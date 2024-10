Surpriză neplăcută pentru Oana Roman şi fiica ei,în vacanţa din Cipru. „A început cu stângul totul”

Oana Roman şi fiica sa au avut parte de o surpriză neplăcută la cazarea într-un hotel din Cipru, unde au plecat în vacanţă vineri.

Profitând de vacanţa de o săptămână a fiicei sale, Isabela, Oana Roman, o pasionată de călătorii, a decis să facă o mică escapadă, astfel că vineri, 25 octombrie s-au îmbarcat într-un avion pentru Cipru.

Vedeta şi-a rezervat din timp biletele de avion printr-o agenţie, care, s-a ocupat şi de rezervarea la hotel. De altfel, aici a au apărut şi neplăcerile, care au făcut-o pe fiica lui Petre Roman să scrie pe contul său de Instagram că şi-a început vacanţa cu stângul.

Ajunse la hotel, Oana Roman şi fiica sa au primit o altă cameră decât cea rezervată, aceasta fiind mult sub aşteptări din toate punctele de vedere.

„Agenția rezervase ce trebuia, doar că aici ne-au dat o cameră care nu se putea… Din ce am înțeles de la alți români cu care ne-am întâlnit aici, se pare că este o practică să dea unora dintre români camerele de la parter care sunt pentru persoane cu dizabilități și care nu sunt la fel cu cele de sus, din păcate. Cei de la agenție s-au agitat și au făcut în așa fel încât să se rezolve problema, dar trebuie să aveți mare grijă când rezervați, să verificați și să spuneți că nu vreți cameră pentru persoane cu dizabilități”, a povestit Oana Roman.

În plus, mai spune vedeta, serviciile lasă de dorit, iar personalul nu este deloc cooperant, comunicarea fiind dificilă.

„Într-un final am reușit să primim o cameră ok. S-a rezolvat problema, dar a început cu stângul totul și nu din cauza agenției, ci din cauza celor de aici. Pe scurt, serviciile scârțâie, personalul nu este ok, comunică foarte greu și nu au fost în stare măcar să își ceară scuze. Nu știu să vorbească, nu știu să comunice. Hotelul este ok dacă nimeriți camera potrivită”, s-a plâns Oana Roman.

Cu toate acestea, ea nu se lasă descurajată şieste hotărâtă să se bucure alături de Isabela de vacanţa în Cipru, profitând de vremea însorită, cu temperaturi de pste 20 de grade.