Nu lăsa pașaportul să-ți strice vacanța. Pățania unor români în Turcia. Informații prețioase

Până recent, românii aveau nevoie de pașaport pentru a vizita Turcia, una dintre cele mai populare destinații turistice. Noua regulă, în vigoare din această vară, nu se aplică și minorilor sub 14 ani. O condiție valabilă în multe țări, în special cele non-UE, a luat prin surprindere o familie de români.

Noile măsuri de turism introduse în acest an permit cetățenilor români să intre în Turcia doar cu buletinul, ceea ce ne scapă de multe neplăceri. Pentru minorii cu vârste de până în 14 ani, însă, rămâne în vigoare cerința ca pașaportul să aibă o valabilitate de minimum șase luni înainte de intrarea pe teritoriul turc.

O româncă a descoperit, în momentul sosirii în vacanță, din Frankfurt în Antalya, că pașaportul copilului său nu respecta această condiție de valabilitate. Ce s-a întâmplat? A povestit experiența ei legată de acest pașaport expirat pe un grup de Facebook dedicat Turciei, dorind să fie o lecție și pentru alte familii cu copii.

Această ocazie ne-a ajutat să elucidăm misterul valabilității pașaportului într-o țară, care poate fi considerat expirat în alta, precum și condițiile în care poți obține o taxă de viză, alături de multe alte informații utile pentru cei care vor să-și petreacă vacanțele în străinătate.

„Călătorie în Turcia cu pașaportul valabil mai puțin de șase luni”

Autoarea postării a intitulat-o „Călătorie în Turcia cu pașaportul valabil mai puțin de șase luni (în cazul nostru, trei luni până la expirare)”. Aceasta a menționat în preambul: „Nu încurajez pe nimeni să riște așa cum am făcut eu. Dacă aveți posibilitatea să schimbați data călătoriei sau să obțineți un pașaport de urgență, faceți-o! Eu n-am avut această șansă”.

Apoi, și-a povestit pățania: „Așadar, am zburat din Frankfurt, unde nimeni nu ne-a spus nimic. Am ajuns în Antalya, iar pe aeroport, domnul polițist a întrebat dacă (cel mic) are carte de identitate. Nu aveam, pentru că e copil. Apoi, ne-a invitat în birou. Mi-a arătat politicos unde trebuie să plătesc taxa de viză. Recomandat ar fi să plătiți cu cardul, dacă nu aveți lire cash. M-am întors la el cu cecul, iar el a pus ștampila de viză în pașaport. Totul a durat aproximativ 15-20 de minute. Apoi, am trecut vama”.

Taxă de viză, în loc de vacanță compromisă: „Cu banii aceștia făceai trei pașapoarte”

Taxa de viză, necesară în locul valabilității complete a pașaportului, a costat 150 de euro: „Mai bine faci trei pașapoarte noi cu banii aceștia. Nu riscați! Este mult, și îmi asum cu durere greșeala. Dar mai bine dau banii aceștia decât să pierd cei 2.000 de euro plătiți pe vacanță. De stres nici nu mai pomenesc. Nici înaintea celui mai greu examen din viața mea nu am avut așa stare, îmi făceam tot felul de filme în cap”, a menționat autoarea postării ulterior, în comentarii.

Din reacțiile internauților, am reținut că situația nu este singulară. Unii români au riscat, în timp ce alții au aflat abia la vamă că pot plăti taxa de viză. Există și cei care s-au lăudat că vameșii turci i-au lăsat să treacă, chiar și în această situație, fie pentru că nu au observat, fie pentru că au făcut abstracție de problemă.

Misterul pașaportului „expirat” pentru anumite țări, dar valabil pentru altele

În contextul călătoriilor internaționale, un pașaport este considerat „expirat” dacă valabilitatea acestuia este mai mică de șase luni în raport cu data intrării în țara respectivă.

Deși tehnic pașaportul poate să nu fie complet expirat (adică, perioada de valabilitate specificată pe document nu a trecut), multe țări, precum Turcia, impun regula de șase luni pentru a se asigura că pasagerii dispun de un document valid pentru o perioadă suficientă de timp după intrarea în țară.

Astfel se explică misterul în cazul „Pățania unor români în Turcia”, care s-au trezit în aceeași zi cu pașaportul copilului expirat în Antalya, deși același document fusese perfect valabil la Frankfurt, în Germania.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE VALABILITATEA PAȘAPOARTELOR

Când vine vorba de valabilitatea pașapoartelor, este esențial să cunoști regulile specifice fiecărei țări. În general, un pașaport, fie că este pentru adulți sau copii, este considerat valabil până la data expirării menționată în document. Totuși, fiecare țară are propriile cerințe.

Reguli privind valabilitatea pașaportului

Valabilitatea necesară a pașaportului înainte de intrarea într-o țară variază considerabil. Multe țări solicită ca pașaportul să fie valabil pentru cel puțin șase luni de la data intrării sau pe durata șederii. Însă, există și țări care impun cerințe diferite, cum ar fi trei sau 60 de zile.

De exemplu, în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, adulții de peste 14 ani pot călători doar cu buletinul, dar minorii sub 14 ani trebuie să aibă un pașaport valabil pe durata întregii șederi. În țările non-UE, cerințele de valabilitate a pașaportului pot varia între trei și șase luni, cu excepția unor destinații, precum Seychelles, care nu impun această regulă.

Recomandări utile

Pentru a evita neplăcerile întâmpinate de familia care s-a dus în vacanță în Antalya, autoritățile recomandă consultarea secțiunii „Condiții de călătorie” pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe sau contactarea misiunii diplomatice a statului respectiv din România, înainte de a pleca în străinătate, fie că mergeți în călătorie cu copiii sau nu.

Pe site-ul MAE, în privința țărilor din UE, se precizează: „Intrarea în... (țara solicitată) este permisă cu pașaportul sau cartea de identitate aflate în termenul de valabilitate”. Astfel, în majoritatea țărilor din UE, este suficient ca pașaportul minorilor sub 14 ani să fie valabil pentru întreaga perioadă a șederii.

Marea Britanie nu impune cerința celor șase luni pentru copiii sub 16 ani, dar se recomandă ca pașaportul să fie valabil pe toată durata călătoriei.

Multe țări din America de Sud, precum Argentina și Brazilia, permit intrarea cu un pașaport valid doar pentru perioada șederii, fără a impune cerința celor șase luni. Și țări precum Mexic și Costa Rica permit intrarea cu un pașaport valid doar pentru durata șederii. În contrast, Statele Unite au adesea cerința de șase luni valabilitate.

În Asia și Africa, multe țări cer ca pașaportul să fie valabil pentru șase luni sau mai mult la data intrării. Destinații populare, precum Tanzania, Egipt și Tunisia, solicită un pașaport valabil pentru cel puțin șase luni, în timp ce pentru Maroc, cerința este de doar trei luni.

„Cetățenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Emiratele Arabe Unite, dar trebuie să dețină un pașaport simplu, cu o valabilitate de minimum șase luni de la data intrării pe teritoriul statului”, se menționează spre exemplu pe site-ul MAE pentru cei interesați spre exemplu să meargă în Dubai.

De asemenea, țări precum Indonezia și Malaysia nu impun întotdeauna cerința de șase luni pentru copiii sub 14 ani, dar este important să verificați informațiile actualizate, deoarece regulile se pot schimba.

Concluzie

Regulile privind valabilitatea pașapoartelor, inclusiv cerința de a avea un termen minim de valabilitate de șase luni înainte de a intra într-o țară, variază semnificativ de la o națiune la alta. Aceste cerințe nu sunt uniforme, indiferent dacă vorbim despre țări din Uniunea Europeană (UE) sau din afara ei.

Pentru a evita neplăcerile la vamă, fie că ești singur sau cu unul sau mai mulți copii, este este recomandat să verifici întotdeauna cerințele de intrare ale fiecărei țări pe care dorești să o vizitezi, inclusiv cele legate de valabilitatea pașaportului, mai ales dacă este vorba despre o țară non-UE.

Consultarea site-urilor oficiale ale ambasadelor sau consulatului este o măsură prudentă pentru a obține informații actualizate despre documentele necesare, inclusiv cerințele legate de valabilitatea pașaportului. Asigură-te că inclusiv pașaportul copilului tău este valabil pe întreaga durată a călătoriei, chiar dacă destinația nu impune regula celor șase luni.

Într-o ediție viitoare, vom veni cu lămuriri și asupra a ceea ce reprezintă taxa de viză în Turcia, în ce condiții se oferă, dar și ce alte țări acceptă plata unei taxe de viză în cazul în care pașaportul nu îndeplinește cerințele de valabilitate.