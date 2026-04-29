Un nou clasament al destinațiilor de vacanță pentru 2026 arată că Europa domină topul celor mai relaxante locuri din lume, cu insulele grecești în fruntea listei, acestea fiind și printre cele mai preferate destinații de vacanță ale românilor.

Studiul a analizat peste 160 de destinații internaționale, luând în calcul factori precum densitatea turiștilor, clima, peisajele naturale, ritmul de viață, siguranța, accesibilitatea și costurile. Rezultatul arată că 8 dintre primele 10 poziții sunt ocupate de destinații europene, în special insule și regiuni din Grecia.

Pe primul loc se află insula grecească Alonissos, din arhipelagul Sporadelor de Nord, urmată de Kefalonia și Peloponez. Topul continuă cu Skopelos și Lefkada, confirmând dominația Greciei în clasament, potrivit express.

Pe locurile următoare apar Mani Peninsula și Naxos, în timp ce singurele destinații din afara Europei sunt Koh Yao Noi din Thailanda și El Hierro din Spania, alături de insula grecească Paxos.

În total, topul este dominat de Grecia, care ocupă cele mai multe poziții din clasament, consolidându-și reputația de destinație ideală pentru turiștii care caută liniște, natură și experiențe autentice, departe de aglomerația marilor stațiuni.

Top 10 cele mai liniștite destinații de vacanță