Destinul tragic al actriței Stela Furcovici. Americanii au vrut să o ia la Hollywood. De ce a fost dată afară de la Institutul de Teatru și Film

Actrița Stela Furcovici, celebră pentru rolul Ecaterinei Teodoroiu din filmul cu același nume, a murit în anul 2000, la doar 46 de ani, în urma unui teribil accident de circulație.

Născută în 1954, la Turda, actrița a intrat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa marelui actor Dem Rădulescu. A fost însă exmatriculată după numai un an de facultate, din cauza absențelor de la pregătirea militară.

Era nestatornică, tonică, explozivă şi plină de revoltă față de regim. „Nu s-a dus la orele de armată. N-a vrut. Şi atunci au dat-o afară din institut“, povestea într-un interviu Dinu Cocea, regizorul filmului Ecaterina Teodoroiu.

„M-am dus la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste să vorbesc cu directorul responsabil cu teatrele. I-am zis: «Uite-o pe Ecaterina Teodoroiu, premiul întâi pe ţară al Asociaţiei Cineaştilor pentru interpretare. Şi nu e actriţă». S-au dat câteva telefoane, s-au luat nişte măsuri şi aşa a primit Stela Furcovici statutul de actriţă. Până atunci fusese doar o figurantă“, a mai explicat Dinu Cocea, care a distribuit-o pe Stela Furcovici şi în următoarele sale filme, „Iancu Jianu, haiducul“ (1980) şi „Iancu Jianu, zapciul“ (1981).

Râia provocată de plictiseală

Temperamentul ei zvăpăiat este cel mai bine dovedit de un moment hilar: „Ca să vă daţi seama despre ce vorbesc, o să istorisesc o întâmplare. Filmam pentru «Ecaterina Teodoroiu», dar Stela se plictisese deja. «Domnul Dinu», îmi zice, «am râie». Stop toată filmarea, o mie de costume băgate la etuvă, am trimis probe pentru laborator. După două săptămâni, răspunsul de la laborator: «Nu e, domnule, nicio râie». N-a mai avut ea chef să filmeze“, își amintește regizorul despre temperamentul actriței.

În film se iubeau, dar în realitate nu se suportau

Stela Furcovici a făcut un rol bun şi în seria „Iancu Jianu” , alături de regretatul Adrian Pintea. În film, ei se iubeau nebuneşte, în realitate „nu se suportau“. „Între ea şi Pintea am găsit o corespondență psihologică. Era spiritul de revoltă împotriva existențialismului, a ceea ce trăiam în acea cumplită epocă a anilor ’80. Amândoi își manifestau dezacordul față de regim, în vreme ce majoritatea era obedientă și se adapta. Ei erau inadaptabili. Dar, în realitate, nu s-au plăcut. Deși se asemănau psihologic. Nici ea nu-l înghițea pe Pintea, nici Pintea pe ea, cu toate că în film erau iubiți“, povestea Dinu Cocea.

America a căutat-o cu poliţia

Talentul şi potențialul Stelei Furcovici au fost remarcate şi de un impresar american, venit prin Europa în căutarea talentelor actoricești. „Ea trebuia să plece în America, pentru că au ales-o americanii tocmai pe ea din toți actorii români. Asta după ce impresarul respectiv a avut un program intens de vizionare de filme românești timp de două săptămâni. În momentul în care a văzut-o a spus: «Asta e!». Dar ea nu era de găsit nici în București, nici în Turda. Plecase la munte cu iubitul. Două săptămâni şi-a prelungit șederea în România americanul pentru ea. Se gândea că poate nu e mulțumită de cei 10.000 de dolari oferiți ca avans și a spus că-i dă mai mulți. Îi luase şi bilet de avion. Au căutat-o şi cu poliția, dar tot n-au găsit-o…“, îşi amintea Cocea. Stela a reapărut abia după o lună, dar a fost prea târziu.

Un sfârșit brutal

Intrată într-un con de umbră după 1989, Stela Furcovici a avut un sfârșit tragic, în toamna anului 2000, cu puțin timp înainte de a împlini 47 de ani. Actrița a fost implicată într-un accident de circulație pe una dintre străzile orașului Turda.

A încercat să traverseze neregulamentar, dar eşarfa de la gât i-a fost prinsă în oglinda retrovizoare a unui autoturism, iar ea a fost trântită la pământ. Impactul a fost dur, Stela a suferit o fractură craniană şi, în drum spre spital, a murit în ambulanţă.