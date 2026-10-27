Cum a ajuns un tablou de Nicolae Grigorescu să fie înregistrat la doar 3,5 lei în evidențele unui muzeu. Ministrul Culturii explică absurdul

Descoperirea unui tablou de Nicolae Grigorescu înregistrat în contabilitatea Muzeului Județean de Artă Prahova cu valoarea de 3,5 lei a stârnit controverse după raportul Camerei de Conturi. Ioana Ciocan, ministrul Culturii, explică situația printr-o eroare și spune că patrimoniul cultural are nevoie de fonduri suplimentare pentru reevaluări periodice.

Muzeul nu are resurse suficiente pentru reevaluarea periodică a operelor de artă Foto: FB Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”

Ioana Ciocan a declarat, la Digi 24, că valoarea la care apare înregistrată în documentele muzeului lucrarea „Peisaj”, semnată de Nicolae Grigorescu, este rezultatul unei erori administrative și nu reflectă valoarea reală a operei.

„Este o eroare. Bineînţeles că este o eroare. Bineînţeles că acel Grigorescu a fost evaluat bine la 35.000 de lei, o sumă foarte bună pe vremea dictatorului Nicolae Ceauşescu. Evident că atunci când s-au tăiat, în 2005, toate acele zerouri dintr-o eroare s-a ajuns la această sumă”, a declarat Ioana Ciocan.

Ioana Ciocan: „Este superb, este absolut superb”

Ministrul a anunțat că îi va propune conducerii Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus” să expună lucrarea pentru public, considerând că aceasta poate atrage un număr mai mare de vizitatori:

„Este superb, este absolut superb, toate lucrările de Nicolae Grigorescu sunt absolut superbe. Trebuie să mărturisesc că sunt absolut îndrăgostită de pictorul nostru naţional”.

„Nu vorbim de trei lucrări, vorbim de milioane şi milioane de piese”

Ioana Ciocan a explicat că reevaluarea patrimoniului muzeal este o obligație legală, însă procesul este îngreunat de lipsa resurselor financiare și de numărul redus al specialiștilor.

„Acest lucru se poate face de către două entităţi: o dată, experţii care sunt acreditaţi către Ministerul Culturii, sau ANEVAR. (...) Întrebarea este cu ce buget se pot evalua aceste bunuri? Nu vorbim de trei lucrări, vorbim de milioane şi milioane de piese”, a subliniat ministrul.

Oficialul a avertizat că problema nu este specifică unui singur muzeu sau unui singur județ.

„Cred că este extrem de simplu să arătăm cu degetul să zicem «Prahova n-a făcut!», «Bucureştiul n-a făcut!», «Clujul n-a făcut!». Dar, din păcate, absolut totul se reduce la buget”, a afirmat Ioana Ciocan.

„Salariile din muzee sunt cele mai mici din ţară”

Ministrul Culturii a vorbit și despre situația personalului din muzee, despre care spune că rămâne în sistem în principal din pasiune:

„Salariile din muzee sunt cele mai mici din ţară. Mai spun încă o dată, sunt cele mai mici din ţară. Este absolut înfiorător ce se întâmplă”.

Ioana Ciocan a făcut apel la experții și evaluatorii din domeniul patrimoniului să continue să colaboreze cu instituțiile culturale.

Potrivit unui raport al Camerei de Conturi Prahova, tabloul „Peisaj” de Nicolae Grigorescu figurează în evidențele contabile ale muzeului la valoarea de 3,5 lei, în timp ce o altă lucrare a aceluiași artist, „Peisaj cu bordei”, a fost evaluată în 2011 la 868.575 de lei.

Directorul muzeului, Florin Sicoie, a explicat că reevaluarea operelor de artă presupune costuri foarte mari, iar lipsa fondurilor a făcut ca astfel de expertize să nu mai fie realizate după 2017.