Colecția Art Safari, asigurată la o sumă exorbitantă de o firmă specializată din Anglia

Noua colecție temporară Art Safari, adusă de la Muzeul Bruckenthal a fost asigurată la o sumă exorbitantă, de zeci de milioane de euro. Nu în România, ci în Anglia, întrucât în țara noastră nu există asiguratori pentru o astfel de valoare. Nu este nici pentru prima dată când expoziția apelează la un asigurator străin. Cea mai mare valoare de asigurare a unor opere de artă, expuse tot la Palatul Dacia-România a fost făcută anul trecut, suma fiind de 100 de milioane de euro.

Cinci dintre cele mai importante capodopere ale artei universale vor putea fi admirate, pentru scurt timp, la Art Safari, în inima Bucureștiului. Este vorba despre opere de artă aduse de la Muzeului Național Brukenthal, din Sibiu, considerate ca fiind cele mai valoroase lucrări din România.

Valoare de asigurare de zeci de milioane de euro

Valoarea de asigurare a colecției temporare „Brukenthal Exclusive”, ce are loc între 20 și 30 aprilie, este de 75 de milioane de euro. Organizatorii au fost nevoiți să apeleze la o firmă din Anglia, întrucât în România nicio casă de asigurări nu garantează o astfel de sumă, pentru obiecte de artă.

„De fiecare dată noi încercăm să facem totul în România. Este mult mai eficient pentru întreaga economie și pentru progresul tuturor muzeelor, instituțiilor, colegiilor de artă, pentru artiști și așa mai departe să încercăm să oferim servicii locale. Din păcate, aceste servicii locale nu pot fi oferite în România”, a declarat Ioana Ciocan, CEO Art Safari și Comisar al României la Bienala de la Veneția, în cadrul unei conferințe de presă.

Nu este pentru prima oară când Art Safari apelează la un asigurator străin. Anul trecut, colecția de picturi ale lui John Constable, provenite de la Muzeul „Victoria and Albert Museum”, din Londra, a fost asigurată pentru suma de 100 de milioane de euro.

„Noi am încercat să asigurăm colecția venită de la Muzeul Brukenthal în România. Am încercat și Constable să asigurăm în România și am încercat și următoarea expoziție din sezonul 12, care vine de la National Gallery de la Londra să fie asigurată în România. Ei vor să asigure, dar fiind foarte puține proiecte de artă cu valori foarte mari: 50, 100, 200 de milioane de euro, este foarte dificil pentru asiguratori să ofere aceste sume. Și atunci, trebuie să apelăm la asiguratori externi, care sunt foarte obișnuiți că urmează să asigure 100 de milioane de euro. Ei asigură 20 de expoziții pe lună, iar noi facem una pe an, ca țară”, a completat Ioana Ciocan.

Valoarea de asigurare de 75 de milioane de euro, nu este una și aceeași cu costul operelor de artă. Este o sumă care se calculează în funcție de mai mulți factori, precum: notorietatea lucrării, cât este de rară, mărimea și frumusețea acesteia. Asigurarea poate fi făcută pentru o anumită perioadă de timp, chiar și la oră.

„Suma este calculată și în funcție de perioada de expoziție. Ai o valoare de asigurare de 75 de milioane de euro. Dacă vrei să faci asigurare pentru o zi plătești o anumită sumă, pentru 10 zile o anumită sumă, pentru un an o altă sumă. Această sumă crește”, a explicat Alexandru Chituță, managerul Muzeului Național Brukenthal.

Directorul Art Safari a mai susținut că are încredere că lucrurile se vor schimba în bine, în următoarea perioadă. De aproape 10 ani, de când are loc expoziția de la Palatul Dacia-România, ea susține că a observat o evoluție în privința consumului de artă de la noi din țară.

Condițiile de transport

Transportul operelor de artă reprezintă o altă problemă delicată. Până și cutia în care acestea sunt depozitate trebuie să fie prevăzută cu amortizoare, astfel încât lucrarea să se poată mișca, ușor, înăuntru, dar nu foarte tare.

Lucrarea se transportă, întotdeauna, în poziția în care a fost realizată de către pictor, nu întoarsă invers. Chiar și după sute de ani, există posibilitatea scurgerii culorilor, dacă și temperatura necorespunzătoare contribuie la acest lucru, potrivit Ioanei Ciocan.

Materialele cu care se ambalează lucrarea sunt niște ambalaje speciale, astfel încât să nu existe niciun fel de transfer chimic între materialul respectiv și pânză. De exemplu nu pot fi folosite mănuși de bumbac, deoarece acestea se pot agăța: fibrele în lemn sau pot să agațe uleiul.

De asemenea, trebuie controlate inclusiv temperatura și umiditatea din interiorul mașinii cu care sunt transportate operele de artă. Mașinile sunt special modificate pentru a se ocupa de un astfel de transport special.

„De curând am aflat că urmează și firmele de transport să se dezvolte și asta ne ajută foarte tare”, a mai declarat CEO-ul Art Safari, în cadrul conferinței de presă.

Blitz-ul, dăunător operelor de artă

Vizitatorii expoziției sunt avertizați să nu facă fotografii cu blitz, întucât acesta poate să ardă culoarea. Organizatorii Art Safari au luat mai multe măsuri de protejare a lucrărilor, în acest sens. Operele de artă au un geam special, antireflex.

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu a hotărât ca Art Safari să fie proiect strategic pentru România. Anul acesta, organizatorii spun că așteaptă ca peste 230 de mii de vizitatori să le treacă pragul.