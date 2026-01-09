Forțele aeriene elvețiene lămuresc controversa escortării aeronavei în care s-a aflat președintele Nicușor Dan. „Dorim să mulțumim României”

Forțele Aeriene Elvețiene au explicat motivul pentru care cele două avioane de luptă F-18 au escortat câteva minute aeronava Spartan în care era președintele Nicușor Dan.

Apar noi precizări legate de aeronava Spartan în care s-a aflat președintele Nicușor Dan, care a survolat spațiul aerian al Elveției

Departamentul Federal al Apărării din Elveția a explicat că angajații serviciului civil de control al traficului aerian au folosit ocazia unei misiuni obișnuite, de „live mission” a celor două avioane de vânătoare F-18, pentru a mulțumi, prin radio, „delegației române pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice de la Crans-Montana”.

„Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie pentru a mulțumi, prin radio, delegației române pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice de la Crans-Montana. Cu câteva zile înainte, Forțele Aeriene Române fuseseră mobilizate pentru transporturi medicale în Elveția”, a transmis Mathias Volken, scrie HotNews.

„Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul lor valoros în transferul aerian al pacienților către spitale specializate din întreaga Europă”, a mai precizat armata elvețiană.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, pe 7 ianuarie, la întoarcerea din Franța cu o aeronavă C‑27J Spartan, că zborul său a fost escortat în spațiul aerian elvețian de două avioane F‑18, ca un gest de apreciere pentru sprijinul oferit de România în transportul victimelor incendiului de la Crans‑Montana.

Ulterior, președintele fost acuzat de jurnalistul Patrick André de Hillerin că minte în legătură cu motivele pentru care avioanele F-18 ale Elveției au însoțit, deasupra spațiului aerian al acestei țări, aeronava Spartan cu care șeful statului se întorcea în România de la Paris.

Președintele Nicușor Dan a reacționat pe Facebook

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana. Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a scris șeful statului, după miezul nopții, într-o postare pe Facebook.

În înregistrare se aude cum controlorul de trafic elvețian transmite că aeronava președintelui va fi interceptată de către Forțele Aeriene Elvețiene „pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre privind Crans-Montana”.