 Actorul italian Riccardo Scamarcio, prezent la Buzău: cucerit de vinul românesc şi invitat de onoare la Buzău International Arts Festival | adevarul.ro

Actorul italian Riccardo Scamarcio, prezent la Buzău: cucerit de vinul românesc şi invitat de onoare la Buzău International Arts Festival

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Starul internațional şi viitorul Pilat din Pont din filmul lui Mel Gibson a participat pe 27 august 2026 la o conferință de presă, o sesiune interactivă Q&A cu publicul şi proiecțiile speciale ale filmelor Umbra lui Caravaggio şi Modi.

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Foto: BIAF 2026

Actorul italian Riccardo Scamarcio, una dintre cele mai reprezentative figuri ale cinematografiei europene şi internaționale, a oferit publicului buzoian un moment de excepție în cadrul celei de-a VI-a ediții a Buzău International Arts Festival (BIAF 2026). Invitat de onoare al festivalului, actorul a fost protagonistul unei zile pline: a susținut o conferință de presă la Hotel Pietroasa, s-a întâlnit direct cu fanii pentru o sesiune interactivă Q&A şi fotografii la Sala de Teatru „George Ciprian” şi a fost alături de spectatorii buzoieni la proiecțiile speciale ale filmelor Umbra lui Caravaggio (regia Michele Placido) şi Modi - Three Days on the Wing of Madness (regia Johnny Depp).

O legătură specială cu agricultura şi vinul românesc

Pe lângă cariera sa remarcabilă pe marile ecrane, Riccardo Scamarcio a surprins şi impresionat asistența prin pasiunea sa profundă pentru pământ, agricultură şi vinificație. În cadrul discuțiilor cu presa şi publicul, actorul italian şi-a exprimat entuziasmul față de tradiția viticolă a regiunii Buzău:

„Sunt foarte curios pentru că ştiu că această regiune este foarte specific axată pe vinificație. Sunt o mulțime de crame, o mulțime de case de vinuri”, a mărturisit actorul.

Prezența sa la Buzău i-a oferit ocazia de a vorbi despre propria sa afacere agricolă din Italia, unde este un fermier dedicat:

„Am cumpărat acest loc când aveam 24 de ani şi sunt şi fermier, de asemenea. Deci latura agricolă din viața mea este foarte importantă. Produc singur vin şi ulei de măsline în această fermă care se numeşte Azienda Agricola Rivale. Vinul pe care îl fac se numeşte Rivale.” Proiectul viticol a pornit în 2016, în secret - Scamarcio a vrut să se testeze fără presiunea numelui, fără să ştie lumea că e el în spatele fermei.

Conexiune autentică între starul internațional şi spectatorii buzoieni

Apropierea actorului de comunitatea locală reconfirmă misiunea BIAF de a aduce marile nume ale artei mondiale direct în mijlocul publicului, într-un format cald şi lipsit de bariere.

Irinel Constantinescu-Martin, co-organizator BIAF:

„Cu fiecare ediție BIAF, publicul din Buzău a confirmat că are apetit pentru întâlniri față în față cu artişti de calibru. Riccardo Scamarcio vine să vorbească despre o carieră care acoperă două decenii de cinema european şi internațional. E genul de invitat care ridică ştacheta tocmai pentru că filmele sale se adresează unor categorii diferite de public şi care, ca atare, nu vine ca să apară la încă un festival şi atât, ci ca să ofere cu adevărat la BIAF o conexiune altminteri imposibilă. Asta contează pentru noi.”

Două decenii de carieră şi proiecte internaționale de anvergură

Născut în 1979 la Trani (Puglia), Riccardo Scamarcio a devenit cunoscut internațional după succesul peliculei Trei metri deasupra cerului (2004), construindu-şi ulterior o carieră impresionantă la granița dintre cinema-ul italian de autor şi producțiile majore de la Hollywood:

Colaborări de prestigiu: A lucrat cu regizori precum Paolo Sorrentino (Loro), Abel Ferrara (Pasolini, Go Go Tales), Costa-Gavras (Eden is West), Woody Allen, Ferzan Özpetek şi Michele Placido (L’ombra di Caravaggio).

Producții internaționale: A jucat alături de Keanu Reeves în John Wick: Chapter 2, în A Haunting in Venice (regia Kenneth Branagh) şi în Burnt (alături de Bradley Cooper). În 2024, peliculele Modi - Three Days on the Wing of Madness (regizat de Johnny Depp, unde joacă alături de Al Pacino) şi Dispăruți în noapte au intrat în top 10 global pe Netflix.

Proiect viitor emblematic: Scamarcio îl va interpreta pe Pilat din Pont în Învierea lui Hristos (The Resurrection of the Christ), continuarea filmului Patimile lui Hristos regizată de Mel Gibson (proiect anunțat pentru 2027-2028).

Despre BIAF 2026

Aflat la a VI-a ediție, Buzău International Arts Festival se desfăşoară în perioada 14 august - 11 septembrie 2026. Festivalul este distins cu eticheta europeană de calitate EFFE / EFFEA (Europe for Festivals, Festivals for Europe). Timp de patru săptămâni, BIAF aduce în oraş film, teatru, muzică, literatură, arte vizuale şi artă stradală, având acces gratuit la majoritatea evenimentelor şi o estimare de peste 100.000 de participanți. În edițiile anterioare, festivalul a găzduit nume marcante precum Armand Assante, Franco Nero, Raoul Bova şi Michele Placido.

Programul complet: biaf.ro

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