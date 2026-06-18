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Matematicienii au calculat când ar putea dispărea omenirea. „Data sfârșitului” a fost estimată cu o probabilitate de 95%

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Un grup de cercetători a încercat să răspundă la una dintre cele mai vechi întrebări ale umanității: cât timp va mai exista specia umană? Folosind un model statistic controversat, cunoscut sub numele de „Argumentul Apocalipsei”, aceștia au estimat că omenirea ar putea dispărea în următorii 17.100 de ani. 

„Data sfârșitului” a fost estimată cu o probabilitate de 95%. FOTO: Shutterstock
„Data sfârșitului” a fost estimată cu o probabilitate de 95%. FOTO: Shutterstock

Teoria nu se bazează pe războaie, pandemii sau dezastre naturale, ci pe probabilități matematice. Modelul pornește de la ideea că oamenii care trăiesc astăzi reprezintă un eșantion aleatoriu din totalul tuturor persoanelor care au existat și vor exista vreodată,   relatează Daily Mail.

Potrivit estimărilor, aproximativ 117 miliarde de oameni s-au născut pe Pământ de-a lungul istoriei. Plecând de la acest număr, cercetătorii au calculat că populația totală a speciei umane ar putea ajunge la aproximativ 2,34 trilioane de persoane.

La ritmul actual al natalității, acest prag ar putea fi atins în aproximativ 17.100 de ani.

Ipoteza a fost propusă de astrofizicianul Brandon Carter și popularizată ulterior de filosoful John Leslie.

Teoria se bazează pe principiul copernican, potrivit căruia oamenii nu ocupă o poziție privilegiată în univers. Aplicat la istoria umanității, acest principiu sugerează că generația actuală nu ar trebui să se afle nici foarte aproape de începutul, nici foarte aproape de sfârșitul existenței speciei.

Din acest motiv, adepții modelului consideră că există o probabilitate de 95% ca numărul total al oamenilor care vor exista vreodată să nu depășească semnificativ estimarea calculată.

Mulți specialiști contestă însă concluziile modelului, argumentând că acesta simplifică excesiv realitatea.

Printre factorii ignorați se numără dezvoltarea tehnologică, inteligența artificială, medicina avansată sau posibilitatea colonizării altor planete, elemente care ar putea modifica radical viitorul civilizației umane.

De altfel, chiar autorii unor astfel de studii subliniază că nu este vorba despre o predicție concretă privind sfârșitul lumii, ci despre un exercițiu statistic bazat pe anumite ipoteze matematice.

Într-o cercetare separată, publicată în luna mai de cercetători de la Universitatea din Milano, a fost analizat un scenariu ipotetic în care degradarea mediului reduce drastic capacitatea Pământului de a susține populația actuală.

Modelul a indicat că populația globală s-ar putea înjumătăți până în anul 2064 și ar putea ajunge la aproximativ două miliarde de persoane. Totuși, autorii au precizat că rezultatele reprezintă doar o simulare matematică și nu trebuie interpretate ca o prognoză.

În concluzie, deși astfel de calcule atrag atenția prin concluziile spectaculoase, comunitatea științifică subliniază că viitorul omenirii depinde de numeroși factori imposibil de anticipat cu exactitate, de la evoluția tehnologiei până la capacitatea societăților de a face față provocărilor globale.

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