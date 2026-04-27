Articol publicitar

Cum arată vacanța exotică a românilor în iarna 2026/2027. Dreamliner direct spre Mexic, Republica Dominicană, Bangkok și Vietnam, cu plecare din București

Publicat:

Există un moment în orice vacanță exotică în care îți dai seama că merită fiecare leu cheltuit. Poate e răsăritul peste Chichen Itza, poate e prima zi pe o plajă din Cancún sau poate e chiar zborul, când realizezi că ești undeva deasupra Atlanticului, la mii de metri altitudine, odihnit, relaxat și cu zile întregi înainte. Paralela45 a construit sezonul exotic 2026/2027 pornind exact de la acest moment.

Pentru prima data Dreamliner pe curse charter din România

Dacă ai zburat vreodată pe distanțe lungi, știi cum arată oboseala de avion. Presiunea care te poate apăsa pe urechi, aerul uscat din cabină, zgomotul constant al motoarelor. Boeing 787 Dreamliner a fost construit tocmai pentru a schimba această experiență. Construit în proporție de 50% din materiale compozite, are o presiune optimizată în cabină echivalentă altitudinii de 1.900 metri, aer mai curat și mai umed și ferestre cu 30% mai mari decât orice avion standard. Motoarele de ultimă generație sunt semnificativ mai silențioase. Rezultatul e simplu, ajungi la destinație odihnit.

Până acum, cursele charter din România nu au mai zburat niciodată cu un astfel de avion. Paralela45 este primul tour operator local care face acest pas, prin parteneriatul cu LOT Polish Airlines, compania națională a Poloniei fondată în 1929, cu o flotă de 15 aeronave Dreamliner, una dintre cele mai mari din Europa. La bord, trei clase de zbor, în premieră absolută pe curse charter din România: 18 locuri Business Class full-flat, 21 locuri Premium Economy și 213 locuri Economy.

Șapte destinații, patru premiere absolute

Sezonul exotic 2026/2027 Paralela45 acoperă șapte destinații intercontinentale cu plecări săptămânale din București, între noiembrie 2026 și martie 2027, cu aproximativ 17.000 de locuri contractate.

Mexic (Cancún) este o premieră absolută pentru piața din România. Nimeni nu a mai operat până acum un charter direct din București spre Cancún. Dincolo de plajele cu nisip alb și ape turcoaz, Mexicul înseamnă Chichen Itza, una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Moderne, orașe coloniale pulsând de culoare și tradiție și situri UNESCO de importanță mondială.

Republica Dominicană (Puerto Plata) este o altă premieră absolută pentru piața locală. O coastă nordică mai autentică și mai puțin aglomerată decât Punta Cana, cu plaje imaculate, energie vibrantă autentică, fortul colonial San Felipe construit în 1564 și Santo Domingo, cea mai veche capitală din Lumea Nouă.

Thailanda aterizează în Bangkok, nu în Phuket. Diferența e important, un charter în Bangkok deschide accesul la circuite cu adevărat complexe, cu trasee care acoperă fostele capitale regale Ayutthaya și Sukhothai, piețele plutitoare, templele budiste și vecinătățile Cambodgiei și Laosului.

Vietnam (Phu Quoc) răspunde unei cereri în creștere accelerată. Cea mai mare insulă din Vietnam, cu plaje cu nisip fin și ape turcoaz, este punctul de plecare pentru circuite care acoperă Golful Ha Long, Delta Mekongului, Hoi An și Hanoi.

Sri Lanka, Kenya și Egipt completează portofoliul, operate cu Boeing 737-8 MAX ale Enter Air, cel mai mare operator charter independent din Polonia. Sri Lanka intră pentru prima dată în oferta charter Paralela45, Kenya este reintrodusă cu o ofertă extinsă, iar Egiptul rămâne o prezență constantă și surprinzătoare.

7+7 sau vacanța după care nu mai ai nevoie de o vacanță

Știi senzația. Te întorci dintr-un circuit epuizat dar fericit, cu mii de fotografii și povești pentru toată lumea, dar primul gând e că ai nevoie de o săptămână să îți revii. Sau te întorci dintr-un sejur relaxat, bronzat și odihnit, dar cu sentimentul că ai ratat tot ce era de văzut acolo. Paralela45 a creat 7+7 tocmai pentru asta.

Un concept în premieră absolută pe piața din România: 7 nopți de circuit prin temple, orașe, culturi și povești, urmate de 7 nopți de sejur pe plajă, la soare, în relaxare totală. Două experiențe complet diferite, într-un singur pachet rezervat o singură dată. Disponibil pentru șase dintre cele șapte destinații din portofoliu.

Stabilitate și parteneri solizi

Lansarea celui mai ambițios sezon exotic din istoria Paralela45 vine și pe fondul fuziunii strategice cu Rainbow Tours, fondată în 1990, la fel ca Paralela45, al doilea cel mai mare tour operator din Polonia, listat la Bursa de Valori din Varșovia. Într-o piață cu multe semne de întrebare, Paralela45 răspunde cu certitudine, produse concrete și parteneri solizi.

„Am ridicat ștacheta și suntem bucuroși că putem face asta. Primul Dreamliner charter din România, destinații în premieră absolută și concepte noi de produs sunt rezultatul unei munci serioase și al unor parteneriate în care avem încredere deplină. Ne dorim ca fiecare turist Paralela45 să simtă această diferență, de la primul pas la bord până la ultima zi de vacanță", declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Turiștii care rezervă în perioada până pe 30.06.2026 beneficiază de condiții speciale, 10% avans la rezervare și 90% achitat cu 30 de zile înainte de plecare.

Toate destinațiile și detaliile complete ale sezonului exotic 2026/2027 sunt disponibile pe paralela45.ro/exotice.

