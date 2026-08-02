 Doi minori, umiliți și abuzați sexual. Imaginile au fost distribuite pe TikTok | adevarul.ro
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Doi minori, umiliți și abuzați sexual. Imaginile au fost distribuite pe TikTok

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Doi copii de aproximativ 11 ani din comuna Ciolănești, județul Teleorman, ar fi fost obligați să întrețină raporturi sexuale orale unul cu celălalt, în timp ce erau amenințați și filmați de doi adolescenți. Imaginile ar fi fost ulterior publicate pe TikTok. Cei doi suspecți, în vârstă de 16 ani, au fost reținuți de polițiști, iar ulterior plasați sub control judiciar.

FOTO: Teleorman News.
FOTO: Teleorman News.

Un caz de o cruzime extremă este anchetat de polițiștii din Teleorman, după ce doi copii ar fi fost supuși unor agresiuni sexuale și umilințe de către doi adolescenți în comuna Ciolănești.

Trei băieți de aproximativ 11 ani ieșiseră la plimbare pe marginea unui lac din localitate. La un moment dat, aceștia ar fi fost abordați de doi adolescenți, care aveau cu ei mai mulți câini.

Unul dintre copii ar fi reușit să fugă și să se ascundă în stufăriș, însă ceilalți doi ar fi fost prinși. Conform sursei citate, aceștia ar fi fost amenințați și obligați să întrețină raporturi sexuale orale unul cu celălalt, în timp ce întreaga scenă era filmată.

Imaginile ar fi fost ulterior publicate pe TikTok. Unul dintre copii plângea și îl ruga pe cel care filma să înceteze, spunând că se teme că imaginile vor fi văzute de mama sa.

Totodată, cei doi copii ar fi fost amenințați că vor fi violați de câinii pe care adolescenții îi aveau cu ei, iar unul dintre minori ar fi fost obligat să intre în apă alături de animale.

Copiii nu au povestit imediat ce s-a întâmplat

Potrivit părinților victimelor, copiii nu au vorbit zile la rând despre cele întâmplate, din cauza amenințărilor primite și a rușinii. Trauma s-ar fi accentuat după ce imaginile au început să circule în mediul online și au fost văzute de membrii comunității, notează Teleorman News

Familia unuia dintre copii susține că acesta are nevoie de consiliere psihologică, iar părinții spun că vor merge „până în pânzele albe” pentru ca vinovații să răspundă pentru faptele lor.

Ce spun polițiștii

Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a anunțat că a fost sesizat în 31 iulie de tatăl unuia dintre copii, care a reclamat că fiul său a fost agresat sexual și amenințat.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în 10 iulie, în extravilanul comunei Ciolănești, doi minori ar fi fost amenințați și obligați să întrețină raporturi sexuale orale unul cu celălalt de către alți doi minori, ambii în vârstă de 16 ani.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea celor doi suspecți. Sâmbătă, 2 august, aceștia au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți, care a decis cercetarea lor sub control judiciar.

Pe parcursul procesului penal, cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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