Începe Bookfest 2026, cel mai mare târg de carte din România: maraton de cinci zile cu sute de evenimente, lansări de carte și întâlniri cu autori celebri

Salonul Internațional de Carte Bookfest, ediția a XIX-a, se desfășoară de miercuri până duminică la Romexpo, într-o ediție aniversară organizată la 20 de ani de la prima ediție inițiată în 2006 de Gabriel Liiceanu. Evenimentul reunește anul acesta 158 de expozanți și 455 de manifestări culturale, de la lansări de carte și dezbateri la sesiuni de autografe și întâlniri cu autori, accesul publicului fiind gratuit.

Organizatorii anunță că Bookfest rămâne unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România și un reper al industriei editoriale, beneficiind de Înaltul Patronaj al Președintelui României din 2016 și fiind inclus în ultimii ani în proiectele strategice ale Ministerului Culturii.

Bulgaria, țară invitată de onoare la Bookfest 2026

Ediția din acest an are ca țară invitată de onoare Bulgaria, care participă cu o delegație de 14 scriitori, poeți și autori de literatură pentru copii, reprezentând unele dintre cele mai importante voci ale literaturii bulgare contemporane, potrivit Agerpres.

Printre invitați se numără Gheorghi Gospodinov, Ioanna Elmy, Elena Alexieva, Kostadin Kostadinov, Petia Kokudeva și Nadejda Radulova. Una dintre cele mai așteptate prezențe este Gheorghi Gospodinov, considerat unul dintre cei mai importanți autori europeni contemporani, care va avea și un dialog cu Mircea Cărtărescu în prima zi a salonului.

Miercuri, de la ora 12:30, este programată inaugurarea standului Bulgariei, iar de la ora 18:00, pe scena Arena, are loc dialogul Gospodinov – Cărtărescu, moderat de jurnalista Mirela Nagâț.

Tot în prima zi, de la ora 17:00, va fi prezentat la standul Bulgariei numărul revistei LIK, cu tema „BG SPA – Sănătate prin apă”.

Programul evenimentelor

Bookfest 2026 aduce un program amplu, desfășurat pe mai multe scene și la standurile editurilor, cu lansări de carte, dezbateri și întâlniri cu autori români și internaționali.

Joi, 4 iunie, Editura Corint lansează volumul „Hariclea Darclee și misterul partiturii dispărute”, iar Editura Lebăda Neagră organizează evenimentul „In memoriam Oriana Fallaci”. Tot joi, Igor Bergler își lansează romanul „Gutenberg 42B”, iar la Humanitas are loc o lansare colectivă de non-ficțiune semnată de Giuliano da Empoli, Jean-François Braunstein, Yascha Mounk și Timothy Garton Ash.

Mircea Cărtărescu își prezintă volumul „Texistența. Gânduri despre scris”, iar la Humanitas Fiction este programată o masă rotundă dedicată lui Ismail Kadare.

Vineri, 5 iunie, Humanitas lansează „Biblia după textul ebraic. 1 și 2 Regi”, iar publicul este invitat la o serie de titluri internaționale semnate de Keiko Yoshimura, Emi Yagi și Cho Nam-Joo. Sunt programate și dezbateri despre educație la standul Polirom, precum și lansarea volumului „Ce ne facem cu atâția proști” de Theodor Paleologu.

Sâmbătă, 6 iunie, aduce unele dintre cele mai așteptate evenimente: Doina Ruști lansează romanul „Nas de bulgar”, iar Mircea Mihăieș prezintă „Cele patru sinucideri ale Virginiei Woolf”.

Tot atunci au loc lansări semnate de Margareta Pâslaru și Nadia Comăneci, precum și evenimentul lui Cristian Tudor Popescu cu volumul „Neumanna. În gură de șarpe”.

Gabriel Liiceanu lansează „Trilogia Păltinișului”, iar pe scena Agora are loc o dezbatere despre lectura în format print și audio.

Duminică, 7 iunie, ultima zi a salonului, include lansarea volumului „Războiul fără sfârșit. Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului” de Armand Goșu, alături de alte evenimente dedicate unor autori internaționali, inclusiv Catherine Lovey și Mario Vargas Llosa.

În paralel, Frankfurter Buchmesse organizează la București un stand colectiv cu edituri din Germania, Austria și Elveția, în contextul pregătirilor pentru proiectul România – Țară Invitată de Onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028.

Programul include și evenimente de tip matchmaking editorial, mese rotunde și dezbateri privind colaborarea internațională între editori din România și Europa Centrală.

Copiii au un spațiu dedicat, Bookfest Junior, cu ateliere, lansări și întâlniri cu autori precum Alec Blenche, Alex Donovici, Wilhelm Tauwinkl și Matei Vișniec.

Bookfest 2026 poate fi vizitat zilnic între orele 10:00–20:00 (miercuri, joi și duminică) și 10:00–21:00 (vineri și sâmbătă), la Romexpo, intrarea fiind liberă.

Salonul este organizat de Asociația Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, și rămâne cel mai important eveniment al industriei editoriale din România, cu o puternică dimensiune internațională și un număr în creștere de participanți și colaborări culturale.