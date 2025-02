Generația Z și Milenialii aruncă mâncarea înainte să se strice. Metode de verificare a prospețimii

Un studiu realizat de Universitatea Harvard arată că tinerii din Generația Z și Millennials aruncă alimentele prea devreme, înainte ca acestea să se altereze, uneori chiar înainte de data înscrisă pe ambalaj. Aceștia se bazează exclusiv pe etichetele de valabilitate, fără a folosi metode tradiționale de verificare a prospețimii, precum mirosul sau gustul.

Cercetarea indică faptul că această practică se aplică tuturor tipurilor de etichete, fie că este vorba despre „a se consuma de preferință înainte de”, „a se consuma până la” sau „expunere până la”.

Potrivit cercetătorilor de la Harvard, mențiunea „a se consuma de preferință înainte de” indică doar o posibilă scădere a calității produsului, nu un risc pentru siguranța alimentară. Cu toate acestea, mulți consumatori interpretează greșit aceste etichete și aruncă alimente perfect sigure, relatează The Telegraph.

Experții sunt îngrijorați de lipsa de cunoștințe despre siguranța alimentară în rândul generațiilor tinere și avertizează că stilul de viață modern a dus la pierderea unor abilități esențiale, precum gătitul sau utilizarea resturilor alimentare. Această tendință, combinată cu lipsa contactului direct cu producția alimentară și obiceiurile de consum moderne, contribuie semnificativ la risipa de alimente.

Educația alimentară, redescoperirea gătitului și utilizarea responsabilă a resurselor sunt soluții esențiale pentru reducerea risipei și adoptarea unui stil de viață mai sustenabil.

Tinerii nu au încredere în propriile simțuri când vine vorba despre alimente expirate

Studiul, realizat de Harvard Law School pe un eșantion de peste 2.000 de persoane, a constatat că Generația Z și Milenialii (Millennials) se bazează cel mai mult pe etichetele de valabilitate atunci când decid să arunce alimentele. În schimb, persoanele mai în vârstă își folosesc mai frecvent experiența și metode tradiționale, cum ar fi testul mirosului pentru a verifica prospețimea laptelui, de exemplu.

La nivel general, 43% dintre respondenți au declarat că aruncă întotdeauna sau de obicei alimentele înainte de data limită de consum, un procent în creștere cu șase puncte procentuale față de 2016.

Specialiștii consideră că tinerii și-au pierdut încrederea în propriile simțuri atunci când verifică dacă un aliment este încă bun de consum. În loc să se bazeze pe observație, miros sau gust, aceștia aleg să urmeze strict indicațiile de pe ambalaj, ceea ce contribuie la creșterea risipei alimentare.

„Data expirării nu e lege” – aruncăm mâncarea perfect bună din cauza etichetelor

Prof. Emily Broad Lieb, fondatoarea Clinicii de Drept Alimentar și Politici de la Harvard Law School, explică faptul că un motiv pentru care adulții tineri nu înțeleg că termenul „a se consuma de preferință înainte de” este doar orientativ este lipsa contactului direct cu producția alimentară.

„Am descoperit că tinerii consumatori se bazează cel mai mult pe etichetele cu date de expirare. Sunt cei mai predispuși să creadă că toate etichetele indică siguranța alimentelor și să arunce produsele imediat ce data înscrisă a fost depășită”, a declarat profesoara în cadrul conferinței American Association for the Advancement of Science (AAAS) din Boston, Massachusetts.

În 2025, Generația Z are între 13 și 28 de ani (cei născuți între 1997 și 2012), iar Milenialii au între 29 și 44 de ani (născuți între 1981 și 1996).

Etichetarea cu termene de valabilitate a fost introdusă în Marea Britanie în 1970, când Marks & Spencer a început să inscripționeze produse din magazinele sale cu termenul „a se consuma până la”.

„Unii oameni au început să cumpere alimente înainte ca etichetele cu date de valabilitate să existe. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de procesul de cultivare, recoltare sau producție a alimentelor, cu atât acestea sunt percepute mai mult ca simple produse fabricate. Din acest motiv, tot mai puțini oameni știu la ce să fie atenți pentru a verifica dacă un aliment este încă bun de consum”, explică prof. Emily Broad Lieb.

Mirosul și gustul, metode tradiționale de verificare a prospețimii alimentelor

Testul mirosului este tot mai rar folosit de tineri, avertizează experții în siguranță alimentară.

Dr. Lara Ramdin, specialist în reducerea risipei alimentare și cercetător la Upcycled Food Association, explică: „Ca oameni, ne bazăm excesiv pe etichetele cu «a se consuma până la», «a se consuma de preferință înainte de» și am uitat să ne folosim propriile simțuri. Nu vreau să încurajez pe nimeni să consume alimente nesigure, dar îmi doresc ca oamenii să se uite la mâncare, să o miroasă și să o guste. Dacă ai o conservă veche de doi, trei sau chiar patru ani, cel mai probabil este încă sigură pentru consum, chiar dacă gustul nu mai este la fel de bun”.

„Am uitat să gătim și nu știm să folosim resturile de mâncare. Așa se ajunge la risipă alimentară”

Dr. Ramdin mai subliniază că tinerii și-au pierdut abilitatea de a folosi resturile alimentare și de a cumpăra responsabil. Un exemplu este rețeta tradițională britanică Bubble and Squeak, creată tocmai pentru a transforma ingredientele rămase în mese delicioase, dar care acum este uitată.

„Nu ne mai planificăm mesele, cumpărăm prea mult, am uitat să gătim și nu știm să folosim resturile de mâncare. Așa se ajunge la risipă alimentară – oamenii deschid frigiderul și se întreabă: «Ce fac acum cu toate astea?»”, spune dr. Ramdin.

Termene de valabilitate: Când devine un aliment periculos pentru consum

Potrivit Food Standards Agency din Marea Britanie, alimentele cu cel mai mare risc de contaminare includ carnea crudă, carnea de pasăre, peștele și produsele lactate.

În România, etichetele produselor alimentare includ fie „a se consuma până la”, care indică siguranța alimentului, fie „a se consuma de preferință înainte de”, care semnalează doar o posibilă scădere a calității, dar nu și un risc pentru sănătate.

Potrivit specialiștilor în siguranță alimentară:

1. Nu consumați alimente după data înscrisă cu „a se consuma până la”, chiar dacă aspectul și mirosul par normale, deoarece pot deveni periculoase pentru sănătate.

2. Alimentele pot fi consumate până la finalul zilei menționate pe etichetă, dar nu după această dată, decât dacă au fost gătite sau congelate în prealabil.

3. După data „a se consuma de preferință înainte de”, produsul poate fi încă sigur pentru consum, însă gustul, textura sau valoarea nutritivă pot fi afectate.