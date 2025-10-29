Poeta Ana Blandiana devine membru titular al Academiei Române

Academia Română a decis, prin vot, alegerea Anei Blandiana în funcția de membru titular. Totodată, au fost aleși și alți doi membri titulari și doi membri corespondenți.

Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 29 octombrie 2025, a decis, prin vot secret, alegerea unui număr de 3 membri titulari și 2 membri corespondenți, după cum urmează:

Membri titulari:

• Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), Secţia de filologie şi literatură

• Nicolae-Ovidiu I. Badea, Secţia de ştiinţe agricole şi silvice

• Wilhelm Dancă, Secţia de filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie

Membri corespondenţi:

• Viorel Jinga, Secţia de ştiinţe medicale

• Luminiţa Chivu, Secţia de ştiinţe economice, juridice şi sociologie

„Conform Statutului Academiei Române şi prevederilor legii nr. 752/2001, titlul de academician poate fi folosit numai de membrii titulari ai Academiei”, mai transmite instituția.

La începutul anului, Academia a produs controverse în spațiul public după ce a respins candidatura scriitorului Mircea Cărtărescu. Acesta avea nevoie de un singur vot pentru a deveni membru corespondent al Academiei Române.

„Din păcate, a căzut la votul Adunării generale, astăzi, la distanță de un vot. Trebuia să ia 74 de voturi ca să aibă două treimi din numărul votanților și a obținut numai 73. Este o mare părere de rău pentru noi, pentru că a fost susținut cu multă căldură de secție, dar…”, a declarat prof. univ. dr. Rodica Zafiu, șefa secției de Filologie a Academiei, citată de Edupedu.ro.

În urmă cu o lună, candidatura scriitorului Mircea Cărtărescu a fost votată de membrii secţiei de Filologie a Academiei în unanimitate. „A fost votat în unanimitatea celor prezenți, cu 9 voturi din 9”, potrivit prof. univ. dr. Rodica Zafiu.

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a precizat că nu poate să comenteze decizia luată de membrii institituției.

„Eu ar trebui să fiu, ca președinte al Academiei, complet imparțial și să nu spun nimic. Am dreptul la un singur vot în Adunarea Generală. Dar lumea a văzut că aș fi vrut să-l văd pe Mircea Cărtărescu între membrii Academiei”, a precizat Ioan-Aurel Pop pentru sursa citată.