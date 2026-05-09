Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
A primit binecuvântarea Papei, la scurt timp după primul lui titlu ca antrenor. Cristi Chivu și campionii de la Inter, vizită emoționantă la Vatican

Cristi Chivu a avut parte de un moment special alături de jucătorii lui Inter Milano, după cucerirea primului titlu de campion din cariera sa de antrenor. În cursul acestei dimineți, delegația formației italiene a fost primită la Vatican, unde a avut o întâlnire oficială cu Papa Leon al XIV-lea.

Chivu a dat mâna cu Papa Leon Foto/vatiannews.va
„Un moment special pentru Inter!”

Vizita continuă tradiția clubului milanez de a marca marile performanțe sportive printr-o audiență la Sfântul Preot. În trecut, milanezii s-au întâlnit și cu Papa Bergoglio.

„Un moment special pentru Inter, campioana Italiei. Cu ocazia meciului de la Roma împotriva lui Lazio, echipa, antrenorul Cristian Chivu și conducerea clubului vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican.
Întâlnirea, programată la ora 10:00 în „Sala del Concistoro”, deschide ziua dinaintea meciului de pe Olimpico, de la 18:00!, a precizat clubul milanez, într-un comunicat.

Inter Milano, în vizită la Vatican Foto/vaticannews.va
„Puteți fi purtătorii unui mesaj pentru creșterea tinerilor!”

Inter Milano, proaspăt campioană în Serie A, a primit binecuvântarea de la Suveranul Pontif, printr-un discurs emoționant.

„Să reflectați asupra experienței voastre, astfel încât să puteți fi purtătorii unui mesaj pentru creșterea tinerilorÎn numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea fie cu voi! Bună dimineața tuturor, bine ați venit și cele mai bune urări! Dragi frați și surori, Bun venit și felicitări întregii echipe, directorilor, antrenorilor și numeroșilor fani și susținători pentru această realizare.

Acesta este cu siguranță un moment de mare bucurie pentru voi toți și sunt încântat să fac parte din el. Este un obiectiv atins datorită unui mari dăruiri, muncii în echipă, disciplinei și perseverenței, pe care le-ați menținut atât în momentele exaltante - precum ultimul meci, când deja sărbătoreați! - cât și în cele dificile, fără a vă descuraja sau a renunța.

Inter Milano, în vizită la Vatican Foto/vaticannews.va
„Tinerii au nevoie cu adevărat de modele!”

Prin urmare, în timp ce vă felicit, vă invit să reflectați asupra experienței voastre, astfel încât în acest moment de succes să puteți fi purtători ai unui mesaj util în special pentru creșterea tinerilor. Mulți dintre ei, în zilele noastre, vă privesc ca pe «eroii» lor, modele, iar acest lucru vă încredințează o responsabilitate ce depășește performanța și vă cere, ca sportivi, să fiți martori ai valorilor.

Tinerii au nevoie cu adevărat de modele, iar ceea ce faceți are impact care poate fi pozitiv ori negativ asupra vieții lor. Aș dori să subliniez acest lucru, pentru că tinerii de astăzi au nevoie cu adevărat de modele, iar ceea ce faceți are impact care poate fi pozitiv ori negativ asupra vieții lor. Așadar, reflecția asupra acestei mari responsabilități pe care o purtați este mesajul pe care doresc cu adevărat să vi-l las. Vă binecuvântez din inimă pe voi și familiile voastre și vă doresc toate cele bune!”, le-a transmis Papa milanezilor.

