O turistă de 40 de ani a murit în drum spre casă din vacanța din Grecia: i s-a făcut brusc rău în autocar, sub privirile soțului

O femeie în vârstă de 40 de ani a murit în timp ce se întorcea din vacanța petrecută în Grecia. Tragedia s-a produs într-o zonă de odihnă de pe autostrada din sudul Serbiei, în apropiere de Leskovac, unde autocarul cu turiști oprise pentru o pauză.

Potrivit presei locale, incidentul a fost semnalat autorităților în acest weekend, după ce femeii i s-a făcut brusc rău în timpul călătoriei. Soțul acesteia și ceilalți pasageri au scos-o din autocar și au încercat să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajului medical.

Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au fost nevoiți să constate decesul. Primele informații indică faptul că femeia ar fi suferit un infarct, însă cauza exactă a morții urmează să fie stabilită.

Momente dramatice pentru pasagerii autocarului

Unul dintre turiștii aflați în autocar a relatat pe grupul de Facebook, clipele dramatice trăite în timpul incidentului.

„În această seară, la întoarcerea din Grecia, în timpul celei de-a doua opriri din Predejan, o pasageră s-a îmbolnăvit brusc. Toți cei din jur au făcut tot ce au putut până la sosirea ambulanței. S-au luptat cu adevărat să o salveze, însă, din păcate, echipajul medical nu a mai putut decât să constate decesul”, a scris acesta.

La finalul mesajului, martorul a transmis un apel către cei care pleacă în concediu să nu ignore niciun semn care ar putea indica o problemă de sănătate.

„Aveți grijă de sănătatea voastră, chiar dacă simptomele par neînsemnate. Dacă vă simțiți rău, spuneți imediat cuiva. Sincere condoleanțe familiei și prietenilor”, a transmis acesta.