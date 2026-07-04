Video Vacanță ieftină în Europa, la Mediterana. Bere mai ieftină ca în Mamaia și plaje premiate cu Steag Albastru

În timp ce costurile vacanțelor cresc în multe destinații europene, Benidorm continuă să atragă turiștii prin prețurile accesibile. O halbă de bere poate costa doar 1,90 euro, iar unele dintre cele mai apreciate atracții ale stațiunii sunt complet gratuite.

Benidorm, una dintre cele mai populare și vibrante stațiuni de pe litoralul spaniol, își consolidează reputația de destinație de vacanță accesibilă pentru turiștii europeni, inclusiv pentru români. Un studiu recent realizat de un expert în turism arată că prețul unei halbe de bere pe bulevardul principal al stațiunii este mai mic decât în multe localuri din România.

Orașul spaniol continuă să atragă vizitatori datorită prețurilor moderate la mâncare și băutură, dar și numeroaselor facilități gratuite puse la dispoziția turiștilor, potrivit clik!.

Cu o populație estimată la aproximativ 77.000 de locuitori, Benidorm se regăsește în clasamentele internaționale ale celor mai bune locuri de locuit din lume și rămâne una dintre destinațiile preferate ale turiștilor din Europa.

Cât costă o bere în Benidorm

Potrivit unei analize realizate de publicația britanică Express, prețurile practicate de barurile de pe bulevardul principal din zona Rincón de Loix sunt considerate extrem de competitive.

Primul local analizat a fost „The Last Stop”, unul dintre cele mai cunoscute baruri din zonă. Aici, cea mai ieftină bere disponibilă este Cruzcampo, comercializată la prețul de 2 euro pentru o halbă, echivalentul a aproximativ 11 lei. Berile de import sunt ceva mai scumpe, prețurile variind între 3 și 5 euro.

La „The Wild Duck Bar”, turiștii plătesc același tarif de 2 euro pentru halba de bere standard. Mărci internaționale precum Fosters, Carling, Coors sau Heineken sunt disponibile la prețul de 3 euro.

Cel mai mic preț identificat în cadrul analizei a fost la Hotel California, unde o halbă de Cruzcampo costă doar 1,90 euro, ceea ce transformă localul într-una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru turiști.

Atracții gratuite care fac din Benidorm o destinație atractivă

Dincolo de prețurile reduse la băuturi și restaurante, Benidorm se remarcă și prin numeroasele experiențe gratuite oferite vizitatorilor.

Printre cele mai apreciate atracții se numără Playa de Levante, celebra plajă cu nisip fin și auriu, întinsă pe aproximativ doi kilometri și distinsă cu Steagul Albastru pentru calitatea apei și a serviciilor. Turiștii au la dispoziție aici biblioteci publice pe plajă, mese de șah și puncte medicale.

O alternativă mai liniștită este Playa de Poniente, o plajă mai largă, preferată de familii și de cei care doresc să se bucure de înot sau de apusurile spectaculoase ale Mediteranei, la umbra palmierilor.

Între cele două plaje principale se află Cala del Mal Pas, o mică golfuleț retras, apreciat pentru apele limpezi și atmosfera intimă.

Totodată, promenadele Levante și Poniente oferă turiștilor trasee pietonale de peste doi kilometri, decorate cu elemente de artă urbană și puncte panoramice asupra mării, fiind ideale pentru plimbări relaxante în orice moment al zilei.