Franța amână summitul G7 din 2026 pentru a evita suprapunerea cu un eveniment organizat de ziua lui Donald Trump

Franța a decis să amâne summitul G7 din 2026 pentru a evita o suprapunere cu un eveniment sportiv major planificat la Casa Albă cu ocazia zilei de naștere a președintelui SUA, Donald Trump.

Inițial, Parisul anunțase că summitul G7 va avea loc în perioada 14–16 iunie 2026, la Évian-les-Bains, pe malul lacului Geneva. Data de 14 iunie coincide însă atât cu Ziua Drapelului în Statele Unite, cât și cu aniversarea lui Donald Trump. Președintele american va împlini 80 de ani.

Trump a anunțat în octombrie 2025 că administrația sa va găzdui, pe 14 iunie 2026, o „mare competiție UFC (Ultimate Fighting Championship)” pe peluza Casei Albe. Directorul executiv al UFC, Dana White, a declarat recent pentru CBS News că logistica evenimentului de arte marțiale mixte a fost deja finalizată.

Potrivit acestuia, până la 5.000 de persoane sunt așteptate să asiste la luptele în cușcă care ar urma să se desfășoare pe peluza sudică a Casei Albe, în ziua aniversară a lui Donald Trump.

În acest context, summitul G7 a fost reprogramat pentru perioada 15–17 iunie 2026, modificare care apare deja pe site-ul oficial al grupului.

Biroul președintelui francez Emmanuel Macron a refuzat să confirme dacă schimbarea datei este direct legată de evenimentul UFC, cunoscut publicului larg drept „campionatul de lupte în cușcă”, scrie Politico, citând doi oficiali familiarizați cu organizarea reuniunii liderilor celor mai puternice state din punct de vedere economic și militar. Reprezentanții președinției franceze au precizat însă că noul calendar este „rezultatul consultărilor noastre cu partenerii G7”.

Ambasada Statelor Unite la Paris nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii formulate de Politico.

Informațiile privind posibilitatea amânării summitului G7 din cauza evenimentelor planificate cu ocazia zilei de naștere a lui Donald Trump au fost relatate în premieră de publicația franceză Le Messager, mai arată sursa citată.