Cum alegi o jucărie care nu ajunge în sertar după o săptămână

Camera de joacă a unui copil mic ascunde un paradox bine documentat: cu cât are mai multe jucării la dispoziție, cu atât se joacă mai puțin cu fiecare dintre ele.

Părinții participanți la un studiu realizat la Universitatea Toledo raportaseră că micuții lor aveau, în medie, 90 de jucării în mediul de joacă. Cifra nu e surprinzătoare pentru cine a trecut prin experiența unui aniversar sau a unui Crăciun cu familia extinsă, dar pune în perspectivă o întrebare practică pe care puțini și-o formulează înainte de cumpărare: această jucărie va fi folosită săptămâna viitoare?

Studiul de la Toledo a testat exact această ipoteză, punând 36 de copii mici în două situații distincte, cu patru, respectiv șaisprezece jucării disponibile. Rezultatele au arătat că în varianta cu mai puține opțiuni, copiii au avut episoade de joc semnificativ mai lungi și au explorat fiecare jucărie într-o varietate mai mare de moduri.

De ce se plictisesc copiii atât de repede

Răspunsul nu ține de capricii sau de atenție scurtă. Ține de potrivire. Cercetările din domeniul psihologiei dezvoltării arată că o jucărie este folosită în timp dacă rezonează cu stadiul de dezvoltare al copilului, dacă oferă un grad de complexitate adaptivă și dacă are relevanță emoțională pentru el. Durabilitatea fizică a materialului este un criteriu util, dar insuficient prin sine însuși: o jucărie din lemn masiv care nu oferă nimic nou după prima oră de explorare va ajunge în sertar la fel de repede ca una din plastic ieftin.

Stadiul de vârstă contează mai mult decât pare. Copiii mici beneficiază de jucării simple, bazate pe stimulare tactilă și senzorială, în timp ce cei mai mari sunt atrași de designuri complexe, cu niveluri de dificultate sau cu posibilități de construcție și modificare. O jucărie prea ușoară plictisește prin absența provocării; una prea grea frustrează și descurajează. Zona de interes susținut este tocmai această zonă de mijloc, unde copilul simte că poate progresa.

Ce face ca o jucărie să fie folosită mai mult de o săptămână

Potențialul de creștere adaptivă este poate cel mai subevaluat criteriu în momentul cumpărării. O jucărie care poate fi folosită în moduri diferite pe măsură ce copilul crește, sau care permite niveluri crescânde de dificultate, rămâne relevantă mult mai mult timp decât una care are o singură utilizare posibilă. Seturi de construit, jocuri de construcție cu piese modulare sau jucăriile cu componente libere intră în această categorie: nu impun o singură soluție, ci lasă spațiu pentru explorare și reinventare.

Jocul de construcție are, în plus, beneficii documentate pentru dezvoltarea cognitivă. Datele dintr-un studiu realizat pe 358 de copii arată că jocul cu piese de tip LEGO explică până la 26,5% din variația rezultatelor la matematică, parțial prin abilitățile spațiale pe care le antrenează. Mecanismul nu e magic: construcția cere planificare, orientare spațială, anticiparea erorilor și corectarea lor, toate procese care se transferă în gândirea matematică.

Un alt criteriu care merită atenție este tipul de joc pe care îl stimulează jucăria. Un studiu controlat randomizat publicat în 2025, realizat pe 242 de preșcolari cu vârsta medie de aproximativ 52 de luni, a comparat jocul liber cu blocuri față de jocul semi-structurat. Cele două tipuri de joc antrenează abilități diferite: jocul liber stimulează creativitatea și inițiativa, în timp ce jocul semi-structurat lucrează mai direct cu funcțiile executive, adică planificarea, controlul impulsurilor și menținerea atenției. O selecție echilibrată ar include ambele tipuri, nu neapărat în proporții egale, ci în funcție de ce urmărești pentru copilul respectiv.

Câteva mituri care duc la alegeri proaste

Primul mit este că mai multe jucării înseamnă mai mult joc. Cercetarea arată contrariul, iar abundența tinde să reducă, nu să crească, calitatea angajamentului cu fiecare jucărie în parte. O selecție mai mică, mai bine gândită, produce mai mult joc real decât un coș plin cu opțiuni.

Al doilea mit este că o jucărie scumpă este automat o jucărie bună. Prețul și materialul sunt indicatori de calitate fizică, nu de potrivire cu vârsta sau cu nevoile copilului. Relevanța pentru stadiul de dezvoltare și potențialul de utilizare variată sunt predictori mai puternici ai utilizării susținute decât valoarea de raft.

Al treilea mit privește categoriile de vârstă afișate pe ambalaj sau pe site-urile de retail. Aceste clasificări sunt construite în logica producătorului sau a distribuitorului, nu pe baza unei înțelegeri sistematice a dezvoltării copilului. Sunt utile ca orientare minimă de siguranță, mai ales pentru piesele mici, dar nu garantează că jucăria este potrivită pentru copilul tău de acea vârstă. Doi copii de patru ani pot fi în stadii complet diferite din perspectiva abilităților cognitive sau motorii.

Cum arată în practică o alegere bună

Înainte de cumpărare, câteva întrebări concrete pot filtra opțiunile mai eficient decât orice categorie de marketing. Prima: în câte moduri diferite poate fi folosită această jucărie? A doua: va mai putea fi folosită și peste șase luni, sau copilul o va depăși rapid? A treia: stimulează jucăria un tip de joc activ, cu inițiativă din partea copilului, sau este în principal un spectacol la care el asistă?

Jucăriile care trec acest filtru tind să aibă câteva caracteristici comune: sunt deschise ca utilizare, permit eroarea și corectarea, implică mâinile și mintea simultan și nu au o singură soluție corectă. Jucăriile din lemn cu componente modulare, seturile de construcție, materialele de tip joc simbolic (bucătării, ateliere, truse de rol) sau kiturile de experimentare intră frecvent în această categorie. Un magazin de jucării pentru copii care urmează această logică de selecție devine, în timp, un punct de referință pentru părinții care vor să evite achizițiile impulsive.

Un detaliu practic adesea ignorat: contextul în care copilul se joacă influențează cât de mult folosește o jucărie. Conform datelor CDC, copiii de 8-10 ani petrec în prezent aproximativ șase ore pe zi în fața ecranelor. O jucărie care cere implicare activă și oferă feedback imediat prin rezultate vizibile sau tactile are șanse mai mari să concureze cu ecranul decât una pasivă. Nu pentru că ar trebui să existe o competiție declarată, ci pentru că angajamentul real este, în sine, cel mai bun argument pentru întoarcerea la joacă. Diferența dintre o jucărie care rămâne pe raft și una care revine în mâinile copilului zi de zi nu stă în preț sau în materialul din care e făcută, ci în cât de bine se potrivește cu ce poate și cu ce vrea să exploreze copilul în acel moment.