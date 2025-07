Muzica unui geniu în viață răsună la Kálnoky Castle Concerts! Acorduri Hans Zimmer într-un décor de poveste!

Pe 4 iulie, la castelul din Micloșoara al contelui Kálnoky, publicul va putea asculta cele mai de succes compoziții ale celebrului Hans Zimmer.

Muzica unor filme legendare va fi interpretată cu instrumente simfonice în cel de-al doilea concert al sezonului de vară Kálnoky Castle Concerts. Publicul va avea ocazia să participe la concert în două sesiuni: de la ora 17:30, chiar în sala de recepție a castelului sau la ora 20:30, în cramă luminată de lumânări la o cină exclusivistă!

Cu siguranță, fiecare dintre noi a trăit măcar o experiență cinematografică memorabilă, având la baza muzica semnată de Hans Zimmer. Milioane de oameni au văzut filme precum Gladiatorul, Pirații din Caraibe, Regele Leu, Dune sau Interstellar, iar acum, aceste emoții pot fi retrăite înt-un cadru demn de un film: fermecător castel baroc al contelui Kálnoky din Micloșoara!

Biletele sunt disponibile pe site-ul eventim.ro, iar costurile sunt 120 lei pentru concertul de la ora 17:30, cu prosecco, în sala de palat și 350 lei pentru concertul de la ora 20:30, cu cină cu trei feluri de mâncare din gastronomia transilvăneană în crama luminată de lumânări. Mai multe detalii pe site-ul kalnoky.ro

Cazarea se poate face la casele de oaspeți ale contelui Kalnoky, unde oaspeții se pot bucura în această perioada de răcoarea codrilor seculari de pe colinele transilvaniei, de plimbări pe pășunile înflorite cu flori de câmp, plimbări călare, răcorire în ciubărul amplasat în aer liber, plimbări la Lacul Sf. Ana sau la peșterile din zonă.

„Top 100 de genii în viață”

Hans Zimmer este un compozitor de muzică de film și producător muzical care a câștigat două premii Oscar, un premiu BAFTA, cinci premii Grammy și a fost nominalizat la trei premii Emmy și un premiu Tony. În 2007, a fost inclus în lista „Top 100 de genii în viață”.

Lucrările sale sunt cunoscute pentru îmbinarea sunetelor muzicii electronice cu aranjamente orchestrale tradiționale. Din anii ’80, Zimmer a compus muzică pentru peste 150 de filme. A primit două premii Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră originală – pentru The Lion King (1994) și Dune (2021).

Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără: Gladiator (2000), The Last Samurai (2003), seria Pirații din Caraibe (2006–2011), trilogia The Dark Knight (2005–2012), Inception (2010), Interstellar (2014), Dunkirk (2017), No Time to Die (2021) și seria Dune (din 2021).

La începutul carierei, Zimmer a lucrat în Marea Britanie, apoi s-a mutat în Statele Unite. Este directorul diviziei de muzică de film a studiourilor DreamWorks Pictures și DreamWorks Animation și colaborează cu alți compozitori prin compania sa. Estimările sugerează că el câștigă între 1 și 2 milioane de dolari pentru fiecare film. Aceasta este doar o estimare orientativă, deoarece onorariul său real depinde de factori precum bugetul filmului, complexitatea coloanei sonore și dacă este necesar să angajeze muzicieni.

Echilibrul dintre elementele monumentale și cele lirice

Stilul muzical propus de Hans Zimmer a redefinit experiența cinematografică, fiind caracterizat de ritmuri dinamice, tonalități întunecate și melodii lirice, muzica să fiind grandioasă și profund umană în același timp. Din acest motiv, concertul din 4 iulie va ilustra echilibrul dintre elementele monumentale și cele lirice prin dialogul dintre două instrumente. Duo-ul vioară-violoncel va aduce o nouă lumină, intimă, asupra acestor compoziții cinematografice imense, păstrând însă forța lor dramatică. Lucrările celebrului compozitor vor fi interpretate de Gáspár Csaba (vioară) și Tóth-Györbiró Apor (violoncel) – într-o versiune camerală intimă, dar puternică.

Despre interpreți

Gáspár Csaba – vioară

Membru a mai multor formații muzicale, Gáspár Csaba și-a dedicat viața muzicii, iar această pasiune se simte în fiecare sunet al viorii sale. Și-a început cariera muzicală la Liceul de Artă „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe, unde, pe lângă studiul viorii, a fost atras de muzica populară și cântul coral. Și-a perfecționat talentul la Universitatea Transilvania din Brașov, unde a obținut diplome în pedagogie muzicală și vioară. Versatilitatea să este dovedită de ușurința cu care se mișcă în toate genurile muzicale – de la muzică clasică la jazz și improvizație. Lumea sa muzicală este marcată de diversitate și creativitate, fiecare sunet fiind o poveste în sine. Este un artist care sparge granițele și creează un univers muzical unic.

Tóth-Györbiró Apor – violoncel

Provenind dintr-o familie de muzicieni, Tóth-Györbiró Apor părea destinat unei cariere în muzică. Și-a început studiile la Liceul de Artă „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe, apoi a continuat la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. De-a lungul anilor, a colaborat cu numeroși muzicieni și producători din SUA, Elveția, Germania, Italia, Austria, Polonia și Lituania, precum și cu instituții muzicale din țară (Filarmonica din Satu Mare, Opera Română din Cluj, Opera Maghiară din Cluj, Filarmonica și Opera din Brașov). Este membru al cvartetului de coarde Lilium Quartet și activează în mai multe formații de muzică ușoară, precum Tekergők, Tiltott Illés sau Sepsi Gospel.

Fiecare concert va oferi publicului o experiență aparte

Kálnoky Castle Concerts revine cu o nouă stagiune de vară la Micloșoara. După succesul ediției precedente, publicul este așteptat cu un program și mai bogat, cu lucrări ale unor mari compozitori, artiști renumiți și reinterpretări muzicale inedite. Fiecare concert vă oferi o experiență aparte prin reinterpretarea unor melodii celebre, adaptate într-o formă nouă și originală.

8 august – Open Air VANGELIS

Interpretează: Szőcs Botond (pian), Magdalena Suciu (vioară), Tóth-Györbiró Apor (violoncel)

O experiență specială în aer liber, sub cerul înstelat, cu jocuri de lumini și o atmosferă magică. Muzica electronică a lui Vangelis – precum 1492: “Cucerirea Paradisului” sau “Blade Runner” – oferă o trăire monumentală și spirituală.

5 septembrie – Renaissance Coldplay

Interpretează: Diana Ichim (clavecin), Gábor Előd (vioară)

Cele mai mari hituri Coldplay într-o formă neașteptată: pe instrumente baroce, în stil istoric. O întâlnire surprinzător de armonioasă între trecut și prezent – cu emoția și muzica pop reinterpretată în prim-plan.