Cum ne adresăm corect unei femei divorțate: „doamnă” sau „domnișoară”? Regula de politețe pe care mulți nu o cunosc

O femeie divorțată trebuie să fie numită „doamnă” sau „domnișoară”? Deși cele două formule de adresare au fost asociate, în mod tradițional, cu starea civilă, regulile de politețe actuale pun accentul mai degrabă pe respectul față de interlocutoare decât pe situația sa personală.

„doamnă” sau „domnișoară” Foto: arhivă

Formula de adresare potrivită pentru o femeie divorțată este „doamnă”. Divorțul nu presupune revenirea la apelativul „domnișoară” și nici nu există un termen special pentru femeile care au fost căsătorite, dar au divorțat.

Astfel, formulele „doamna Popescu” sau „Stimată doamnă”, folosite la locul de muncă, în instituții ori în corespondența oficială, sunt corecte și politicoase. Nu este necesar să cunoaștem situația familială a unei femei pentru a ne adresa acesteia cu respect.

De altfel, folosirea apelativului „domnișoară” doar pentru că o femeie este divorțată poate crea confuzie sau disconfort, întrucât termenul păstrează asocierea tradițională cu statutul de femeie nemăritată.

Care este diferența dintre „doamnă” și „domnișoară”

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), „domnișoară” este un termen de politețe folosit pentru o fată sau o femeie nemăritată. În schimb, „doamnă” desemnează, în sensul tradițional, o femeie căsătorită, dar este utilizat în prezent și ca formulă generală de respect pentru femei, indiferent de starea civilă.

Diferența dintre cele două apelative s-a estompat în comunicarea de zi cu zi. Dacă în trecut „domnișoară” indica în primul rând faptul că o femeie nu era căsătorită, astăzi termenul este asociat mai ales cu tinerețea.

În mediul profesional, în instituții și în corespondența oficială, „doamnă” este alegerea cea mai sigură. Formula evită presupunerile despre viața personală a interlocutoarei și exprimă respect indiferent dacă aceasta este căsătorită, necăsătorită, divorțată sau văduvă.