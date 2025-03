Christine Banciu, o tânără pasionată de fotografie, a surprins în imagini spectaculoase „raiul mov al Munților Apuseni”. Poienile din Parcul Natural Apuseni au căpătat nuanța mov datorită covoarelor de brândușe care le acoperă primăvara.

Poiana Bălileasa, aflată în vecinătatea Platoului Padiș din Munții Apuseni (județul Bihor), este o vale largă, presărată cu doline, care odată cu topirea zăpezii se împodobește cu splendide covoare mov de brândușe.

Raiul mov din Apuseni

Locul, căutat de amatorii de drumeții din Parcul Natural Apuseni și de iubitorii de natură care vor să exploreze ținutul carstic, oferă în aceste zile priveliști spectaculoase. Christine Banciu, o tânără pasionată de fotografie, a fost martora acestui spectacol al naturii.

→ Imaginea 1/9: Poienile cu brândușe din Apuseni Foto Christine Banciu Facebook (16) jpg

„Azi am fost în raiul Parcului Natural Apuseni. Am evaluat situația covorului mov de la Bălileasa. Minunatele brândușe abia așteaptă să își etaleze splendoarea la primele raze de căldură. Urcând spre Padiș, am oprit la o pădure bătrână de conifere, unde am admirat liniștea acesteia”, a scris Christine Banciu, alăturând imaginile cu poienile de brândușe din Apuseni.

Tânăra a ajuns și în Poiana Ponor, o depresiune închisă (polie) din Parcul Natural Apuseni, situată în zona turistică Padiș. Aceasta, primăvara, este inundată de apele rezultate din topirea zăpezilor și precipitații, formând un lac spectaculos, mărginit de munți și păduri.

„Mai încolo, în Poiana Ponor, din păcate, lacul nu s-a putut forma din cauza precipitațiilor deficitare, dar am observat că brândușele încep să își arate splendoarea, încă timid, și aici. Va mai dura cel puțin două săptămâni pentru ca și aici să apară un covor mov de poveste”, adaugă Christine Banciu, pe pagina sa de Facebook.

Pădurea din împrejurimi, traversată de poteca turistică din Padiș, oferă și ea o priveliște deosebită.

„Coborând spre Glăvoi, am zărit ceva cu coada ochiului. Am zis să merg puțin în recunoaștere. Nu mică mi-a fost mirarea când am văzut ceața carstică ridicându-se asupra pădurii de conifere. Minunat”, scrie autoarea fotografiilor.

Munții Apuseni, un loc ideal pentru drumeții

Munții Apuseni se întind pe aproape 20.000 de kilometri pătrați, acoperind județele Arad, Bihor, Cluj, Alba și Hunedoara. În centrul acestui ținut se află așezările patriarhale ale moților – oameni ai muntelui și ai pădurii, despre care se spune că ar fi una dintre cele mai vechi populații de pe teritoriul României.

→ Imaginea 1/10: Poienile cu brândușe din Apuseni Foto Christine Banciu Facebook (3) jpg

Ținuturile din Apuseni sunt accidentate și mai puțin prielnice agriculturii și creșterii animalelor, în schimb, pădurile au reprezentat dintotdeauna marea bogăție a regiunii. În subsolul munților, aurul, argintul, cuprul și alte metale prețioase și rare fac din Apuseni regiunea cea mai bogată în resurse minerale din România.

Diversitatea peisajelor și numeroasele monumente naturale din Munții Apuseni i-au transformat într-o destinație turistică tot mai populară. Munții sunt străbătuți de o rețea densă de drumuri, care se strecoară de-a lungul văilor unor râuri precum Arieșul și Crișurile sau urcă pe creste unde moții și-au clădit așezări izolate.

Una dintre principalele „magistrale” ale munților este drumul național care traversează zona pe direcția Est – Vest, între Turda și Beiuș, coborând apoi spre municipiul Brad și Munții Metaliferi.

O altă cale de acces în inima Apusenilor este pe direcția Nord – Sud, pornind din Huedin, continuând pe Valea Arieșului spre Țra Moților, la Câmpeni și Abrud, apoi coborând spre Brad, în Valea Crișului Alb, pe la poalele Muntelui Vulcan, la granița dintre județele Hunedoara și Alba.