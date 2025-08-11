search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Vacanță cu mașina în Turcia pe cont propriu, ghid complet. Cum să eviți amenzile și surprizele neplăcute pe traseu

0
0
Publicat:

Tot mai mulți români își planifică singuri vacanțele în Turcia, atrași de farmecul unor destinații precum Istanbul și nu numai, dar și de prețurile (încă) competitive și de libertatea de mișcare. Însă, între entuziasm și realitate, există o porțiune de drum presărată cu detalii administrative, taxe, radare și… mici capcane pentru turiști.

Atracțiile Istanbulului Turcia Foto Grasshopper Yatra
Tot mai mulți turiști români atrași de farmecul Istanbulului bijuteria Turciei Foto GrasshopperYatra

Mii de șoferi pornesc anual spre Turcia, cu gândul la plajă, shopping și explorări urbane, fără să ia în calcul faptul că traseul poate ascunde taxe neașteptate, amenzi automate, radare bine camuflate și capcane administrative sau financiare care, dacă nu sunt cunoscute, pot transforma entuziasmul în frustrare și pot strica startul sau finalul vacanței.

O experiență trăită „la cald” în august 2025, chiar înainte de cel mai recent cutremur, dezvăluie realitatea completă a unui parcurs care, deși spectaculos, poate fi plin de obstacole dacă nu ești pregătit.

Relatarea, postată pe un grup de Facebook dedicat călătorilor, oferă o radiografie clară, fiind un veritabil ghid al traseului cu mașina prin Bulgaria până în inima Turciei.

În rândurile care urmează vei descoperi cum să treci rapid prin vama bulgară și turcă, ce costuri implică noile carduri HGS și taxele până la Istanbul, cum funcționează sistemul turcesc de radare și plata amenzilor la frontieră, unde trebuie să fii atent pentru a nu pierde bani inutil, care sunt prețurile actuale la combustibil și parcări, dar și ce trucuri simple îți pot salva confortul și siguranța pe drum.

Cum să treci rapid de Vama Dereköy și să intri pregătit pe autostrăzile din Turcia

Anul trecut, spre exemplu, peste 1 milion de români au ales Turcia ca destinație de vacanță, unii dintre aceștia preferând să călătorească pe cont propriu, cu mașina. Pentru aceștia și pentru mulți alții care le vor urma exemplul, drumul se dovedește a fi mai mult decât o simplă traversare a două sau mai multe frontiere.

La ora 4:00 dimineața, Vama Dereköy e deja animată. Punctul PTT funcționează non-stop, iar pentru a circula pe autostrăzile turcești ai nevoie de noul card HGS – vinieta (vigneta) electronică turcească pentru autostrăzi și poduri cu taxă, un sistem de taxare per distanță parcursă și nu per timp, ca în cazul vinietei clasice. Cardul, de dimensiunea unui card bancar, costă 160 TL (echivalentul a 17,14 lei, la cursul de schimb din 11 august 2025) și este livrat împreună cu suport și bandă dublu-adezivă pentru parbriz.

Pentru un drum până la Istanbul, se mai adaugă aproximativ 440 TL (47,12 lei). Atenție: nu mai există autocolante, doar carduri, iar plata în lire aduse din România poate economisi timp și nervi – sfat confirmat de turiștii români experimentați.

În ceea ce privește documentele obligatorii pe care turiștii români trebuie să le aibă asupra lor, nu uitați de cartea de identitate sau pașaport, asigurarea RCA valabilă pentru Turcia, cardul HGS și hârtia cu viza de intrare primită la vamă. Este recomandat să aveți atât copii digitale, cât și printate ale acestor documente — ele pot salva mult timp în situații neprevăzute.

Cu cartea de identitate electronică, formalitățile sunt simple: veți primi o hârtie cu numele și viza de intrare. Acest document este obligatoriu la ieșirea din Turcia și se obține la ultimul ghișeu, la sosire. Fără el, procedura de ieșire nu poate fi finalizată. Păstrați-l cu grijă!

Radare, amenzi și surprize la graniță

Din experiența turiștilor români, reiese că autostrăzile O-3 și O-7 din Turcia sunt presărate cu radare – unele fixe, altele pe trepiede, toate conectate la un sistem care nu oprește șoferii pe loc. Unele radare apar pe Waze, însă nu toate. Fotografiile cu mașina ajung direct în baza de date, iar la întoarcere, la vamă, plata se face pe loc, cu cardul.

Un episod recent ilustrează perfect situația: un român a plătit, fără să înțeleagă inițial motivul, echivalentul a 1.600 de lei, în timp ce funcționara îi arăta pe monitor imaginile surprinse de radar. Dialogul în turcă și insistența de a cere explicații au blocat coada de la vamă mai bine de o oră și jumătate.

Exemplul nu este singular. Atenție, șoferi români – pe șoselele turcești, viteza poate costa scump și poate transforma vacanța într-o experiență cu… extracosturi.

Aplicații utile pentru o călătorie fără stres

În plus, pentru a evita surprizele neplăcute, este bine să instalați înainte de a pleca la drum, dacă nu le aveți deja, aplicațiile Waze sau Google Maps, utile pentru navigație în timp real și monitorizarea radarelor. Pentru plata unor taxe și gestionarea cardului HGS, există aplicații turcești care pot fi activate simplu, cu un cont disponibil și în limba engleză. De asemenea, o aplicație de traducere offline, precum Google Translate, poate facilita comunicarea rapidă în vamă sau în situații neprevăzute.

Bulgaria poate surprinde plăcut

Pe partea bulgară, la vamă, patru ghișee și două zone de control fizic asigură un flux rapid, chiar și pe timpul nopții, după cum au remarcat mulți turiști români. Deși verificările sunt atente, fiecare mașină fiind controlată amănunțit, formalitățile se desfășoară repede, iar vameșii se remarcă prin amabilitate.

Paradoxal, aglomerația se formează de obicei la vama turcă – în special din cauza amenzilor.

Timp total petrecut în vămi: aproximativ două ore.

Carburant fals și taxe ascunse – ce trebuie să știi înainte să ajungi în Turcia

Pe 10 august 2025, când a fost postată relatarea, realitățile din teren arătau așa:

  • Curs valutar: 100 € = 4.700 TL (aproximativ 500 de lei).
  • Motorină: 53 TL/l (aprox. 5,67 lei/l).
  • Parcări în zone turistice: aproximativ140 TL/oră (aprox. 15 lei/h).
  • Card HGS: 160 TL + 440 TL pentru drumul până la Istanbul (aprox. 65 de lei).

Avertisment de ultim moment: Un șofer român a alimentat cu carburant la stația Shell din Kırklareli (sens spre Bulgaria) și, la câțiva kilometri, motorul și-a pierdut din putere, injectoarele au început să scoată zgomote suspecte. La prima alimentare în România, problema a dispărut. Suspiciunea? Carburant contrafăcut. Experiența este confirmată și de alți turiști români.

Ultima benzinărie de încredere înainte de graniță rămâne un mister. Pe forumuri, unii jură pe Offisi, alții indică Aygaz, unde lângă pompă găsești și un market de unde poți cumpăra rapid cardul HGS electronic.

Drumul poate fi scump dacă nu ești atent. Iar în Turcia, greșelile se plătesc direct… la vamă.

Sfaturi pentru o călătorie fără surprize

Înainte să pornești la drum spre Turcia, este important să fii bine pregătit pentru condițiile de călătorie și pentru provocările de pe traseu. Iată câteva sfaturi esențiale care te vor ajuta să te protejezi și să eviți neplăcerile pe parcurs.

  1. Protejați-vă de soare: pălărie sau șapcă, cu protecție UV, ochelari de soare, hidratare constantă. Căldura este intensă, iar în zonele aglomerate au fost cazuri de leșin.  
  2. Atenție la bunuri: în transportul public, portofelele și poșetele trebuie ținute în siguranță. Într-o ediție trecută am detaliat metodele de furt constatate chiar de turiștii români ajunși în Istanbul.
  3. Verificați prețurile: în zonele turistice, tentația comercianților de a crește tarifele este mare. Partea bună este că puteți negocia.
  4. Planificați alimentările: evitați stațiile care v-au creat probleme în trecut sau despre care știți că ridică semne de întrebare.

Această relatare „la cald” este un ghid practic pentru oricine pleacă spre Turcia pe cont propriu. Drumul poate fi o experiență plăcută și lipsită de incidente – dacă știi la ce să fii atent și cum să eviți capcanele birocratice și financiare. Informația este cheia!

Călătorii

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
HOROSCOP 12 august. Se anunță câștiguri financiare multiple pentru Berbeci
mediafax.ro
image
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
fanatik.ro
image
Gafa făcută de Donald Trump într-o conferință de presă: „Este jenant să mă aflu aici” I VIDEO
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
playtech.ro
image
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
digisport.ro
image
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…'
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Anunț pentru opt milioane de români privind banii din pensiile private! Veste după măsurile pregătite de Guvern: Nu există nicio diferență
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Andreea jpg
Andreea Marin, rutina de fitness care o ține într-o formă fizică de zile mari! ”Tratează-ți corpul cu respect și el te va răsplăti cu chef de viață”
okmagazine.ro
Emma Thompson la Oscar foto Profimedia jpg
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile care vor fi protejate de Fecioara Maria, iar pe 15 august vor avea parte de o mare bucurie
image
Bulgaria are o problemă care le întrece pe ale noastre. Cel mai rapid drum între două orașe trece prin România

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice