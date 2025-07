Vacanțe pe cont propriu: Ce caută românii și de ce evită agențiile de turism

Pe măsură ce sezonul estival atinge apogeul, unii români se bucură deja de vacanțele planificate din timp, în timp ce alții abia acum încep să-și contureze planurile pentru concediul principal.

Un studiu de piață evidențiază principalele comportamente și criterii de decizie ale românilor atunci când vine vorba de organizarea concediului.

Potrivit acestuia, principalii factori care influențează alegerea modului de organizare a unei vacanțe sunt bugetul disponibil (72%), destinația și durata vacanței (51%) și nivelul de confort dorit (44%).

„44% dintre români obișnuiesc să planifice vacanțele pe cont propriu, rezervând direct transport și cazare, în timp ce 28% apelează excusiv la platforme online pentru planificarea vacanțelor, mai ales tinerii sub 35 ani (35%). 28% dintre români includ serviciile unei agenții de turism în planificarea vacanței, însă doar aproximativ jumătate dintre aceștia (13%) aleg să își planifice călătoria exclusiv prin intermediul agenției”, se arată în cercetarea realizată de Reveal Marcheting Reserch.

Avantajele și dezavantajele planificării vacanței prin agenții de turism

Întrebați care sunt principalele avantaje ale vacanțelor organizate prin agenții de turism, românii au spus că este vorba de planificarea mai ușoară (62%), siguranța transportului și a cazării (57%) și asistență în caz de probleme (38%).

Principalele dezavantaje ale vacanțelor organizate prin agenții de turism sunt costurile mai ridicate (58%), itinerariile fixe care reduc flexibilitatea (48%) și oferta restrânsă la anumiți furnizori (41%).

44% dintre români evită intermediarii

Astfel, cei mai mulți români (44%) evită intermediarii și preferă să își planifice vacanțele pe cont propriu, rezervând direct transportul și cazarea – un comportament mai frecvent în rândul persoanelor de peste 55 de ani (53%).

28% folosesc platforme online de rezervări (ex. Booking, Airbnb, etc.), preferate în special de tinerii sub 35 de ani (34%), iar 15% aleg o variantă mixtă, combinând rezervările personale cu serviciile agențiilor de turism. Doar 13% dintre români aleg să își organizeze vacanța exclusiv prin intermediul unei agenții de turism.

„Rezultatele studiului arată că românii devin din ce în ce mai sofisticați în alegerile lor legate de vacanță, iar factorii precum controlul asupra bugetului și flexibilitatea sunt esențiali. În același timp, observăm o nevoie tot mai mare de confort și siguranță, mai ales în rândul familiilor sau al celor de vârstă mijlocie au mai înaintată. Acest echilibru între organizare și sprijinul oferit de profesioniști va modela viitorul pieței de turism din România”, a declarat Marius Luican, Director General Reveal Marketing Research.

De ce aleg unii români agențiile de turism

Principalele motive pentru care românii aleg să apeleze la agențiile de turism sunt accesul la oferte speciale și reduceri (49%) – în special în rândul persoanelor cu vârste între 45-55 de ani (55%) și al celor cu venituri peste 6000 lei (54%) –, pachetele all-inclusive avantajoase (46%) și comoditatea (42%), apreciată mai ales de tinerii sub 24 de ani (47%).

Vacanțele organizate prin agenții de turism sunt percepute ca fiind mai ușor de planificat (62%), oferind siguranța transportului și a cazării (57%), precum și asistență în caz de probleme (38%).

De ce preferă să își planifice vacanțele pe cont propriu

Potrivit datelor studiului, organizarea individuală rămâne cea mai populară opțiune datorită prețurilor mai bune și libertății de explorare fără restricții (51%), flexibilității totale asupra itinerariului (47%) și evitării comisioanelor agențiilor (46%) – beneficii menționate în mai mare măsură de bărbați.

Această diferență poate fi explicată printr-o tendință mai pronunțată a bărbaților de a valoriza autonomia și controlul direct în procesul de planificare, precum și de o mai mare încredere în propriile abilități de organizare.

Îndreptându-ne atenția către principalele dezavantaje percepute ale vacanțelor organizate prin agenții de turism, românii menționează în special costurile mai ridicate comparativ cu rezervările individuale (58%), itinerariile fixe care reduc flexibilitatea (48%) și oferta restrânsă la anumiți furnizori (41%).

Rezultatele studiului realizat de Reveal Marketing Research evidențiază complexitatea deciziilor legate de organizarea vacanței, în care românii caută un echilibru între libertatea de a-și gestiona singuri planurile și dorința de confort, siguranță și asistență. În contextul unui comportament de consum tot mai diversificat, jucătorii din industria turismului sunt provocați să își adapteze serviciile, oferind atât flexibilitate, cât și soluții eficiente și personalizate pentru diferite segmente de turiști.