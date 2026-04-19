Într-un an în care din cauza războiului, crizele energetice și instabilitatea din transportul aerian se suprapun cu teama, turismul nu mai funcționează după regulile cunoscute. Turiștii amână deciziile, agențiile lucrează în regim de criză, iar vacanțele devin tot mai greu de planificat. ,,S-a schimbat obiceiul de cumpărare. Dacă înainte toată lumea cumpăra vacanțe early booking, ca să prindă o rezervare - pentru că piața era stabilă și predictibilă -, astăzi oamenii se îndreaptă mai mult spre last minutes", spune vicepreședintele ANAT Adrian Voican. Acesta e de părere însă că industria turismului este rezilientă, a mai trecut prin crize, iar oamenii nu renunță ușor la bucuria vacanțelor.

Criza combustibilului poate destabiliza sezonul de vară

Pe fondul tensiunilor geopolitice, unul dintre cele mai mari riscuri pentru turismul european rămâne legat de aprovizionarea cu combustibil pentru avioane. Industria aviatică se confruntă cu perspectiva unei penurii în următoarele săptămâni, dacă blocada din Strâmtoarea Ormuz continuă.

„Situaţia ar putea deveni sistemică în următoarele trei-patru săptămâni, ceea ce ar putea duce la reduceri severe ale zborurilor în Europa începând chiar din lunile mai şi iunie”, a declarat Claudio Galimberti, economist șef la Rystad Energy (o companie independentă de analiză și consultanță în domeniul energiei), citat de CNBC News.

De același termen vorbește și ACI Europe, organizaţia care reprezintă aeroporturile din Uniunea Europeană. Iar șefii celor mai mari companii de zbor europene - Ryanair și Lufthansa - avertizau încă de la începutul lunii aprilie că există riscuri de 20% de anulare a zborurilor în plin sezon estival.

Acum, companiile aeriene caută rute alternative de aprovizionare, într-un context în care prețul combustibilului pentru avioane a crescut cu peste 100% într-o singură lună, potrivit datelor Asociației Internațională a Transportului Aerian.

În acest context, apare firesc întrebarea ,,Ce se întâmplă cu vacanțele de vară?".

Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) alege să rămână optimist:

Turismul, chiar dacă întâmpină dificultăți, e foarte flexibil și își revine, foarte repede. E foarte rezilient. Nevoia de a călători nu dispare, nevoia de vacanță nu dispare. Așa cum am văzut că dacă avioanele nu au mai putut să oprească pentru tranzit în zona Golfului în drumul spre destinațiile din Oceanul Indian și Orientul Îndepărtat, au apărut fie zboruri directe din Europa, fie escale din Istanbul; turiștii și agențiile se reorientează, găsesc variante la provocările care apar. Nu e ușor, e un consum foarte mare nervos, emoțional - și al agenților, și al turiștilor - dar cu bunăvoință și răbdare se depășesc aceste provocări.

Sfârșitul „early booking”? Turiștii români aleg să aștepte

Cu toate acestea, au loc schimbări importante. Piața turismului funcționa, până recent, pe predictibilitate. Reducerile de tip early booking dominau rezervările în cadrul agențiilor de turism, iar românii își planificau vacanțele cu luni înainte. Astăzi, acest model începe să se fisureze. Cererea devine imprevizibilă, iar operatorii nu mai pot estima ușor sezonul. Adrian Voican explică:

Nu știm încă dacă scade numărul rezervărilor, pentru că s-a schimbat obiceiul de cumpărare. Dacă înainte toată lumea cumpăra pentru reduceri early booking, astăzi oamenii se îndreaptă mai mult spre last minutes. Tocmai pentru că e nesiguranță și nu e atât de predictibil ce se va întâmpla, așteaptă până în ultima clipă. Să vadă ce se întâmplă. Nu mai sunt atât de încântați de reducerile de înscriere timpurie, dar se bucură foarte mult de reducerile last minute, dacă ele apar. Văd că e totul ok în destinația în care vor să mergă - fie că e cu avionul, fie că e cu autocarul sau mașina proprie -, văd ce e disponibil în momentul respectiv și își aleg.

Asigurările storno, un instrument la îndemână

Oricare tip de rezervare vine însă cu riscuri, dacă ne uităm la situația actuală. În cazul pachetelor last minute, prețurile biletelor de avion s-ar putea scumpi. Iar în cazul vacanțelor din timp există riscul anulării zborurilor.

,,Trebuie să îți alegi unde te simți confortabil. Așa și cazările pentru early booking sunt non refundable (nu se returnează banii): plătești acum, ai o reducere de preț, dar riscul ți-l asumi. Sau poți să optezi pentru o rezervare cu o anulare mai flexibilă. Sigur că prețul e ceva mai mare. Depinde foarte mult de siguranța pe care o ai tu. Dacă ți-e frică mai tare, te ferești mai mult; dacă ți-e frică mai puțin, îți asumi mai cu încredere decizia de a cumpăra", spune Adrian Voican.

Vicepreședintele ANAT recomandă și asigurările de tip storno, pe care le cataloghează drept o ,,alegere înțeleaptă".

Vacanțele în Europa, prima opțiune a românilor

O altă tendință observată este că destinațiile îndepărtate pierd teren, iar Europa devine alegerea dominantă. Datele din perioada Paștelui confirmă această direcție.

Probabil peste 80% dintre cei care au plecat din România au mers în Europa și foarte puțini au ales America de Sud sau Orientul Îndepărtat.

În plus, crește interesul pentru vacanțele accesibile cu mașina sau pentru city break-uri în destinații relativ sigure și ușor de gestionat logistic.

Încep să devină interesante țările scandinave, țările din nord și zona Marii Britanii. (...) Am văzut foarte multe rezervări și în Germania (la castele), în Franța, în Italia, în Spania se merge destul de mult. Și Polonia și Cehia au crescut foarte mult în ultima perioadă. Sunt în Schenghen și putem să mergem cu mașina.

În ceea ce privește destinațiile pentru plajă, Grecia rămâne varianta preferată, în timp ce Bulgaria pierde teren, din cauza creșterii taxelor, spune vicepreședintele ANAT.

Avantajul pe care l-ar putea avea agențiile de turism

În contextul în care vacanțele devin o loterie vara aceasta, agențiile de turism ar putea avea însă și de câștigat. Cu mai mulți turiști care să se îndrepte spre astfel de variante în locul concediilor organizate pe cont propriu.

,,Eu cred că oamenii tot merg din vacanță. Unii își aleg, cum spuneam, din timp, își mai asigură eventualele anulări folosind companiile de asigurări; alții așteaptă până în ultima clipă și se orientează - s-ar putea să fie mai scump sau să găsească oferte și să fie mai ieftin, s-ar putea să găsească chiar unde își doresc sau să aleagă din ce a mai rămas (dacă locurile foarte bune sunt deja rezervate). E o decizie a fiecăruia, iar agențiile le sunt alături ca să le arate opțiuni. Pentru că o agenție de turism nu vrea neapărat să te ducă la hotelul x din localitatea y. O agenție de turism îți arată o paletă cât se poate de largă: în țară, în străinătate, cu avionul, cu mașina, cu autocarul. Ai de unde alege. Iar cineva care este foarte experimentat în astfel de situații îți dă încredere. Și probabil că nu mai vânezi chilipiruri riscante pe net, fără să prea știi în caz de ceva cui te adresezi. Și începi să apreciezi la nevoie profesionalismul agenților de turism, care au făcut o facultate pentru treaba asta", e de părere Adrian Voican.

Turismul nu e la prima provocare majoră, mai spune vicepreședintele ANAT, dar mizează pe capacitatea de adaptare.

Provocări apar: am avut și nori de cenușă vulcanică, am avut și pandemie, nici nu vreau să mă gândesc câte evenimente nedorite au fost în ultimii 30 de ani în lume. (...) Nu pot agenții de turism să intervină asupra situației internaționale, dar pot să își ajute clienții să depășească provocările. Eu cunosc agenți de turism care acum de Paște au stat în agenție și pe sistemele de rezervări ca să reușească să aducă acasă turiști aflați în țări îndepărtate, care s-au lovit și de greve. În Germania nu a zburat Lufthansa. Deci o țară aflată în condiții de pace, în mijlocul Europei, dar uite că sunt greve.