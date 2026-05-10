Video Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale

În timp ce marile orașe europene se confruntă cu turism excesiv, o mică țară este un refugiu liniștit, cu peisaje montane spectaculoase și o atmosferă care pare desprinsă dintr-un basm.

Este vorba despre Liechtenstein, micul principat așezat între Elveția și Austria, una dintre cele mai discrete destinații turistice din Europa, dar care impresionează prin peisajele sale alpine spectaculoase și farmecul deosebit raportat la dimensiunile sale reduse.

Cu o suprafață de doar aproximativ 160 de kilometri pătrați, Liechtenstein pare mai degrabă o pictură de carte poștală decât un stat real. Munți impunători, văi alpine liniștite, sate îngrijite și castele medievale creează imaginea unei destinații desprinse dintr-un basm european.

Într-o perioadă în care orașe precum Paris, Roma sau Barcelona se confruntă cu supraturismul, Liechtenstein rămâne o excepție. Statistici recente arată că micul principat atrage puțin peste 100.000 de vizitatori anual, o cifră infimă comparativ cu alte destinații europene, scre express.

Pentru mulți turiști, țara este mai degrabă un punct de trecere între Elveția și Austria decât o destinație de sine stătătoare, deși oferta turistică este surprinzător de bogată.

Capitala Vaduz este centrul administrativ și cultural al țării, dar și reședința familiei princiare. Deasupra orașului se află emblematicul Castel Vaduz, o fortificație veche de aproximativ 700 de ani, care domină întreaga vale și rămâne unul dintre simbolurile naționale.

Deși castelul nu este deschis publicului, priveliștea sa, vizibilă din aproape orice punct al capitalei, atrage anual numeroși vizitatori și fotografi.

Dincolo de patrimoniul istoric, Liechtenstein este apreciat în special pentru natură. Rețeaua de trasee montane oferă condiții excelente pentru drumeții, ciclism și activități în aer liber, în special în zona alpină.

Iarna, țara se transformă într-o destinație discretă pentru sporturile de iarnă, cu pârtii mai puțin aglomerate decât cele din stațiunile celebre din Alpi.

Deși nu figurează frecvent pe listele clasice de vacanță, Liechtenstein începe să fie redescoperit de turiștii care caută experiențe autentice, departe de aglomerație. Influenceri de călătorie și vizitatori ocazionali îl descriu drept „o Europă în miniatură”, unde natura și istoria coexistă într-un mod aproape intact.