Imaginea fotbalului românesc se degradează peste hotare. Pe ce loc se situează Superliga în topul celor mai tari campionate din lume

Fotbalul românesc continuă să fie departe de nivelul marilor campionate europene. Eliminarea Universității Craiova încă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor înseamnă că România ratează din nou șansa de a avea o echipă în faza principală a celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

În prezent, doar patru formații românești mai sunt implicate în cupele europene. Universitatea Craiova își va continua parcursul în Europa League după duelul cu Levski Sofia, iar FCSB, Universitatea Cluj și CFR Cluj încearcă să ajungă în faza principală a Conference League.

Verdictul analiștilor despre nivelul fotbalului românesc

Rezultatele din ultimii ani arată clar că nivelul fotbalului românesc este în scădere. Acest lucru se vede atât în performanțele modeste din competițiile europene, cât și în clasamentele internaționale și în evoluțiile echipelor naționale.

O confirmare vine și dintr-un clasament realizat de analiștii de la Football Insider, care au evaluat cele mai puternice 50 de campionate din lume. Superliga României ocupă doar locul 38, fiind devansată de campionate precum cele din Japonia și Columbia, dar și de mai multe ligi secunde din Europa, printre care Championship (Anglia), Serie B (Italia) și Bundesliga 2 (Germania).