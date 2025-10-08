search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Ana Blandiana și Mircea Cărtărescu, printre favoriții la Premiul Nobel pentru Literatură

Publicat:

Academia Suedeză va anunța joi, 9 octombrie, câștigătorul premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2025. Poeta Ana Blandiana și scriitorul Mircea Cărtărescu se află printre favoriți.

Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana, favoriți la Nobel FOTO: infocultural.ro

Doi scriitori români se află printre favoriții la Premiul Nobel pentru Literatură din acest an. Este vorba despre Ana Blandiana și Mircea Cărtărescu. Academia Suedeză va anunța câștigătorul joi, 9 octombrie.

Prezența constantă a lui Cărtărescu pe listele neoficiale ale favoriților este susținută de traducerile recente ale operei sale în limbi de circulație internațională și de aprecierile criticilor literari din Europa și America.

Poetul Radu Vancu consideră că șansa cea mai mare dintre cei doi nominalizați o are Cărtărescu.

„Acum vreo 10 ani, Michael Orthofer, unul dintre cei mai buni comentatori pentru Premiul Nobel, spunea că știe că există admiratori ai lui Mircea Cărtărescu în rândul academicienilor suedezi, doar că Mircea Cărtărescu era puțin prea tânăr, spunea el acum 10 ani. A trecut un deceniu; Mircea nu mai este chiar foarte tânăr, putem spera că șansele lui au crescut. În orice caz, Mircea Cărtărescu nu are nevoie de acest premiu. După nominalizările la Booker Prize și după premiile foarte mari pe care le-a luat, cred că a arătat că este un autor mondial, care validează, de fapt, premiile pe care le primește. Are deja această statură; nu este el validat de aceste premii. Însă cred că, pentru noi, pentru conștiința culturală românească, ar conta chiar mai mult decât pentru Mircea Cărtărescu, a declarat Radu Vancu la Europa FM.

Cât despre indicarea printre favoriți a Anei Blandiana, numită de o publicație spaniolă „vocea etică și poetică a Europei de Est”, Radu Vancu spune că mai rar se acordă premiul Nobel pentru poezie.

Cel mai recent premiu pentru poezie a fost acordat în 2020 americanului Louis Grey. E cam devreme să ne așteptăm ca Academia Suedeză să dea un premiu tot pentru poezie. Ar fi minunat dacă s-ar întâmpla. Oricare dintre ei doi ar fi o recunoaștere importantă. Am depăși, poate, în sfârșit, complexul Premiului Nobel pentru Literatură, care face ca întreg ecosistemul literar românesc să fie influențat atât de mult”, mai spune Radu Vancu.

De la prima sa decernare în 1901, premiul Nobel pentru Literatură a fost dominat de scriitori occidentali de sex masculin.

Academia Suedeză a făcut istorie anul trecut alegând-o pe sud-coreeana Han Kang, care a devenit prima femeie asiatică care a câştigat premiul.

Printre cei 121 de laureaţi se numără doar 18 femei, iar foarte puţini dintre câştigători au opere scrise în limbi asiatice sau din Orientul Mijlociu. Nicio limbă africană nu este reprezentată.

Premiul Nobel pentru Literatură recompensează întreaga operă a unui autor „care a produs cea mai remarcabilă creație într-o direcție ideală”. Este însoțit de o recompensă financiară de 10 milioane de coroane suedeze (aproximativ 980.000 de euro).

Câştigătorul din 2025, care va pleca acasă cu un cec în valoare de 1,2 milioane de dolari, va fi anunţat joi, la ora 14:00.  

