Aidan Gillen, actorul din „Game of Thrones“, „Peaky Blinders“ și „The Wire“, vine la TIFF

Actorul irlandez Aidan Gillen, cunoscut pentru rolurile sale din serialele „Game of Thrones“, „The Wire“ și „Peaky Blinders“, va participa la ediția aniversară TIFF.25, unde va face parte din juriul Competiției Oficiale și își va prezenta cele mai noi filme.

Anunțul a fost făcut de organizatorii TIFF, care au confirmat că Gillen se alătură listei de invitați internaționali ai ediției aniversare TIFF.25, una dintre cele mai importante manifestări dedicate cinematografiei din Europa Centrală și de Est.

Publicul îl cunoaște pe Aidan Gillen mai ales pentru rolul lui Petyr Baelish, cunoscut ca Littlefinger, unul dintre personajele-cheie din serialul „Game of Thrones“. De-a lungul carierei, actorul a avut apariții remarcabile și în „The Wire“, unde l-a interpretat pe politicianul Tommy Carcetti, dar și în „Peaky Blinders“, în rolul lui Aberama Gold.

La TIFF.25, cinefilii vor avea ocazia să urmărească două dintre cele mai noi producții în care joacă actorul: „Re-creation“ și „Gorky Resort“. Primul este inspirat de un caz real petrecut în Irlanda anilor ’90 și reconstruiește dispariția misterioasă a unei femei prin intermediul unui proces fictiv, în timp ce Gorky Resort explorează tensiunile psihologice dintr-un lagăr sovietic pentru prizonieri de război. În paralel cu succesul din televiziune, Gillen a colaborat cu regizori importanți și a apărut în producții notabile precum „The Dark Knight Rises“ și „Bohemian Rhapsody“, consolidându-și reputația de actor versatil între cinema independent și blockbuster-e internaționale.

Ediția aniversară TIFF.25 promite un program extins, iar organizatorii au anunțat că detalii suplimentare despre selecția de filme și evenimente speciale vor fi comunicate în perioada următoare. Festivalul va avea loc la Cluj-Napoca, între 12 și 21 iunie 2026.