Cum beau românii cafeaua în funcție de generație: de la espresso-ul clasic la băuturile cu gheață și mocktailurile fără alcool

Felul în care românii consumă cafeaua și alte băuturi s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar diferențele dintre generații sunt tot mai vizibile. Dacă tinerii din Generația Z preferă băuturile reci, personalizate și „instagramabile”, Millennials caută experiențe și produse premium, în timp ce consumatorii mai maturi rămân fideli variantelor clasice.

Un studiu de piață privind consumul de cafea din România arată cum se transformă obiceiurile de consum și ce caută clienții atunci când aleg o cafenea sau o terasă.

Cafeaua, tot mai mult o plăcere și tot mai puțin o necesitate

Pentru mulți români, cafeaua nu mai este doar sursa de energie de la începutul zilei. Aproape 45% dintre consumatori spun că beau cafea în primul rând pentru plăcere, nu din nevoia de a se trezi sau de a-și crește nivelul de energie.

Această schimbare de perspectivă a contribuit la apariția unei culturi a consumului bazate pe experiență, gust și diversitate, vizibilă în special în cafenele, restaurante și pe terase.

În paralel, băuturile au devenit un criteriu important în alegerea unui local. Potrivit studiului „Drinking Differently” realizat în 2025, 80% dintre consumatorii din Generația Z, Millennials și Generația X spun că oferta de băuturi influențează alegerea restaurantului aproape la fel de mult ca meniul de mâncare.

Generația Z schimbă regulile jocului

Cea mai puternică schimbare vine din partea tinerilor din Generația Z. Aproape o treime dintre aceștia consumă în mod regulat cafea cu gheață, transformând un produs considerat până nu demult de nișă într-o opțiune obișnuită.

Pentru această categorie de vârstă, băutura este asociată mai puțin cu rutina și mai mult cu experiența socială. Tinerii caută produse personalizabile, aspectuoase și diferite de opțiunile clasice.

Studiul arată că membrii Generației Z consumă mai rar alcool decât generațiile anterioare și manifestă un interes tot mai mare pentru alternativele fără alcool. Totuși, doar 37% dintre ei se declară mulțumiți de oferta de băuturi non-alcoolice disponibilă în localuri, ceea ce indică un potențial important de dezvoltare pentru acest segment.

Millennials caută experiențe și produse premium

Millennials, generația aflată în prezent în centrul consumului urban, pun accent pe calitate și autenticitate. Ei sunt dispuși să plătească mai mult pentru o experiență pe care o consideră memorabilă și acordă atenție poveștii din spatele produselor pe care le consumă.

Tot această categorie este cea mai activă atunci când vine vorba de recomandări și recenzii, atât online, cât și offline.

Datele studiului arată că Millennials și Generația Z comandă băuturi reci de aproximativ două ori mai des decât generațiile mai în vârstă, semn că piața se îndreaptă tot mai mult către produse adaptate sezonului și preferințelor individuale.

Generația X și Boomers rămân fideli obiceiurilor clasice

La polul opus se află consumatorii din Generația X și Baby Boomers, care pun accent pe consecvență și familiaritate.

Potrivit cercetării, 61% dintre Boomers spun că momentul zilei influențează foarte puțin consumul lor de băuturi, iar 73% afirmă că locația nu reprezintă un factor decisiv. Ei preferă produsele cunoscute și apreciază mai degrabă calitatea constantă decât experimentarea unor rețete noi.

Pentru operatorii din industria ospitalității, acest segment rămâne unul dintre cele mai stabile și mai predictibile.

Personalizarea și băuturile reci, principalele tendințe ale verii

Dincolo de diferențele dintre generații, studiile indică două tendințe majore care modelează piața băuturilor.

Prima este orientarea către produse personalizabile. Consumatorii vor tot mai des să își adapteze băutura în funcție de preferințe, alegând tipul de lapte, aromele sau nivelul de intensitate.

A doua este creșterea popularității băuturilor reci. Cafeaua cu gheață, băuturile pe bază de cafea reinterpretate pentru sezonul cald și alternativele fără alcool câștigă teren în special în rândul consumatorilor tineri.

În acest context, alegerea unei cafenele sau a unei terase nu mai depinde doar de mâncare sau de amplasament. Pentru tot mai mulți români, oferta de băuturi a devenit un criteriu la fel de important, iar preferințele diferă semnificativ de la o generație la alta.