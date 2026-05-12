search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sezon turistic sub semnul incertitudinii în Cipru. Numărul vacanțelor a scăzut cu 40% din cauza războiului din Iran

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cresc îngrijorările în Cipru în ceea ce privește sezonul turistic din acest an. Războiul din Iran și primele date din aprilie și începutul lunii mai arată o scădere puternică a numărului de turiști, estimată la 30% - 40%.

Cipru FOTO: Shutterstock
Cipru FOTO: Shutterstock

O echipă Euronews a mers în Ayia Napa, una dintre cele mai cunoscute stațiuni din Cipru, unde lipsa turiștilor se vede clar. Patronii locali spun că situația din Orientul Mijlociu a lovit puternic turismul. Ei afirmă că luna mai din acest an arată foarte diferit față de sezonul record de anul trecut.

„În mod normal, bărcile, hotelurile și restaurantele erau foarte aglomerate în această perioadă”, a spus Sukan Samnice, operator de închirieri de bărci în Ayia Napa. „Anul trecut, toate hotelurile erau pline în această perioadă. Anul acesta, numărul vizitatorilor este mai mic cu aproximativ 30% - 40% față de anul trecut”, potrivit Euronews.

Primarul din Ayia Napa, Christos Zannetou, a spus că tensiunile din Orientul Mijlociu au afectat serios turismul. El a adăugat însă că turiștii încep să înțeleagă că Cipru rămâne o destinație sigură. Potrivit acestuia, sectorul turistic dă primele semne de revenire.

„Față de anul trecut, activitatea este mai redusă cu aproximativ 35% - 40%”, a spus Zannetou. „Totuși, această diferență se micșorează de la o zi la alta. Trebuie să ținem cont și de faptul că 2025 a fost cel mai bun sezon turistic pentru Cipru, mai ales pentru Ayia Napa, din 2019 încoace. De aceea, comparațiile trebuie privite cu atenție. În ultimele două săptămâni am început să vedem semne de revenire. Credem că oamenii au încredere în Ayia Napa și în Cipru ca destinații sigure, iar interesul pentru rezervări pare să crească din nou”, a mai spus primarul.

Turiștii care au ajuns deja în Cipru nu par foarte îngrijorați. Mulți spun că se bucură de soare, plaje și peisajele insulei.

„Am decis de mult timp să venim aici”, a spus o turistă din Polonia. „Am avut mai multe variante, dar ne-au convins vremea caldă, soarele și peisajele frumoase. Acestea ne-au inspirat să pictăm acuarele ca amintire.”

Unii vizitatori recunosc însă că situația internațională este tensionată.

„Ne place foarte mult aici”, a spus Klaus, un turist din Germania. „Din păcate, situația din lume este destul de tensionată acum și sperăm ca pacea să vină cât mai repede.”

Sosirile prin aeroporturile din Cipru au scăzut cu 16% în aprilie. Totuși, zborurile din Marea Britanie pentru luna mai au acum un grad de ocupare de 92%, ceea ce arată că cererea începe să își revină.

Hermes Airports, compania care administrează aeroporturile din Cipru, a transmis un comunicat în care a explicat situația.

„În aprilie s-a înregistrat o scădere de 16% față de aprilie 2025, adică au ajuns aici cu aproximativ 95.000 de pasageri mai puțin”, a transmis compania. „Gradul mediu de ocupare al avioanelor a fost de 76% pe ambele aeroporturi, față de 83% în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru sezonul de vară, din aprilie până în octombrie, companiile aeriene au ajustat unele programe de zbor. Numărul total de locuri a fost redus cu cel mult 5%, adică aproximativ 600.000 de locuri, deși pentru septembrie sunt planificate mai multe zboruri. Numărul pasagerilor ar urma să scadă cu aproximativ 9%, adică în jur de 450.000 de sosiri mai puțin”, anunță Compania.

 În ultimele două săptămâni, începând cu 20 aprilie, gradul de ocupare al zborurilor spre Cipru a crescut la 80% - 85%. Piețe importante, precum Marea Britanie și Polonia, au rezultate foarte bune, cu un grad de ocupare de peste 90%.

„Legăturile aeriene ale Ciprului rămân puternice. Insula este conectată prin 54 de companii aeriene cu 165 de destinații din 42 de țări. Cele mai multe schimbări recente nu înseamnă anularea rutelor, ci doar reducerea numărului de zboruri pe săptămână. Pentru luna mai, datele arată o activitate bună din marile piețe turistice. Marea Britanie are, în medie, aproximativ 30 de zboruri pe zi către Cipru, cu un grad de ocupare de 92%. Israelul are aproximativ 20 de zboruri pe zi, cu 60% ocupare. Polonia are nouă zboruri pe zi, cu 93% ocupare, iar Germania are opt zboruri pe zi, cu 86% ocupare”, mai precizează Compania în comunicat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
digi24.ro
image
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Premiile BAFTA 2026. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Avocatul Poporului anunță pentru Gândul că sesizează CCR pentru Ordonanța de Urgență dată de Bolojan după demitere. Renate Weber: “Este foarte grav ce s-a întâmplat. E prima dată când văd așa ceva de când Constituția e în vigoare”
gandul.ro
image
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
mediafax.ro
image
Mitul austerității pentru șefii din Energie. Cum au reușit directorii companiilor de stat să-și mărească veniturile, chiar sub tăierile lui Bolojan
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan cheamă PSD la guvernare: „E responsabilitatea lor să vină cu soluții”. Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier
libertatea.ro
image
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
digisport.ro
image
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”
click.ro
image
Comuna din România cu rată de colectare a taxelor și impozitelor de aproape 100%, al treilea an la rând. Localnic: „Plătesc cu drag”
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Primele cireşe româneşti apar în câteva zile, iar fermierii au stabilit deja preţul
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
cancan.ro
image
Pensia medie - 2.821 lei, pensia de urmaș - 1.524 lei, de invaliditate - 1.084. Vești rele pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Harta sărăciei din România. Zonele în care oamenii trăiesc cel mai greu, potrivit datelor oficiale
playtech.ro
image
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
digisport.ro
image
Cele 3 zodii lovite de schimbări neașteptate pe 12 mai 2026. Un adevăr iese la suprafață, iar destinul lor se schimbă radical
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Avertisment privind hantavirus! Nu este un nou COVID-19
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
click.ro
image
Prețuri surprinzătoare în supermarketurile din Olanda. Ce a cumpărat un bărbat cu 27 de euro: „Asta înseamnă afaceri, nu?”
click.ro
image
Cum se pregătește omleta japoneză făcută în apă. Rețeta specială folosită de un bucătar celebru
click.ro
Nicolae al României de 10 Mai 2026 FOTO Instagram (4) jpg
Regalitate în afara Palatului: Nicolae și Alina‑Maria ai României, celebrare spectaculoasă de 10 Mai
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu ce gând a plecat Andreea Perju de la nunta Andreei Bălan: „Nu am nevoie”
image
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”

OK! Magazine

image
Dieta strictă a Prințesei Kate spune multe despre stilul său de viață actual. Care este totuși ”plăcerea sa vinovată”

Click! Pentru femei

image
Are un nou iubit? Mariah Carey, surprinsă în compania unui bărbat misterios

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani