Bookfest 2026 începe la Romexpo. Gheorghi Gospodinov și Mircea Cărtărescu deschid ediția aniversară

Salonul Internațional de Carte Bookfest 2026 începe miercuri, 3 iunie, la Romexpo, în Pavilionul B2, și se desfășoară până pe 7 iunie. Evenimentul marchează cea de-a XIX-a ediție și împlinește 20 de ani de la prima ediție a târgului, inițiată în 2006.

Ediția din acest an aduce la București un program amplu de lansări de carte, dezbateri, sesiuni de autografe și întâlniri cu autori importanți ai literaturii contemporane românești și internaționale, alături de participarea unui număr semnificativ de edituri și profesioniști din industria editorială.

Bulgaria este țara invitată de onoare la Bookfest 2026, cu o delegație formată din scriitori, poeți și creatori de literatură pentru copii, dar și cu un program extins de evenimente care depășește 30 de întâlniri, desfășurate atât în cadrul târgului, cât și în spații culturale din București.

Unul dintre momentele centrale ale primei zile este dialogul dintre Gheorghi Gospodinov și Mircea Cărtărescu, programat sub tema „Geografii interioare: Sofia, București și literatura memoriei”, care deschide seria principalelor evenimente literare ale ediției.

Programul include, pe parcursul celor cinci zile, lansări de carte, conferințe, dezbateri de idei și întâlniri cu autori din România și din străinătate, acoperind atât literatura contemporană, cât și eseistica, poezia sau literatura pentru copii. Evenimentele sunt completate de sesiuni de autografe și discuții publice cu scriitori și critici literari.

În paralel, Bookfest include și o componentă profesională dedicată industriei editoriale, cu dezbateri despre traducere, circulația cărții și colaborări culturale internaționale, precum și întâlniri între editori și agenți literari din mai multe țări europene.

Bookfest 2026 este organizat la Romexpo, iar accesul publicului este liber pe toată durata evenimentului. Programul de vizitare este zilnic între orele 10:00 și 20:00, cu program extins până la 21:00 în zilele de vineri și sâmbătă.