Video Destinația ascunsă din Europa care surprinde tot mai mulți turiști: sate alpine și peisaje ca în Elveția, dar fără aglomerație

O mică țară montană din Europa încearcă să atragă mai mulți turiști printr-o campanie care pune accent pe natură neaglomerată și peisaje comparate cu cele din Elveția.

Într-o Europă în care destinațiile populare devin tot mai aglomerate, Andorra își construiește strategia turistică în jurul unui contrast: spațiu, liniște și natură nealterată.

Autoritățile din principatul situat în inima Pirineilor spun că problema nu este numărul total de turiști, ci faptul că cei mai mulți vin doar în excursii de o zi, în special din Barcelona și din alte zone ale Cataloniei, fără a rămâne mai mult timp. Specialiștii din turism încearcă să încurajeze sejururile mai lungi, mizând pe natura spectaculoasă, patrimoniul cultural și infrastructura turistică bine dezvoltată.

Cu o suprafață de doar 468 de kilometri pătrați, Andorra este una dintre cele mai mici țări din Europa, iar apa ocupă doar 0,26% din teritoriu, potrivit Blic.

În ciuda dimensiunilor reduse, peste 90% din suprafață este formată din munți, păduri și pajiști, iar așezările sunt concentrate în văi, sub masive care depășesc frecvent 2.000 de metri altitudine.

Țara se remarcă și prin nivelul ridicat de protecție a mediului: aproximativ 10% din teritoriu se află sub protecție UNESCO, un procent considerat foarte ridicat la scară europeană.

Datorită peisajelor alpine spectaculoase, traseelor de drumeție și naturii aproape neatinse, Andorra a devenit o destinație căutată de iubitorii de munte și alpinism.

Dincolo de turismul de vară, Andorra este cunoscută și ca destinație de iarnă, oferind până la 300 de kilometri de pârtii de schi amenajate. Altitudinea medie a țării este de 1.997 de metri, iar cel mai înalt punct este vârful Coma Pedrosa, cu 2.946 de metri.

Relieful este dominat de trei văi înguste, iar diferențele de nivel sunt semnificative, cel mai jos punct al țării fiind la 870 de metri altitudine.

În acest decor montan, autoritățile și operatorii turistici încearcă să schimbe percepția asupra destinației: nu doar un loc de tranzit sau de excursie scurtă, ci o alternativă la destinațiile aglomerate din Europa.