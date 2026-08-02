Jurnalistul Valentin Coman a criticat modul în care este prezentată în spațiul public operațiunea de detonare a stâncii din zona satului Pârjoaia, județul Constanța. El susține că atenția este concentrată exclusiv asupra lucrărilor pentru creșterea debitului Dunării către Centrala Nucleară de la Cernavodă, în timp ce problemele comunității locale sunt ignorate.

Valentin Coman afirmă că locuitorii din Pârjoaia se confruntă de ani de zile cu lipsa apei potabile și cu numeroase probleme de infrastructură, fără ca acestea să atragă interesul autorităților sau al presei.

„Toate televiziunile vorbesc de astăzi, de dimineață, că s-a luat decizia să se arunce în aer canaraua de la izvoarele satului Pârjoaia. Nimeni, dar absolut nimeni nu este interesat cine sunt oamenii de acolo și cum trăiesc”, a declarat Valentin Coman într-un mesaj public.

„Satul nu are apă, iar oamenii merg kilometri întregi pe jos”

Jurnalistul susține că satul Pârjoaia nu are alimentare cu apă, iar localnicii depind de izvoare și fântâni.

„Nicio televiziune nu pare interesată că satul ăla nu are apă, deși a cerut de atâtea ori. Oamenii sunt la mila bunului Dumnezeu. Dacă nu mai curge apa în cișmele sau nu mai e apă în fântâni, nu mai au apă. Nimeni nu e interesat că oamenii merg 7 kilometri pe jos de la cel mai apropiat sat unde îi lasă microbuzul, ca să ajungă la ei acasă”, a afirmat acesta.

Valentin Coman atrage atenția și asupra lipsei investițiilor în localitate, spunând că școala a fost închisă, iar ulițele nu sunt nici măcar pietruite.

Îngrijorări privind patrimoniul și siturile arheologice

Pe lângă problemele comunității, jurnalistul este îngrijorat că explozia planificată ar putea afecta patrimoniul din zonă.

Acesta a vorbit despre riscul ca cea mai veche biserică rurală construită în stil tradițional din Dobrogea să fie afectată de lucrări și a criticat nivelul redus al finanțării cercetărilor arheologice desfășurate în apropiere.

„Genul acesta de activități poate afecta una dintre cele mai importante zone arheologice, cercetată cu un buget de doar 5.000 de euro pe an”, a spus Coman.

În încheiere, jurnalistul a făcut o comparație între scopul lucrărilor și situația localnicilor.

„Ei vor să ne ia apa, dar noi nu avem apă la Pârjoaia. Nimeni, dar nimeni nu s-a arătat interesat de asta”, a concluzionat Valentin Coman.

Se pregătește detonarea Stâncii Pârjoaia

Scăderea istorică a debitului Dunării a determinat Guvernul să mobilizeze Armata și să aloce fonduri de urgență pentru protejarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul în care fluviul se apropie de cel mai mic nivel din ultimele patru decenii.

Autoritățile au anunțat că detonarea controlată a formațiunii stâncoase din zona Pârjoaia face parte din măsurile de urgență adoptate pentru creșterea debitului Dunării către Centrala de la Cernavodă.

Intervenția, care va avea loc duminică, 2 august, este necesară deoarece stânca de mari dimensiuni împiedică circulația apei pe brațul Dunării care alimentează centrala de la Cernavodă. Autoritățile au stabilit că această operațiune complexă trebuie realizată în cel mai scurt timp pentru a restabili un debit suficient de apă către centrală.