Joi, 5 Februarie 2026
Bucureștiul devine capitala baletului modern: Gala Internațională „Balanchine’s Legacy” aduce balerini de renume mondial

Publicat:

Bucureștiul se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale începutului de an 2026. Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” va avea loc pe 11 februarie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, și promite un spectacol unic, cu artiști de talie mondială care vin în premieră în România.

Hannah O’Neill, prim-balerina la Opera Garnier din Paris FOTO: Arhivă
Gala este dedicată lui George Balanchine, considerat „părintele baletului american” și una dintre figurile care au definit dansul secolului XX. Evenimentul propune publicului român o întâlnire directă cu stilul neoclasic care a schimbat radical felul în care este înțeles baletul, punând accent pe muzicalitate, claritatea mișcării și expresivitatea pură a corpului.

Spectacolul va avea loc pe 11 februarie, de la ora 20:00, la Sala Palatului, iar organizatorii recomandă ca publicul să ajungă cu cel puțin 15 minute înainte de începerea reprezentației.

Balerini de talie mondială, pentru prima dată în România 

Pe scena bucureșteană vor urca prim-balerini ai unor companii de renume mondial precum New York City Ballet, Paris Opera Ballet, Teatro alla Scala din Milano, Houston Ballet și Royal Danish Ballet, toți prezenți în premieră în România.

Printre artiștii invitați se numără Sara Mearns și Tyler Angle de la New York City Ballet, Hannah O’Neill și Germain Louvet de la Paris Opera Ballet, Virna Toppi și Nicola Del Freo de la Teatro alla Scala din Milano, Karina González și Angelo Greco de la Houston Ballet, precum și Caroline Baldwin și Alban Lendorf de la Royal Danish Ballet.

Sara Mearns și Tyler Angle de la New York City Ballet FOTO: Arhivă
Ce se va dansa pe scena Sălii Palatului 

Sara Mearns și Tyler Angle vor interpreta „Diamonds” și „Cortège Hongrois”, două pas de deux-uri care pun în valoare contrastele definitorii ale creației balanchiniene, de la puritatea formelor la fastul tradiției imperiale.

Hannah O’Neill și Germain Louvet vor aduce publicului „Who Cares?” și „Sonatine”. Pe muzica lui George Gershwin, „Who Cares?” combină jazzul și energia Broadway-ului cu eleganța clasică, în timp ce „Sonatine”, pe muzica lui Maurice Ravel, explorează rafinamentul și delicatețea stilului francez. Împreună, cele două momente surprind dialogul artistic dintre America și Europa, esențial în viziunea lui Balanchine. 

Virna Toppi și Nicola Del Freo vor interpreta „Emeralds”, pe muzica lui Gabriel Fauré, un omagiu adus școlii franceze de balet. Considerată un reper al stilului balanchinian, coregrafia cere perfecțiune tehnică, maturitate artistică și noblețe a mișcării. Prezența cuplului în premieră la București, într-un repertoriu extrem de exigent, este descrisă drept un eveniment excepțional pentru scena românească.

Karina González și Angelo Greco vor prezenta „Rubies”, pe muzica lui Igor Stravinski, o lucrare plină de energie și spirit modern, și „Theme and Variations”, pe muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski, care readuce fastul și eleganța baletului clasic. Cele două momente ilustrează dualitatea creației lui Balanchine, între rigoare clasică și libertate contemporană.

Rafinamentul nordic va fi reprezentat de Caroline Baldwin și Alban Lendorf, care vor dansa „Apollo pas de deux”, creat în 1928 pe muzica lui Igor Stravinski, o lucrare considerată momentul de naștere al baletului modern. Cei doi vor interpreta și „Tchaikovsky Pas de Deux”, creat de Balanchine în 1960, un test suprem al tehnicii și expresivității, care îmbină eleganța clasică cu energia modernă.

George Balanchine, coregraful care a schimbat istoria baletului 

Născut în 1904 la Sankt Petersburg, George Balanchine s-a format la Școala Imperială de Balet și a revoluționat ulterior dansul în Occident. Cofondator și director artistic al New York City Ballet timp de aproape 35 de ani, Balanchine a dezvoltat un stil neoclasic în care dansul nu mai spune o poveste, ci interpretează muzica însăși.

Privește muzica, ascultă dansul” este fraza care îi rezumă cel mai bine filosofia artistică. De-a lungul carierei, a colaborat cu compozitori precum Stravinski, Ceaikovski, Ravel și Bizet și a creat coregrafii devenite repere mondiale, printre care „Serenade”, „Apollo”, „Jewels” sau „Theme and Variations”.

Stilul său este definit de viteză, muzicalitate și claritatea absolută a liniilor. Spre deosebire de baletul clasic narativ, Balanchine a eliberat dansul de poveste și decor, concentrându-se pe esența mișcării. În creațiile sale, muzica devine motorul fiecărui pas, iar balerina ajunge în centrul de greutate al spectacolului, puternică și independentă. Rezultatul este un balet modern, luminos, în care emoția este transmisă exclusiv prin mișcare.

Organizare și bilete 

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” este organizată sub brandul Ars Gratia Regalia, sub conducerea artistică a fostelor balerine Alice și Marina Minoiu, care și-au construit cariere internaționale și au ales să aducă în România proiecte culturale de referință.

Biletele sunt disponibile online, iar organizatorii anunță un interes ridicat pentru acest spectacol considerat unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale anului 2026.

