Surpriză imensă pentru românii care merg în vacanță în Turcia. Prețurile i-au lăsat mască

Turcia este printre destinațiile la mare căutare printre români, deși prețurile s-au dublat în multe cazuri, față de anul trecut. Cu toate acestea, prețurile sunt, în continuare, mai mici ca în România, spun cei mai mulți turiști.

Turcia se confruntă cu probleme economice serioase, iar inflația „topește” de la o zi la alta lira turcească, în comparație cu monede precum euro și dolarul. În schimb, mulți români aleg în continuare să-și petreacă vacanța pe litoralul turcesc, chiar dacă asta înseamnă să scoată mai mulți bani din buzunar în comparație cu anii anteriori. Românii au totuși un avantaj: sunt obișnuiți cu creșterea prețurilor din România, iar în Turcia, susțin turiștii, sunt mai mici.

Pe un grup de Facebook destinat turiștilor români care aleg ca vacanțele în Turcia, oamenii s-au arătat surprinși de prețurile care, în unele cazuri, s-au dublat față de anul trecut. Și, totuși, cei mai mulți consideră că prețurile sunt mai mici ca în România, motiv pentru care continuă să aleagă Turcia.

Scump în Turcia, dar mai ieftin ca la noi

Într-o postare pe acest grup, unul dintre internauți a postat prețurile actualizate, sub forma unui ghid rapid pentru turiști. Totul în lire turcești, cu mențiunea că o liră valorează 0,11 lei.

„Prețuri actualizate din Turcia – iunie 2025. Ghid rapid pentru turiști: Mese și băuturi: Prânz 2 persoane (restaurant mediu): 1.500 TL, McMeal (McDonald's): 310 TL, Bere locală la halbă (0.5L): 140 TL, Bere import (0.33L): 180 TL, Cappuccino la terasă: ~130 TL, Coca-Cola / Pepsi (0.33L): ~50 TL, Apă plată (0.33L): ~18 TL. Transport: Bilet transport local (1 călătorie): 27 TL, Pornire taxi (tarif standard): 42 TL, 1 litru benzină/motorină: ~45 TL, Prețurile por diferi cu 10-30% în funcție de locație”, a precizat acesta. A revenit apoi cu o altă postare, de această dată cu prețurile combustibilor raportate în lei.

„Prețuri carburanți în Turcia – 2 iunie (TP, zona Istanbul): 1 litru benzină = 5,27 RON (46,69 TRY), 1 litru motorină = 5,19 RON (45,99 TRY), 1 litru GPL = 2,87 RON (25,41 TRY). Cum vi se par prețurile? În București prețurile sunt de aproximativ 7 lei pentru un litru de carburant”, a mai scris el.

Diferențe mari în supermarket

Postările au dat startul unor dezbateri pe tema prețurilor din Turcia, iar discuțiile s-au extins apoi și la alte postări pe aceeași temă.

„Cumplit pentru turci prețul la motorină”, a scris cineva, dar imediat a primit replica: „La fel de cumplit pentru prețul din România pentru români.”

Altcineva a postat prețurile dintr-un supermarket. „Aceleași prețuri ca la noi... nicio diferența. Și chiar daca este, este infimă”, a comentat cineva.

„Sunt diferențe mari. De la apă până la detergenți. O apă plată la 500ml costă 1,5 lire adică 45 bani. O apă la 5L costă 6,75 lire adică nici 2 lei! Am găsit balsam la 3 litri cu 27 lire, adică 9 lei. Țigările costă 25-27 lire adică 8-9 lei. Am măncat în Canakkale 3 feluri de mâncare cu tot cu garnituri, farfurii imense, cu 240 lire, adică 72 lei. Unde mai mănânci 3 persoane cu 72 lei în România? Exemplele sunt infinite”, spune un alt internaut.

„Ce s-au mărit prețurile și la ei. Posibil ca fiind într-o zonă foarte comercială să fie mai mari. În mai am luat la prețuri foarte bune din magazine mai mici”, a remarcat o turistă.

„Se ştie că Migros e un lanț de magazine unde sunt mai scumpe produsele! A101, Bim, Sok market au prețuri mai mici”, a comentat altul.

„Nu știu cum ziceți voi că sunt scumpe ca la noi. Baxul cu sticle de Pepsi, costă 2 lei 70. La noi abia iei o sticlă cu banii ăștia...”, a scris cineva. „Dar prețurile pentru vacanțe au crescut simțitor”, a remarcat altcineva.

Apa plată, mai ieftină în restaurantele turcești decât în magazinele din România

Un alt internaut a postat o fotografie cu o sticlă de apă plată luată dintr-un restaurant turcesc pentru 15 lire. „Apa plată la restaurant - 15 lire. Cum vi se pare?” a scris el. „Adică 1,66 lei. La noi în restaurant o apă minim 10 lei. Ce naiba să mai zici...”, a răspuns cineva. „La noi nici în supermarket nu o iei la prețul ăsta”, a remarcat cineva.

„Nu o să mai fie ce a fost Turcia. Deja s-au dus sus cu prețurile”, a fost altă opinie. „Da, mai bine-i la Eforie cu 35 lei porția de hamsii și 8 lei apa”, i-a răspuns cineva. A fost imediat completat de altcineva. „Mai bine uită-te ce prețuri ai în România și la munte și la mare și după aia să faci comentariul ăsta. Avem niște prețuri de zici că ești la Monaco și salarii...”, a fost altă părere.