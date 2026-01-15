search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Sala Palatului va găzdui Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Premieră absolută pentru scena românească

Bucureștiul devine, pe 11 februarie, gazda unui eveniment cultural de anvergură internațională: Gala de Balet „Balanchine’s Legacy”, dedicată în exclusivitate operei legendarului coregraf George Balanchine. Evenimentul va avea loc la Sala Palatului.

Bucureștiul devine, pe 11 februarie, gazda unui eveniment cultural de anvergură. FOTO: PiArt Vision
Evenimentul va avea loc la Sala Palatului și este organizat sub brandul Ars Gratia Regalia de surorile Alice și Marina Minoiu, foste balerine cu formare internațională, care aduc pentru prima dată în România o gală construită integral pe repertoriul balanchinean.

Gala reprezintă o premieră absolută pentru scena românească, oferind publicului acces la moștenirea unuia dintre cei mai influenți creatori ai dansului secolului XX.

Respectând cu strictețe regulile impuse de Balanchine Legacy, spectacolul va reuni doar dansatori care au interpretat anterior coregrafiile maestrului și care sunt formați în stilul autentic Balanchine.

Pe scena Sălii Palatului vor urca prim-balerini ai unor companii de prestigiu mondial, printre care New York City Ballet, Opéra Garnier din Paris, Houston Ballet și Royal Danish Ballet. Printre artiștii invitați se numără Sara Mearns și Tyler Angle, Hannah O’ și Germain Louvet, Karina González și Angelo Greco, Caroline Baldwin și Alban Lendorf. Programul va include exclusiv coregrafii originale semnate de George Balanchine.

Proiectul poartă semnătura artistică a lui Alice Minoiu, director artistic al galei, formată la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” și fostă balerină a Operei Naționale București, care a dansat pe scene internaționale, inclusiv la Royal Albert Hall din Londra, alături de Alina Cojocaru. După retragerea din activitatea scenică, aceasta s-a remarcat ca organizator de gale de balet la standarde internaționale, cu spectacole sold-out la Teatrul Național București.

Alături de ea se află Marina Minoiu, fostă solistă a Royal Danish Ballet, una dintre cele mai apreciate balerine românce ale generației sale, formată în școala Bournonville și nominalizată în 2015 de revista Dance Europe pentru cea mai bună interpretare feminină. În prezent, Marina este coordonator de balet la Teatrul Național de Musical și Operetă „Ion Dacian” și face parte din echipa de organizare a evenimentului.

Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” este organizată sub brandul Ars Gratia Regalia. Evenimentul beneficiază de sprijinul sponsorului principal Philip Morris România, alături de mai mulți sponsori și parteneri culturali și media naționali.

Evenimentul cultura va fi pe 11 februarie. FOTO: PiArt Vision
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi, de Ziua Culturii Naționale, un mesaj în care a subliniat rolul esențial al culturii în definirea identității naționale și importanța susținerii acesteia, chiar și în vremuri de provocări economice și geopolitice. 

