Atenție la gesturile pe care le faci dacă ajungi în Grecia: unele semne banale pentru turiști pot fi considerate de jignitoare

Mulți români aleg Grecia pentru vacanțele de vară, însă puțini știu care sunt gesturile aparent banale care riscă să-i ofenseze pe localnici. Specialiștii în turism atrag atenția că unele gesturi obișnuite în alte țări pot avea cu totul alte semnificații în cultura greacă.

Potrivit informațiilor publicate de platformele specializate, limbajul nonverbal are un rol important în comunicarea de zi cu zi, iar unele gesturi aparent nevinovate pot genera neînțelegeri, potrivit Știrilor ProTV.

Palma deschisă, unul dintre cele mai ofensatoare gesturi

Cel mai cunoscut exemplu este „moutza”, un gest realizat prin întinderea palmei deschise către fața unei persoane.

În multe țări, inclusiv în România, acest semn poate însemna „stop”, „salut”, „așteaptă puțin” sau poate fi folosit pentru a indica cifra cinci. În Grecia însă, gestul este perceput ca o insultă gravă și poate provoca reacții negative din partea localnicilor, arată Visit Greece.

Adesea, triștii ajung să facă acest gest fără intenție, atunci când încearcă să oprească un taxi sau să atragă atenția unei persoane aflate la distanță Experții recomandă ca, atunci când este necesar, de exemplu, să fie indicat numărul cinci, palma să fie orientată spre propria persoană și nu spre interlocutor.

Gesturi aparent universale, interpretate diferit

De asemenea, în Grecia, arătatul cu degetul către o persoană este considerat nepoliticos în multe situații. Localnicii îl pot percepe ca pe un gest lipsit de respect, în special în relațiile cu persoane necunoscute sau mai în vârstă.

Potrivit Greek Courses, chiar și semnul cu degetul mare ridicat poate fi considerat prea direct în anumite contexte, deși, în rândul tinerilor, este tolerat mai ușor. Și chemarea unei persoane folosind un singur deget poate fi interpretată drept un gest autoritar sau lipsit de politețe, mai ales în restaurante, cafenele sau magazine.

Atenție la semnalele pentru „da” și „nu”

Confuzii pot apărea și în cazul răspunsurilor nonverbale. Conform GreekPod. un refuz poate fi exprimat în Grecia printr-o mișcare scurtă a capului spre spate, însoțită uneori de ridicarea sprâncenelor.

Pentru turiști, acest gest poate fi dificil de interpretat și poate fi confundat cu aprobarea. Din acest motiv, atunci când informația este importantă, este recomandat ca răspunsurile să fie confirmate verbal.

Ospitalitatea și politețea contează

Specialiștii subliniază că grecii apreciază foarte mult politețea și formulele de curtoazie. Câteva cuvinte simple în limba greacă, precum „Kalimera” (bună dimineața), „Efharistó” (mulțumesc) sau „Parakaló” (vă rog/cu plăcere), pot contribui la o interacțiune mai plăcută cu localnicii.

Turiștii sunt sfătuiți să evite gesturile ample făcute direct către fața unei persoane și să se bazeze mai mult pe comunicarea verbală, pentru a evita situațiile stânjenitoare în timpul vacanței în Grecia.