Facturile la energie ar putea crește din cauza secetei de pe Dunăre, avertizează un secretar de stat

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, avertizează că, deși furnizorii de energie nu și-au anunțat în prezent intenția de a majora prețurile pentru noile contracte, costurile generate de actuala criză energetică s-ar putea reflecta, în timp, în facturile plătite de consumatori.

„În acest moment, consumatorii români au contracte în vigoare şi contractele sunt valabile. Preţul este clar. N-am văzut în aceste zile intenții ale furnizorilor care fac contracte noi de a crește preţul. Dar cu cât perioada va fi mai lungă şi cu cât condiţiile vor fi mai dificile, la un moment dat, toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, din păcate, în preţurile pe care cu toţii le vom plăti”, a declarat Cristian Bușoi, într-o intervenție la Digi24, în contextul stării de alertă instituite de Guvern din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Reactorul 2 de la Cernavodă ar mai putea funcționa doar câteva zile fără intervențiile de pe Dunăre

Bușoi a precizat că toate capacitățile disponibile de producție a energiei funcționează în prezent la capacitate maximă, inclusiv centralele pe cărbune și cele pe gaze naturale. În același timp, există îngrijorări privind producția Hidroelectrica, afectată de seceta severă.

Cristian Bușoi a avertizat că, fără lucrările de urgență desfășurate în aceste zile pe Dunăre pentru redirecționarea debitului de apă către Centrala Nucleară de la Cernavodă, Reactorul 2 ar mai putea funcționa aproximativ cinci zile.

„Există calcule foarte clare, există proceduri foarte clare şi în funcție de debit şi în funcție de centimetri care sunt necesari pentru a funcționa pompele care asigură răcirea. Suntem aproape de acel moment, dar încă avem câteva zile de funcţionare. Toate detaliile tehnice care evident ar trebui să fie comunicate de către specialiști, le putem comunica şi în contextul în care trebuie să înțelegem că Nuclearelectrica este totuşi o societate în care nu doar statul român este acţionar, este listată şi la bursă şi trebuie să respectăm toate regulile de comunicare.

Fără acţiunile care se pregătesc în aceste zile în jur de 5 zile (mai poate funcţiona reactorul 2 de la Cernavodă, n.r.), dar avem încredere că ceea ce se întâmplă în acest moment şi intervenţiile care se fac de către instituţiile statului pot să ducă la o prelungire, să trecem de perioada critică, o prelungire a perioadei, apa necesară pentru funcţionare şi să trecem de aceste zile critice”, a explicat secretarul de stat.

România, în stare de alertă din cauza secetei

Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, după ce debitul Dunării a scăzut la mai puțin de jumătate din valorile normale pentru această perioadă.

Pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2 de la Cernavodă, Executivul a alocat șapte milioane de lei Administrației Fluviale Dunărea de Jos, în vederea realizării unor lucrări care să asigure alimentarea cu apă a sistemelor de răcire ale centralei.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, totodată, că autoritățile vor adopta măsuri pentru reducerea voluntară a consumului de energie în orele de vârf și i-a încurajat pe prosumatorii care dețin sisteme de stocare să contribuie la echilibrarea rețelei electrice.