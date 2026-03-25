Tablou de Nicolae Grigorescu, vedeta unei licitații. Prețul oferit a fost de aproape trei ori mai mare decât cel estimat

Tabloul „Țărăncuță din Rucăr (Suzana)” de Nicolae Grigorescu a devenit vedeta Licitației de Primăvară organizate de Artmark, fiind adjudecat cu o sumă de aproape trei ori mai mult decât estimarea inițială.

Tabloul „Țărăncuță din Rucăr (Suzana)" de Nicolae Grigorescu a fost piesa care a atras cel mai mult atenția colecționarilor la Licitația de Primăvară organizată marți, 24 martie, de Artmark.

Inclus într-un lot estimat între 30.000 și 50.000 de euro, uleiul pe lemn a depășit cu mult așteptările, fiind adjudecat în final pentru 141.000 de euro, cea mai mare sumă înregistrată la eveniment.

Lucrarea apare reprodusă în monografia pictorului realizată de Alexandru Vlahuță, sub numele de „Susana” şi, deşi identitatea exactă a modelului nu este cunoscută, trăsăturile sale au inspirat și alte portrete din creația lui Nicolae Grigorescu.

În „Țărăncuță din Rucăr”, artistul surprinde figura tinerei pe un fundal brun închis, menit să concentreze atenția asupra expresiei și a detaliilor de port popular. Basmaua alb-gălbuie, luminată intens, devine centrul compoziției și accentuează simplitatea și decența modelului, în timp ce mărgelele roșii, element recurent în portretele de țărănci semnate de Grigorescu,adaugă o notă vibrantă și simbolică a feminității.

Construcția portretului, realizată din tușe ample și volumetrice, plasează lucrarea în etapa matură a creației artistului, de după 1890, perioadă în care Grigorescu sintetizează universul rural într-o viziune poetică și idealizată asupra identității naționale, potrivit descrierii casei de licitaţie.

Ce mai caută colecţionarii

Alte lucrări importante licitate în aceeași sesiune au inclus „Atacul de la Smârdan” (1903) de Emilian Lăzărescu, vândut pentru 9.500 de euro, două opere de Gheorghe Petrașcu, „Lucreția privind gravuri”, adjudecat pentru 35.000 de euro, și „Nud cu evantai (Lucreția)”, vândut pentru 31.000 de euro, precum și „Interior de atelier” de Ion Țuculescu și „Margine de sat” de Ion Andreescu, fiecare adjudecate cu câte 40.000 de euro.

De asemenea, au fost vândute toate lucrările semnate de Sabin Bălașa incluse în licitație, prețurile variind între 46.000 de euro pentru „Cosmogonie” (1997) și 9.000 de euro pentru „Liniște” (1978).

Totodată, două tablouri ale lui Nicolae Tonitza, „Cap de copil (Melancolie)” și „Buchet cu flori de primăvară”, au fost adjudecate cu 26.000, respectiv 20.000 de euro.