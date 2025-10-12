Cu ochii spre cer și fețele pline de uimire, mii de orădeni au asistat sâmbătă seară la un spectacol stradal impresionant în centrul orașului. Atracția serii a fost „The Molecule Show”, un balet aerian realizat cu ajutorul unor baloane uriașe umplute cu heliu, legate între ele asemenea unor molecule.

Prima reprezentație a început la ora 19.10 în Piața Ferdinand, după ce organizatorii au mutat scena din Piața Unirii la solicitarea artiștilor. O balerină îmbrăcată într-o rochie albă, cu alură de înger, a fost ridicată spre cer de baloane, executând mișcări delicate și precise, deasupra mulțimii și în fața Teatrului Regina Maria. Momentul culminant a fost întâlnirea „îngerului” cu un muritor pe picioroange, care a primit balonul său alb, și care s-a încheiat cu o îmbrățișare, spre încântarea spectatorilor.

A doua reprezentație, de la ora 20.20, a adunat și ea un public numeros, în timp ce centrul Oradiei era plin de oameni, uneori mergând om lângă om între Piața Unirii, Piața Ferdinand și promenada Libertății. Pe lângă baletul aerian, orădenii au mai urmărit și alte numere de artă stradală, precum Carousel – artiști pe picioroange cu lampioane – și Dark Squad, toboșari cu alură de Darth Vader. Toate reprezentațiile au fost aplaudate și filmate de participanți.

Concertele serii au adus pe scenă artiștii Rareș, JO și Delia, cu care publicul, în special copiii și adolescenții, a cântat și a dansat.

FestiFall continuă duminică, ultima zi a festivalului, cu noi reprezentații ale „The Molecule Show” la orele 19.10, 20.20 și 21.10, dar și cu concerte ale formațiilor Byron&Muse Quartet, Carla’s Dreams și Hooverphonic. Tot duminică, centrul Oradiei va găzdui manifestări oficiale dedicate zilei orașului, inclusiv premierea elevilor olimpici la Filarmonică (ora 9.30), ședința festivă a Consiliului Local (ora 12.25) și un ceremonial militar la statuia Regelui Ferdinand și la Muzeul Memorial Aurel Lazăr (ora 13.00).

12 octombrie marchează pentru Oradea două momente istorice: semnarea Declarației de Independență a românilor din Transilvania în 1918 și eliberarea orașului de sub regimul horthyst în 1944.