Pățania unui turist român în Istanbul. Cât a plătit pentru kebabul consumat în Marele Bazar

Un turist român a avut parte de o surpriză uriașă după ce a cerut nota de plată pentru un kebab cumpărat în Marele Bazar din Istanbul. Și-a împărtășit mai apoi experiența pe o pagină de Facebook dedicată turismului din Turcia.

Nu este pentru prima dată când românii povestesc despre experiențele mai puțin plăcute trăite într-o țară de altfel extrem de populară când vine vorba despre turism. Printre cei care laudă în mod special serviciile, condițiile, peisajele ori obiectivele turistice, există și turiști care consideră că au fost „țepuiți”.

Este și cazul unui bărbat care a povestit că plăcerea de a mânca în Marele Bazar al Instanbului l-a costat aproximativ 55 de euro: „Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1900 de lire. Hoție pe față... Sper să ajute pe cineva pățania mea”. Plata n-a venit pe un bon fiscal, ci pe o hârtie scrisă de mână.

Iar într-un comentariu la aceeași postare, a mai menționat și că: „M-au furat chiar și la Uber. La sfârșitul cursei mi-au cerut și cash, fiindcă a fost foarte aglomerat traficul”.

Experiențe similare

Turistul român a povestit mai apoi că a trecut prin această experiență chiar în prima zi de călătorie prin Istanbul și n-a realizat pe moment cât a trebuit să plătească pe cele două porții: „Era în prima zi, nu prea puteam calcula rapid cât înseamnă în lei... și ce era să fac? Sa mă iau la bătaie cu ei?”.

Unii dintre internauți n-au înțeles motivația gestului său, alții s-au amuzat de pățanie, ori au povestit că și ei au avut parte de incidente similare.

„Noi am plătit la un restaurant sub Podul Galata 12000 și ceva de lire pe două - trei aperitive, șase creveți, o doradă și o sticlă mică de vin. Ne-a adus meniul, ne-a „aburit” că vin să arate peștele, dar ne-au luat și meniurile în același timp. Ulterior am mâncat foarte bine în restaurante curate cu 500 - 600 lire”, a povestit un alt turist păcălit, despre un incident similar, recunoscând că după toată experiența culinară și nota de plată umflată s-a mai ales și cu un episod de enterocolită. Și n-a fost singurul turist în Istanbul care a recunoscut că a pățit la fel în restaurantele de sub Podul Galata.

„Noi, până să ne dăm seama cu cine avem de-a face, am plătit pe o cină amărâtă (salată, fel principal, un cappuccino și un cocktail) 2.500 de lire. Pentru drumul din Centrul Vechi și până la acvariu, care ar trebui să fie maxim 400 de litere, am plătit 800. Te fură la propriu, pe față, chiar zâmbind! A fost prima și ultima oară când am călcat pe tărâmurile din Istanbul”, a sunat o altă experiență turist pățit.

Alții au povestit că au plătit pentru două bucăți de rahat 750 lire, tot în prima zi, iar pentru două înghețate 600 lire: „Asta până m-am deșteptat, nu are preț nu cumperi, nu spun prețul înainte, mai bine pleci!”.

Dar nu doar în Istanbul, românii au parte de astfel de aventuri: „Noi am avut o pățanie de genul acesta în Praga. Ne-a grăbit, arăta bine meniul, am mâncat și ne-a costat... De atunci, o singură dată am mâncat fără să văd prețul și să calculez. Iar în 10 zile de Turcia, vizitând foarte multe orașe, doar la Gaziantep am făcut asta. Prețul a fost foarte ușor umflat, dar mâncarea nu mi-a plăcut. Așa că, mai pe scurt, pentru mine marfa fără preț nu se vrea a fi vândută”.

Unde se greșește

Există câteva reguli de aur, scrise și nescrise, de care ar trebui să ții cont nu doar în Istanbul sau Turcia, ci în toată lumea. Printre acestea și faptul că este recomandat să nu cumperi / consumi din locurile unde nu există prețuri afișate, iar când acest lucru nu este posibil cel mai indicat este să întrebi dinainte. Ca să nu mai amintim și despre cultura turcilor potrivit căreia totul este negociabil, în cazul în care prețul pare mult prea mare.

Internauții au amintit și ei despre aceste aspecte menționând: „Sunt obligați legal să afișeze prețurile peste tot în restaurante, lokante... Nu trebuia să vă așezați și să consumați ceva dacă nu ați văzut prețurile înainte. Iar din centrul vechi și până la Acvariul din Florya există tren rapid, cu aer condiționat, la 40 lire călătoria/persoană, dar ați preferat taxi... Să știți că nu este o rușine să cereți meniul și să vedeți dacă are prețurile scrise. Dacă nu le are scrise pe meniu și nici afișate la vedere, nu comandați! La fel și la taxi, întrebăm cât costă până unde vrem să mergem și abia apoi urcăm în taxi. Și țineți cont că oriunde ați merge în lumea aceasta, nimeni nu e înger pe pământ și nicăieri nu curge lapte și miere!”.

Alții au amintit și că: „În Istanbul este o regulă nescrisă - nu cumperi nimic până nu ți se spune prețul. Nu se merge pe premisa „cât poate să coste?”- căci, poate! Și la taxiuri și la alte lucruri, care nu au preturile afișate, la orice, întrebați înainte prețul!”.

Românii mai recomandă celor pățiți să apeleze la Poliția turistică în astfel de situații: Turizm Polisi!

Sfaturi utile

Turiștii obișnuiți cu mentalitățile, cultura și comportamentul turcilor, îi sfătuiesc pe toți cei care ajung în acest loc de lume sau oriunde în altă parte, să-și instaleze pe telefon aplicații de conversie valutară. De asemenea pentru transportul în comun - tramvai, metrou ori tren, sunt recomandate aplicații gen Moovit care te pot scăpa de mulți nervi și stres inutil.

De asemenea, internauții au amintit și de suprafața imensă a orașului care se întinde pe două continente: „Fraților, Istanbul are 5461 kmp! Și ca să înțelegeți cât este de mare, să știți că Bucureștiul are 240 kmp. Deci, explorați, mergeți peste tot! Sunt 88 de mall-uri, mii de magazine și restaurante... Depășiți cei 5 kmp. Merg de 34 de ani la Istanbul și niciodată nu am cumpărat din bazar și nici nu am mâncat acolo”.

În ceea ce privește cumpărăturile, mâncarea sau băuturile, mulți recomandă ca acestea să se realizeze pe țărmul asiatic al Istanbului, unde prețurile sunt mult mai reduse. De altfel, ca în toată lumea, tarifele din Centrul Istoric al Istanbului, ca și cele de pe malurile Bosforului, sunt mult mai mari decât în rest, datorită locației.

Unii chiar consideră că din Marele Bazar n-ar trebui să se cumpere nimic, ținând cont că aceleași mărfuri pot fi achiziționate din locuri cu prețuri mult mai avantajoase: „Regula de bază în Istanbul: din Bazar nu se cumpără nimic, nici măcar o sticlă de apă. Se fac doar poze și se pleacă... Bazarul e pentru făcut poze pentru amintiri, niciodată pentru shopping sau papa. Sunt mii de locuri superbe și foarte accesibile la prețuri mai mult decât decente”.