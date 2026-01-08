search
Cod portocaliu și galben de ninsoare în mai multe județe. Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării

0
0
Publicat:

Meteorologii au anunțat joi, 8 ianuarie, că până sâmbătă, vor fi ninsori în mai multe zone ale țării, dar şi precipitaţii mixte şi ploi în celelalte regiuni. De asemenea, se vor înregistra intensificări ale vântului în mai multe județe.

FOTO: Inquam photos/Casian Mitu
FOTO: Inquam photos/Casian Mitu

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), joi va ninge la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vor fi precipitații mixte în Muntenia și sudul Moldovei și mai ales ploi în Dobrogea.

Se va depune strat de zăpadă în jumătatea nordică a țării și în zona montană, în general de 3...10 cm. Pe arii restrânse se va depune polei, îndeosebi în sud-estul Moldovei.

Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, cu viteze în general de 45…65 km/h, precum și la munte, unde rafalele vor depăși 60…80 km/h, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării, astfel încât maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 3 grade, cu valori mai ridicate în extremitatea de sud-est, spre 8...10 grade. Noaptea de joi spre vineri va deveni geroasă în regiunile intracarpatice și izolat în rest, iar temperaturile minime ce se vor înregistra la nivelul țării se vor încadra în general între -15 și -5 grade.

Vineri, 9 ianuarie, vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.

Începând din seara zilei de vineri, aria precipitațiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte și vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile.

Începând de sâmbătă, vremea va continua să se răcească la început în nord-estul şi centrul ţării, apoi şi în rest, astfel că îndeosebi pe parcursul nopţilor şi al dimineţilor va fi ger, până spre jumătatea lunii ianuarie.

Cod portocaliu de vânt puternic în mai multe județe

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben valabilă joi, între orele 10.00 şi 23.00, vizând ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 de metri, intensificări ale vântului şi strat de zăpadă.

În sudul, centrul şi estul Transilvaniei, în nordul şi centrul Moldovei, în centrul şi sud-estul Munteniei şi mai ales după-amiaza şi seara local în Dobrogea, precum şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali temporar va ninge viscolit şi viziblitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăşi 70...85 km/h. Se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm.

Interval de valabilitate: 08 ianuarie, ora 10:00 - 08 ianuarie, ora 23:00/FOTO: ANM
Interval de valabilitate: 08 ianuarie, ora 10:00 - 08 ianuarie, ora 23:00/FOTO: ANM

În acelaşi interval, este în vigoare un Cod portocaliu privind intensificări puternice ale vântului, în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman. Aici, vântul va avea vitezem la rafală de 70…90 km/h.

Citește și: Motivul pentru care încă poți face gripa A chiar dacă ești vaccinat. Explicația unui medic român

Un alt Cod portocaliu - de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 metri - este valabil joi, până la ora 23.00, în Carpaţii Meridionali şi în sudul Carpaţilor Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 metri. Aici va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85...120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

O altă avertizare Cod galben va fi în vigoare de joi, de la ora 23.00, până vineri, la ora 15.00. Aceasta vizează ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 de metri şi intensificări ale vântului.

În Carpaţii Meridionali şi în cea mai mare parte a Carpaţilor Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăşi 70...85 km/h, viscolind zăpada, iar vizibilitatea se va menţine sub 100 m”, au transmis meteorologii.

Cod portocaliu de viscol în Carpați

De joi, de la ora 23.00, până vineri, la ora 10.00, va fi Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 de metri, în Carpaţii Meridionali şi în sudul Carpaţilor Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 de metri.

În aceste zone, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafele de peste 85...120 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Interval: 8 ianuarie, ora 23:00 - 9 ianuarie, ora 10:00/FOTO: ANM
Interval: 8 ianuarie, ora 23:00 - 9 ianuarie, ora 10:00/FOTO: ANM

Un alt Cod galben, privind intensificări ale vântului, va fi valabil de joi, de la ora 23.00, până vineri, la ora 10.00. În vestul şi sudul Olteniei, în sudul Munteniei şi al Dobrogei, precum şi în nordul şi estul Moldovei vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h.

Cod galben de temperaturi minime

Meteorologii au emis Cod galben de temperaturi minime deosebit de scăzute, ger, de joi de la ora 20.00 până vineri, la ora 10.00. În noaptea de joi spre vineri, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi la munte vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute şi ger, astfel că acestea se vor situa în general între -15 şi -10 grade.

Citește și: LIVE TEXT România, sub stăpânirea iernii. Restricții de circulație, școli închise și mii de case fără energie electrică
Interval de valabilitate: 08 ianuarie, ora 20:00 – 09 ianuarie, ora 10:00/FOTO: ANM
Interval de valabilitate: 08 ianuarie, ora 20:00 – 09 ianuarie, ora 10:00/FOTO: ANM

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zile de joi, până vineri dimineaţă, vremea se va răci, astfel că regimul termic se va apropia de cel specific datei.

Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei şi vor fi precipitaţii slabe sub formă de lapoviţă şi ninsoare, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 50...55 km/h. Temperatura maximă va fi de 1...2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -6 grade.

Vineri, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea când probabilitatea pentru precipitaţii slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei (ploaie, lapoviţă şi ninsoare) va fi ridicată.

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -3...-1 grad.

