„MATILDA, the Musical”, cel mai bun spectacol pentru copii al anului

„Matilda, the Musical”, în regia lui Emil Pantelimon, a primit aseară premiul pentru cel mai bun spectacol pentru copii la Gala Premiilor UNITER. Cu 41 de reprezentații văzute de peste 16.000 de spectatori, favorit și la votul publicului cu aproape 2.500 de voturi, spectacolul Operei Comice pentru Copii a ridicat trofeul pe scena Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova la Gala Premiilor UNITER 2025.

Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii, împreună cu Emil Pantelimon, regizorul spectacolului, au mulțumit în numele unei echipe dedicate și unite, care se bucură acum atât de aprecierea publicului, cât și de recunoașterea breslei.

Cea de-a XXXIII-a ediție a Galei Premiilor UNITER s-a desfășurat pe 26 mai 2025, fiind găzduită la Craiova, în Sala „Amza Pellea” a Teatrului Național „Marin Sorescu” și transmisă în direct de Televiziunea Română. La categoria Cel mai bun spectacol de teatru de animație / teatru pentru copii au fost nominalizate producții ale teatrelor consacrate precum Teatrul „Ion Creangă” Bucureşti sau Teatrul GONG Sibiu, dar și ale instituțiilor independente, precum Teatrul de Artă București și Compania de teatru Synchret Iași.

Pentru întreaga echipă au mulțumit, pe rând, Felicia Filip și Emil Pantelimon — o echipă alcătuită din sute de oameni, fiecare contribuind cu responsabilitate și pasiune la reușita acestei producții. Din ea fac parte și peste 60 de copii înscriși în programul School of Musical al Operei Comice pentru Copii, care tratează arta cu seriozitate și dedicare, participând săptămânal la cursurile intensive ale programului.

„Mulțumesc celor peste 60 de copii din School of Musical, care repetă și învață câte 12 ore săptămânal, ca să joace pe scena Operei Comice pentru Copii. Sunt excepționali și au o energie care ne încurajează — pentru Matilda, dar și pentru foarte multe dintre spectacole, și mai ales pentru viitorul musicalului în România, lor trebuie să le mulțumim!”, a declarat pe scena evenimentului Emil Pantelimon, regizorul spectacolului câștigător.

Înscrierile pentru noi grupe în cadrul programului School of Musical sunt deschise pe site-ul operacomica.ro până pe 10 iunie!

Musical din nou pe Scena Mare a Operei Comice pentru Copii — un must see!

„School of Rock” revine pe scenă, musical a cărui regie este semnată tot de Emil Pantelimon și din a cărui distribuție fac parte aceiași copii excepționali înscriși în programul School of Musical. Sunt programate 16 reprezentații în luna iunie, iar ultimele bilete sunt disponibile pe operacomica.ro!

Criticul de teatru Monica Andronescu afirma într-o cronică a premierei din 2021 că „Musicalul School of Rock pus în scenă la Opera Comică pentru Copii e, dincolo de muzica senzațională, o poveste despre visuri frânte și visuri împlinite. Și… în epoca noastră obsedată de parenting, o superbă lecție de parenting… Să montezi o asemenea producție într-o perioadă atât de complicată precum cea pe care am traversat-o cu toții este în sine un act de curaj. Dar să reușești în România, unde istoria musicalului este destul de subțire, iar condițiile pentru astfel de mega-producții sunt departe de a fi extraordinare, să realizezi un spectacol precum School of Rock, este o performanță.

Aproape 20 de copii pe scenă, cântând live, o uriașă desfășurare de energie, o bucurie de a juca și de a cânta cum n-am mai văzut de mult pe o scenă bucureșteană, o poveste superbă despre un adult puțin trist, cu suflet de copil, care visează până în pânzele albe să cânte… și-i învață și pe alții să-și urmeze visul, în pofida a orice, voci extraordinare, muzică excelentă, toate la un loc fac „rețeta” perfectă a unui musical aș spune aproape necesar în această perioadă urâtă, cenușie, tristă, în care copii și adulți deopotrivă am fost siliți să stăm departe unii de alții. Bucuria unui „împreună” redescoperit este School of Rock, după luni întregi de „socializare” online.”

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, ,,Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, ,,Petreceri de ziua de naștere”, „Aventura Parc”, „Abonamente” sau „Voluntariat”.

Pentru informații de presă, vă rugăm să contactați Biroul de Presă al OCC, prin e-mail la occ.revista@gmail.com sau apel telefonic la 0745 45 56 45.