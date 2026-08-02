Sensurile giratorii, mai sigure decât intersecțiile semaforizate. Ce arată studiile

Sensurile giratorii sunt considerate una dintre cele mai eficiente soluții pentru creșterea siguranței rutiere și fluidizarea traficului, potrivit mai multor studii realizate de specialiști americani în infrastructură și siguranță rutieră. Cercetările arată că acestea reduc semnificativ numărul accidentelor grave și al victimelor, comparativ cu intersecțiile controlate prin semafoare sau indicatoare de oprire.

Un studiu al Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) arată că transformarea unei intersecții clasice într-un sens giratoriu reduce cu 75% accidentele soldate cu răniți.

Totodată, cercetările realizate de IIHS și Federal Highway Administration (FHWA) indică o scădere cu 37% a numărului total de accidente, cu 75% a coliziunilor soldate cu victime și cu până la 90% a accidentelor mortale. De asemenea, accidentele în care sunt implicați pietoni sunt reduse cu aproximativ 40%.

De ce sunt sensurile giratorii mai sigure

Specialiștii explică faptul că unul dintre principalele motive este viteza redusă de deplasare. Șoferii sunt obligați să încetinească și să acorde prioritate vehiculelor aflate deja în sensul giratoriu, viteza de circulație fiind, de regulă, între 25 și 30 km/h.

În plus, lipsa semafoarelor elimină tentația șoferilor de a accelera pentru a „prinde verde”, iar circulația într-un singur sens reduce aproape complet riscul producerii coliziunilor frontale sau laterale, considerate cele mai periculoase tipuri de accidente.

Trafic mai fluent și timpi de așteptare mai mici

Contrar percepției multor șoferi, sensurile giratorii contribuie și la fluidizarea traficului. Spre deosebire de intersecțiile semaforizate, unde vehiculele sunt obligate să oprească la culoarea roșie, în sensurile giratorii acestea trebuie doar să acorde prioritate atunci când este necesar.

Un studiu realizat de Universitatea de Stat din Kansas a constatat că transformarea intersecțiilor în sensuri giratorii a redus timpii de așteptare cu aproximativ 20%. Alte cercetări efectuate de IIHS în mai multe state americane au indicat o reducere de 89% a întârzierilor și cu 56% a numărului de opriri ale autovehiculelor.

Costuri mai mici pe termen lung

Deși costurile inițiale de amenajare sunt comparabile cu cele ale unei intersecții semaforizate, sensurile giratorii sunt considerate mai avantajoase pe termen lung. Acestea nu necesită instalații de semaforizare, alimentare cu energie electrică sau lucrări periodice de întreținere a sistemelor de semnalizare, cheltuieli care pot ajunge la câteva mii de dolari anual.

Un alt avantaj este că funcționează și în cazul unor pene de curent, fără a necesita intervenția polițiștilor pentru dirijarea traficului.

Nu sunt potrivite pentru orice intersecție

Specialiștii subliniază însă că sensurile giratorii nu reprezintă soluția ideală în toate situațiile. Înainte de construirea unui astfel de nod rutier, sunt analizate istoricul accidentelor, volumul de trafic, tipurile de vehicule care tranzitează zona, necesarul de teren și costurile de amenajare și întreținere.

În funcție de aceste criterii, autoritățile stabilesc dacă un sens giratoriu este cea mai eficientă variantă pentru creșterea siguranței și îmbunătățirea circulației într-o anumită intersecție.

România, în top 3 cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi

Un studiu arată că trei țări din Europa de Est se numără printre cele mai periculoase state din Europa pentru șoferi. La polul opus, țările nordice continuă să ocupe primele locuri în clasamentele privind siguranța rutieră.

Potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland, companie care comercializează online vigneta electronică elvețiană pentru plata taxelor de drum, publicat de Euronews, Serbia, Bulgaria și România sunt cele mai periculoase țări europene pentru șoferi.

La polul opus, țările nordice continuă să domine clasamentele privind siguranța rutieră. Norvegia și Suedia au înregistrat doar 19 decese rutiere la un milion de locuitori.