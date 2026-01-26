Un cuplu legendar al baletului european vine la București: Virna Toppi și Nicola Del Freo dansează în Gala de Balet Balanchine’s Legacy

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”, care va avea loc pe 11 februarie 2026, la Sala Palatului, anunță prezența-surpriză în distribuția galei a doi prim-balerini de la celebrul Teatru La Scala din Milano, legendarii Virna Toppi și Nicola Del Freo.

Cei doi, care vor dansa „Emeralds”, partea întâi din celebrul balet Jewels de George Balanchine se alătură astfel unei distribuții excepționale, formată din prim-balerini de la Opera Garnier din Paris, New York City Ballet, Houston Ballet și Royal Danish Ballet. Organizatorii anunță bilete speciale cu ocazia Valentine’s Day.

Virna Toppi și Nicola Del Freo (Teatrul La Scala din Milano)

Parteneri atât pe scenă, cât și în viața reală, cei doi formează unul dintre cele mai admirate cupluri ale baletului european contemporan. Aparițiile lor sunt rare și atent alese, iar interpretarea din „Emeralds” este considerată un reper de stil balanchinian. Eleganța lor naturală, rafinamentul stilistic și chimia profundă dintre ei transformă fiecare apariție într-o experiență artistică plină de emoție și eleganță.

Prezența lor în premieră la București, într-un repertoriu extrem de exigent, este un eveniment excepțional care aduce pe o scenă românească artă de prim rang, la standardele Teatrului La Scala din Milano.

Creat pe muzica lui Gabriel Fauré, „Emeralds” este un omagiu adus școlii franceze de balet. Liric, rafinat și aristocratic, „Emeralds” este o coregrafie care necesită perfecțiune tehnică, maturitate artistică și o noblețe a mișcării pe care doar dansatori de cel mai înalt nivel le pot susține.

„Îndrăgostește-te de balet, în doi!”, campanie de Valentine’s Day

Organizatorii anunță o campanie specială, „Îndrăgostește-te de balet, în doi!”, cu ocazia Valentine’s Day, prin care cei care doresc să vină împreună cu persoana iubită la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” plătesc un singur bilet, iar pe al doilea îl primesc cadou. Mecanismul e simplu: doritorii vor selectat două bilete și vor plăti doar unul. Al doilea este cadou.

Campania este valabilă până pe data de 29 ianuarie, în limita locurilor disponibile, pentru achiziționarea biletelor la Categoria a II-a. Verificați disponibilitatea aici: https://h7.cl/1nsd9

Un eveniment de referință pentru România

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” este un eveniment unic în peisajul cultural românesc, realizat cu respectarea strictă a regulile impuse de stilul, sub supravegherea atentă a Trustului George Balanchine.

Programul este alcătuit exclusiv din coregrafii originale George Balanchine, interpretate de dansatori care trebuie să aibă deja la activ acest repertoriu pe marile scene ale lumii. Pe lângă „Emeralds”, publicul de la Sala Palatului va putea vedea unele dintre cele mai relevante momente din creația lui Balanchine, inclusiv „Rubies” (pe muzica lui Igor Stravinski).

Sara Mearns și Tyler Angle, prim-balerini New York City Ballet, vor dansa „Diamonds” și „Cortège Hongrois”, lucrări emblematice pentru stilul balanchinian: strălucire imperială, amploare și forță feminină. „Diamonds” este un omagiu adus tradiției ruse, reinterpretată în cheia neoclasică Balanchine, în timp ce „Cortège Hongrois” surprinde dinamismul și contrastul dintre eleganță și energie pură.

Hannah O’Neill și Germain Louvet, prim-balerini la Opéra Garnier din Paris, vor interpreta „Who Cares?” și „Sonatine”, un dialog între balet și spiritul muzicii americane. „Who Cares?”, pe muzica lui George Gershwin, aduce pe scenă libertatea, ritmul urban și modernitatea New York-ului, în timp ce „Sonatine” impresionează prin claritate, muzicalitate și precizie absolută.

Karina González și Angelo Greco, prim-balerini Houston Ballet, vor dansa „Rubies”, pe muzica lui Igor Stravinski și „Theme and Variations” de P.I. Ceaikovski. Rubies este una dintre cele mai electrizante creații ale lui Balanchine: explozivă, jucăușă, plină de energie și spirit contemporan. „Theme and Variations” este opusul: o creație complementară, o demonstrație de virtuozitate clasică, rigoare și fast.

Caroline Baldwin și Alban Lendorf (de la Royal Danish Ballet) vor dansa „Apollo. Pas de deux”. Creat în 1928, „Apollo” este considerat actul de naștere al baletului modern. Interpretarea acestui pas de deux este rezervată doar artiștilor cu o înțelegere profundă a stilului Balanchine. Momentul este pregătit sub îndrumarea maestrului Nikolaj Hübbe, fost director artistic al Royal Danish Ballet și actual membru al Trustului Balanchine.

Despre Ars Gratia Regalia

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” are ca sponsor principal Philip Morris România și este organizată sub brandul Ars Gratia Regalia, cunoscut pentru evenimente culturale premium, care aduc în România unii dintre cei mai buni artiști precum Natalia Osipova, prim-balerină la The Royal Opera House, Iana Salenko, prim-balerină la Staatsballett Berlin, Recee Clarke și Yasmine Naghdi (The Royal Ballet), Julian MacKay și Madison Young (Bayerische Stattsballett), Francesca Velicu (English National Ballet).