21 decembrie, ziua în care s-a născut marea actriță Stela Popescu

1883 – Publicarea volumului „Poesii” de Mihai Eminescu

La 21 decembrie 1883 a apărut volumul „Poesii” al lui Mihai Eminescu, editat de Titu Maiorescu, singurul tipărit în timpul vieții poetului. Ediția a inclus 64 de poezii selectate de Maiorescu.

Volumul a constituit baza primei ediții autorizate a operei sale și a stabilit selecția textelor publicate oficial în timpul vieții poetului. Prefața semnată de Maiorescu a introdus criteriile editoriale și a oferit informații despre contextul apariției ediției.

1898 – Descoperirea radiului de Marie și Pierre Curie

La 21 decembrie 1898, Marie și Pierre Curie au anunțat izolarea unui nou element chimic, radiul, în urma cercetărilor asupra pehblendei. Rezultatul a derivat din măsurători sistematice ale radiațiilor naturale.

Descoperirea a permis clasificarea radiului ca element nou în tabelul periodic și a deschis domeniul cercetării materialelor radioactive. Pentru aceste studii, cei doi savanți au primit Premiul Nobel în 1903.

1935 – Nașterea actriței Stela Popescu

La 21 decembrie 1935 s-a născut Stela Popescu, actriță română de teatru, film și televiziune. A activat preponderent în comedie și revistă.

Printre realizările sale principale s-au numărat rolurile de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, aparițiile cinematografice, parteneriatul artistic cu Alexandru Arșinel și numeroase programe TV. A primit distincții culturale pentru activitatea sa artistică.

1937 – Premiera filmului „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”

La 21 decembrie 1937 a avut loc premiera filmului „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”, produs de Walt Disney, primul lungmetraj de animație color cu sunet sincronizat. Premiera a fost organizată la Los Angeles.

Filmul a demonstrat posibilitatea realizării de lungmetraje animate comerciale. Succesul său a generat resurse financiare pentru următoarele producții Disney.

1958 – Alegerea lui Charles de Gaulle ca președinte al Franței

La 21 decembrie 1958, generalul Charles de Gaulle a fost ales președinte al celei de-a V-a Republici Franceze, instituită prin noua constituție. A fost desemnat prin votul colegiului electoral.

Mandatul său a introdus structurile executive prevăzute de Constituție și a pus în aplicare reorganizarea administrativă și politica nucleară franceză.

1989 – Mitingul lui Nicolae Ceaușescu de la București

La 21 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a organizat un miting în București, în actuala Piață a Revoluției. Adunarea s-a transformat în protest, mulțimea a huiduit, iar discursul a fost întrerupt.

Evenimentul a declanșat Revoluția la București, iar Timișoara a devenit primul oraș în care autoritățile comuniste au pierdut controlul. Acțiunile din acea zi au accelerat prăbușirea regimului.