 Surpriză într-o casă veche din Marea Britanie. Un cuplu a găsit bani ascunși într-o găleată de vopsea. Ce au făcut cu ei | adevarul.ro
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Video Surpriză într-o casă veche din Marea Britanie. Un cuplu a găsit bani ascunși într-o găleată de vopsea. Ce au făcut cu ei

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Un cuplu din Marea Britanie a descoperit mai multe teancuri de bancnote vechi în valoare de peste 1.000 de lire sterline, ascunse într-o găleată de vopsea găsită în pivnița locuinței lor.

FOTO: TikTok @scruffyandsorted
FOTO: TikTok @scruffyandsorted

New York Post scrie că, Luisa și soțul ei, Dan, locuiesc într-o casă construită înainte de anul 1900. Când au observat un zid sub scările care duc spre pivniță, au decis să afle ce se ascunde în spatele lui.

Momentul în care au găsit banii a fost postat pe TikTok, iar videoclipul a strâns aproape 200.000 de vizualizări și mii de aprecieri. Totul a avut loc în perioada pandemiei de Covid, potrivit autoarei postării.

Printre obiectele găsite se aflau cărbuni și cutia de vopsea despre care Luisa a povestit pentru Newsweek că a rămas luni întregi într-un colț, deoarece le era teamă să o deschidă din cauza mirosului puternic de amoniac.

În cele din urmă, și-au făcut curaj și au desfăcut recipientul, filmând momentul cu telefonul. Înăuntru au găsit mai multe teancuri de bancnote din anii 1970, în valoare totală de peste 1.000 de lire sterline.

„Niciunul dintre noi nu se aștepta să găsească bani înăuntru. A fost o amintire extraordinară pentru copii și sunt sigură că nu o vor uita niciodată”, a declarat Luisa pentru publicație.

Ea a explicat că banii au venit într-un moment dificil, când nu avea un loc de muncă. „A fost frumos să-i răsfățăm puțin pe copii și să plătim câteva facturi restante. Ne-au mai luat din stres pentru câteva săptămâni.” 

Descoperirea i-a impresionat și pe utilizatorii TikTok.

„Din ce țară sunt bancnotele? E fascinant”, a comentat o persoană.

Noi am găsit în pivnița noii case doar cranii de șobolani și veverițe”, a scris altcineva.

Un alt utilizator a atras atenția că bancnotele cu portretul Reginei Elisabeta a II-a pot fi schimbate în continuare la majoritatea băncilor și că unele exemplare rare se pot vinde pe eBay la prețuri mai mari decât valoarea lor nominală.

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