Arestări în dosarul cumpărării de vechimea în muncă. Schema care a păgubit Casele de Pensii cu 12,5 milioane de lei, detaliată de IGPR

Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a trei persoane cercetate într-un dosar de criminalitate organizată privind obținerea frauduloasă a vechimii în muncă și a unor drepturi de pensie. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), prejudiciul estimat produs Casei de Pensii se ridică la aproximativ 12,5 milioane de lei.

Măsura a fost luată după ce polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și procurorii DIICOT au desfășurat 30 de percheziții în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea de informații care nu sunt destinate publicității.

Cum funcționa mecanismul

Anchetatorii arată că, începând din 2018, în București ar fi fost constituit un grup infracțional specializat în obținerea frauduloasă a unor beneficii de pensie prin introducerea unor date false în sistemele informatice ale statului.

Membrii grupării ar fi transmis online către Agenția Națională de Administrare Fiscală declarații fiscale D112 care atestau, în mod nereal, raporturi de muncă și contribuții sociale pentru persoane care nu lucraseră niciodată la firmele sau organizațiile respective.

Scopul era ca aceste informații să fie folosite ulterior de Casele de Pensii la emiterea deciziilor de pensionare sau la recalcularea pensiilor.

„Pentru atingerea scopului, membrii grupului infracţional ar fi folosit asociaţii nonprofit fără activitate, societăţi comerciale de tip fantomă şi persoane vulnerabile ale căror date de identificare ar fi fost utilizate pentru a emite documente ce ar fi atestat, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obţină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani între 15.000 de lei şi 50.000 de lei", precizează IGPR.

Peste 860 de beneficiari ai vechimii fictive

Conform investigației, prin acest mecanism ar fi fost creată artificial vechime în muncă pentru peste 860 de persoane, pe parcursul a cinci ani.

Anchetatorii susțin că, deși beneficiarii nu au fost niciodată angajați ai societăților comerciale sau ai asociațiilor nonprofit controlate de grupare, aceștia au dobândit fictiv și retroactiv calitatea de salariați.

Datele falsificate ar fi fost folosite de peste 170 de persoane pentru obținerea unei decizii de pensionare sau pentru majorarea pensiei. Până la 31 noiembrie 2024, prejudiciul calculat pentru bugetele Caselor de Pensii era de aproximativ 7 milioane de lei.

Potrivit IGPR, prin aceste demersuri instituțiile responsabile de plata pensiilor ar fi fost induse în eroare, fiind stabilite și achitate sume mai mari decât cele cuvenite. În unele situații, dreptul la pensie ar fi fost acordat unor persoane care nu ar fi îndeplinit condițiile legale în lipsa perioadelor de activitate introduse fictiv.

Gruparea avea șapte membri de bază, dintre care doi funcționari publici

Anchetatorii susțin că nucleul organizației era format din șapte persoane, dintre care două aveau calitatea de funcționari publici.

„Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependenţa pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reuneşte şapte membri, doi dintre ei fiind funcţionari publici. De asemenea, din probele administrate a reieşit faptul că grupul infracţional organizat, la diferite date, ar fi fost sprijinit de alte 13 persoane, cu rol de susţinere, dezvoltare şi sprijin, toţi aflaţi sub coordonarea palierului central", se mai arată în comunicatul IGPR.

Potrivit anchetei, membrii cu rol de coordonare identificau firme și asociații care puteau fi folosite pentru angajări fictive, persoane vulnerabile ale căror date de identitate să fie utilizate în relația cu instituțiile statului, precum și persoane interesate să obțină vechime în muncă în schimbul unor sume de bani.

De asemenea, persoane implicate în palierul secundar al grupării ar fi asigurat intermedierea relației cu beneficiarii, colectarea sumelor de bani și consultanță în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale.

Audierile au avut loc la sediul central al DIICOT. Acțiunea a beneficiat de sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate din mai multe județe și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Candidat la Primăria Sectorului 3, printre arestați

Amintim că printre persoanele pentru care instanța a dispus arestarea preventivă se află și Corneliu Ștefan, care a candidat la Primăria Sectorului 3.