Geoffrey Rush a cucerit TIFF-ul prin lipsa totală a aerelor de vedetă: „Toți am vrea să fim Bugs Bunny, dar suntem Daffy Duck“ VIDEO

Geoffrey Rush, unul dintre cei 9 actori din lume cu premiile Oscar, Emmy și Tony, a cucerit cinefilii veniți la întâlnirea cu el, prin naturalețe și umor. El a explicat de ce ține lângă statueta Oscar, o piesă lego a căpitanului Barbossa pe care l-a interpretat în Pirații din Caraibe.

Geoffrey Rush a discutat, relaxat, cu naturalețe și umor, cu directorul artistic al TIFF, Mihai Chirilov și cu fanii săi de la TIFF, în sala de conferințe a hotelui Radisson Blu.

Cunoscutul actor australian a spus că a urmărit ținutele amfitrionului său și a venit cu o cămașă mov, viu colorată cu diferite tipuri de deserturi preferate de-ale lui, unul dintre acestea sugerând partea intimă a amantei unui prieten.

„Când vii în România, faci ca românii”, a glumit el.

„Cred că ai câștigat competiția. Daffy Duck-ul de pe tricoul meu poate merge la culcare”, l-a complimentat Chirilov.

„Daffy e eroul meu!”, a replicat Rush.

„Am crescut influențat de Chuck Jones, care era cel mai important ilustrator al desenelor animate ale Warner Brothers în anii '40, '50, '60. El spunea: <Toți am vrea să fim Bugs Bunny, dar de fapt, suntem Daffy Duck>. Și nu mă pot gândi la un enunț mai adânc și mai filosofic cu privire la orice aspect al umanității”, a explicat actorul Geoffrey Rush.

Tripla coronă a actoriei: Oscar, Emmy, Tony

Rush a fost întrebat despre faptul că este unul dintre cei 9 actori (bărbați) care au obținut „tripla coroană a actoriei” – premiile supreme pentru cinema, teatru și televiziune - Oscar, Tony și Emmy.

„În Australia, dacă ești sportiv de elită ocupi o poziție diferită în societate, ești adulat. Actorii nu prea sunt adulați. Puțin, așa... A fost un deșert în acest domeniu jumătate de secol, dar acum au apărut mulți actori australieni buni. Nu e rău ca numele tău să se numere printre cele 24 de nume ale oamenilor pe care-i admiri (sunt 24 de actori și actrițe în lume care au câștigat premiile Oscar, Tony și Emmy - n.r.), actori precum Helen Mirren sau Al Pacino. Nu strică să te numeri printre astfel de oameni, dar nu spun nimănui: <Știi că eu am câștigat... Știi cu cine vorbești?>”, a glumit el.

Toate premiile obținute au fost „evenimente foarte speciale”, a mai spus actorul. Moderatorul l-a întrebat unde își ține premiile și dacă a avut curiozitatea de a le număra pe toate. Rush a răspuns glumind: „Este enervant să le curăț în fiecare săptămână”.

Geoffrey Rush a spus că cel mai bun lucru care i s-a întâmplat este că a primit un premiu civic - „Comandor al Ordinului Australian”.

„Am fost mândru pentru acest premiu, deoarece doar sir Robert Heldman și Paul Hogan (actorul din Crocodilul Dundee) au fost singurii actori de film care au primit acest premiu. Am zis că e bine să fiu reprezentantul tribului meu cu acest premiu. Apoi, am fost desemnat Australianul Anului”, a povestit actorul.

El a relatat că a fost într-un tur prin țară cu ocazia primirii acestui premiu, alături de un inginer desemnat cel mai tânăr laureat al acestui premiu.

„Marita Cheng avea 22 de ani și a fondat ateliere de robotică pentru studentele la inginerie din Australia. La finalul turului, ea mi-a dat o piesă de lego cu Barbossa (personajul interpretat de Rush în Pirații din Caraibe - n.r.). De fapt e formată din două piese. Țin acea piesă lângă Oscar”, a mărturisit actorul.

Din culisele Piraților din Caraibe

Geoffrey Rush a susținut că unul dintre cele mai grele roluri din punct de vedere fizic pe care le-a interpretat a fost cel al piratului Barbossa din Pirații din Caraibe, deoarece a vrut să joace cât mai mult din scenele de luptă cu săbiile.

„Am fost învățat de Bob Anderson (un campion de scrimă olimpic englez și un renumit coregraf de lupte cinematografice, cu o carieră cinematografică care a durat peste 50 de ani și a inclus filme precum Star Wars, Highlander, The Three Musketeers, The Princess Bride, The Mask of Zorro - n.r.), un profesionist extraordinar. El l-a jucat pe Darth Vader. Bob mi-a spus că un duel este un dialog între două săbii. Deși cea mai mare parte a scenelor era filmată cu cascadori, eu i-am spus că vreau să învăț să mă dueleze, pentru că asta-ți spune ceva despre personaj”, a povestit el.

Rush a dezvăluit că nu a fost vreo scenă în care să se dueleze direct cu Johnny Depp: „Era prea complicat.”

Actorul Geoffrey Rush a spus că producătorul seriei Pirații din Caraibe i-a sugerat să apară în filmul următor. „Nu poți să-mi dai o scenă frumoasă în care mor sacrificându-mă pentru fiica mea și apoi să mă întorc”, i-a răspuns.

„Dar, mi-a venit ideea și i-am împărtășit-o lui Jerry Bruckheimer (producătorul seriei - n.r.): <Știi, în tradiția clasică, tatăl lui Hamlet apare în piesă ca o fantomă>. Ar fi o întoarcerea grozavă: două săptămâni de muncă, un onorariu generos, intru și ies... ”

De asemenea, în filmul pentru care a câștigat Oscarul „Strălucirea“, Rush spune că a fost dificil să învețe să cânte la pian piesele personajului interpretat. „A fost o idee să-i filmăm mâinile pianistului și fața mea, dar am decis că e mai bine să fim autentici. Eu cânt la pian de la 7 ani”, a mărturisit actorul.

Cele mai multe duble trase

Geoffrey Rush a spus că nu și-a imaginat că va deveni actor.

„În anii '60, jucam în piese de teatru, dar erau pentru amatori. Apoi, la universitate erau multe evenimente de teatru și m-am gândit că-mi place foarte mult să fac asta. Apoi, s-a înființat o companie de teatru la universitate și am fost angajat acolo. Apoi lucrurile s-au întâmplat”.

Actorul a mai povestit că a fost să studieze actoria în Paris: „Singura modalitate să mă întrețin a fost să mă angajez într-un restaurant. Spălam vase. Aveam 24 de ani și bucătarul avea 25 de ani. L-am întrebat: <Ce ai studiat?> Mi-a zis: <Pește și patiserie>. A zis-o cu mândrie, ca și cum ai zice: <Am studiat Antropologie și Limbi>. Am învățat să gătesc de la el în acel mic bistro francez. O vreme am fost un bucătar bunicel, dar apoi actoria a preluat conducerea”.

Rush a mai spus că nu a avut parte de regizori perfecționiști care i-au cerut să joace nenumărate duble. „Am auzit și eu actori care spuneau: <Am tras 37 de duble pentru scena respectivă>. Eu nu m-am apropiat de această cifră. Cele mai multe duble le-am tras când a trebuit să torn ceară ca să sigilez un document, în filmul Quills. A fost nevoie să tragem 15 duble pentru că ceara se tot termina”, a relatat, amuzat, actorul.

Geoffrey Rush a explicat că este obișnuit din teatru să cunoască foarte bine textul înainte de a-l juca. „La filme, de multe ori, actorii repetă rolul în fața camerei până ce-și însușesc personajul. Eu, ocazional, cer să mai tragem o dublă în care să fac aproape opusul la ceea ce am făcut până atunci, pentru că la montaj cineva poate găsi scena ca fiind excelentă pentru că nu vine dintr-o logică emoțională predictibilă. Și atunci ai parte de o surpriză”, a mai spus el.

Cine este Geoffrey Rush

Actorul australian Geoffrey Rush (născut la 6 iulie 1951) este invitatul special al TIFF.22. Cariera lui de peste 40 de ani, care cuprinde roluri în câteva dintre cele mai premiate filme ale ultimelor decenii, dar și în seria fantasy Pirații din Caraibe, va fi celebrată sâmbătă, 17 iunie 2023, la Cluj-Napoca, unde Geoffrey Rush va fi omagiat cu Premiul pentru Întreaga Activitate.

Geoffrey Rush, cunoscut în special pentru rolurile sale excentrice atât din filme și seriale, cât și din spectacole de teatru, este unul dintre cei mai aclamați actori australieni. Cariera lui în cinema a explodat literalmente cu rolul lui David Helfgott – pianistul atins de geniu care suferă de o cădere nervoasă devastatoare, dar reușește să se salveze – din „Strălucire“ (Shine, r. Scott Hicks, 1996). Filmul i-a adus recunoașterea globală, un premiu Oscar și numeroase alte distincții de top.

„Nu există jumătăți de măsură în memorabila interpretare a lui Rush. Helfgott e genul de personaj pe care nu-l poți portretiza just decât dacă-i intri complet pe sub piele”, a titrat prestigiosa publicație britanică The Guardian.

„Strălucire“ va avea o proiecție specială la TIFF, în prezența actorului principal Geoffrey Rush.

Cu o aparentă predilecție pentru interpretarea figurilor istorice, Geoffrey Rush a mai fost nominalizat la Oscar pentru trei astfel de personaje: Philip Henslowe, managerul de teatru înglodat în datorii din „Shakespeare îndrăgostit“ (Shakespeare in Love, r. John Madden, 1999); „Marchizul de Sade“ în drama biografică Quills (r. Philip Kaufman, 2000), bazat pe piesa omonimă a lui Doug Wright, și Lionel Logue, logopedul care l-a ajutat pe Regele George al VI-a cu problemele sale de vorbire, în „Discursul Regelui“ (The King’s Speech, r. Tom Hooper, 2010).

Oscar-Emmy-Tony

Rush a obținut un premiu Emmy pentru rolul protagonistului din „The Life and Death of Peter Sellers“ (r. Stephen Hopkins, 2004), o adaptare a cărții lui Roger Lewis despre viața actorului cunoscut din comedia iconică „Petrecerea“ și pentru interpretarea Inspectorului Clouseau în seria „Pantera Roz“.

A câștigat și un premiu Tony în 2009, jucându-l pe monarhul muribund Berenger I din piesa absurdă a dramaturgului de origine română Eugen Ionescu, „Regele moare“ – atingând astfel recunoașterea supremă cu care se poate mândri un actor, așa-numita Triple Crown of Acting, formată din premiile Oscar-Emmy-Tony.

Este unul dintre cei doar 24 de actori din lume (alături de Al Pacino și Jeremy Irons) care au reușit acest hat-trick, galeria lui de premii incluzând totodată două Globuri de Aur și trei Premii BAFTA.

Geoffrey Rush face parte și din universul „Piraților din Caraibe“. Căpitanul Hector Barbossa, personajul interpretat de australian, apare în toate filmele seriei, fiind dușmanul lui Jack Sparrow (Johnny Depp).

Actorul va primi Premiul pentru întreaga activitate la Gala de închidere TIFF (ediția a 22-a), care va avea loc în 17 iunie 2023, la Cluj-Napoca.